Роспотребнадзор оценил возможность снятия ограничений для привитых от COVID На Украине заявили о срыве контракта по вакцине от COVID-19 3 января 2021, 18:53

Фото: Rerych Zdenek/CTK/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Украина могла бы иметь уже два контракта по вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19 и дешевле по меньшей мере на 1 доллар за дозу, заявил генеральный директор госпредприятия «Медицинские закупки Украины» Арсен Жумадилов. «По моей информации, Украина могла получить цену минимум на 1 доллар США ниже финальной, если бы ГП вело переговоры самостоятельно, создав конкурентное давление на поставщика. На сегодня мы действительно могли иметь уже два контракта, а не один, по двум разным вакцинам», – написал Жумадилов на своей странице в Facebook, комментируя решения, принятые министром здравоохранения Украины Максимом Степановым. Жумадилов напомнил, что в середине декабря президент Украины Владимир Зеленский поручил Степанову получить вакцину в январе, в крайнем случае в феврале. Министр доложил, что уже подписаны технические документы с COVAX на поставку 8 млн доз вакцины. Позднее минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 млн доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech. Уточним, речь идет о китайской вакцине, которую украинские власти рассчитывали получить в срок до февраля 2021 года. По его словам, по состоянию на 18 декабря 2020 года с несколькими производителями велся диалог по заключению договоров поставок в кратчайшие сроки. Такая коммуникация была качественно поддержана уполномоченными представителями минздрава, «но не министром». Позднее Степанов на совещании у премьер-министра «вдруг сообщает», что страна в опасности из-за срыва переговоров с производителями вакцин, поскольку госпредприятие требует банковскую гарантию на предоплату. «Премьер-министр, восприняв информацию как тревожный сигнал, связался со мной по телефону, сообщил, что своими действиями мы подвергаем страну опасности и поручил работать с рынком исключительно через минздрав. Степанов в этот же день подтвердил, что все действия по закупке вакцины должны согласовываться в минздраве», – рассказал гендиректор, добавив, что то ли из-за непонимания специфики функционирования финансовых инструментов, то ли с умыслом устранить госпредприятие от прямых переговоров, министр выдал это требование к поставщикам «как угрозу срыва». «Министр, по сути, сам определил поставщика», – указал он. При этом Жумадилов считает, что для заказа российской вакцины «Спутник V» «нет никаких рациональных оснований». Напомним, ранее глава политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V». Однако главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко опроверг сообщения о государственной регистрации российской вакцины. Депутат Рады Илья Кива подчеркнул, что заявление Ляшко нацелено на то, чтобы «выслужиться» перед Вашингтоном. Медведчук назвал Ляшко «недоразумением от медицины». При этом Россия выразила готовность полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны.

Россия выразила готовность передать Украине технологии производства «Спутника V» 2 января 2021, 21:33 Текст: Ольга Никитина

Россия готова полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. «Безусловно, мы готовы полностью передавать наши технологии для производства [вакцины «Спутник V»] на Украине», – сказал он в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1» в субботу, передает ТАСС. «Мы также готовы даже начать клинические испытания на Украине совместной вакцины AstraZeneca и «Спутник». Поэтому мы всячески готовы сотрудничать с Украиной, потому что мы считаем, что вакцины без [вне] политики», – передает РИА «Новости» слова Дмитриева. Ранее глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V» для его производства на территории страны и вакцинации. При этом минздрав Украины опроверг сообщения о государственной регистрации российской вакцины. Украинцы просили президента страны Владимира Зеленского обеспечить их российской вакциной от COVID-19. Зеленский выражал сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. В Раде объяснили нежелание Минздрава Украины регистрировать «Спутник V» 3 января 2021, 07:57

Фото: RTД на Русском/YouTube

Текст: Антон Никитин

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива резко раскритиковал заявление главного санитарного врача Украины и замминистра здравоохранения Виктора Ляшко об отказе регистрировать российскую вакцину «Спутник V». По мнению Кивы, отказ от российской вакцины позволит Ляшко и Радуцкому «выслужиться» перед Вашингтоном. «Мы хорошо помним, как эти два афериста (Ляшко и Радуцкий) в начале 2020 года, заработали на продаже масок из госрезерва за границу, оголив страну перед болезнью. Так и сегодня эти проходимцы ищут возможность как нажиться на закупке вакцины и выслужиться перед американским посольством. При производстве российской вакцины внутри страны – это сделать будет намного сложней!» – написал Кива на своей странице в соцсети Facebook. Парламентарий считает, что действия украинских чиновников могут привести к тяжелым последствиям для здравоохранения страны. «Поэтому задыхайтесь и сдыхайте, пока они не получат нужный контракт с хорошим откатом и премиальными за саботаж, лоббизм и предательство!» – заявил он. Ляшко также высказался о том, что, согласно имеющейся информации, окончание третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V» запланировано на декабрь 2021 года. Ранее глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V». Однако главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко опроверг сообщения о государственной регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В тот же день глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия готова полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны. Ранее жители Украины просили Владимира Зеленского обеспечить граждан страны российской вакциной от COVID-19. При этом сам Зеленский выразил сожаление, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Ларри Кинг госпитализирован с коронавирусом 3 января 2021, 02:57

Фото: Larry King/YouTube

Текст: Антон Никитин

Американский телеведущий Ларри Кинг госпитализирован с вызываемым коронавирусом заболеванием (COVID-19), сообщила телекомпания CNN. По имеющимся у телекомпании сведениям, 87-летний телеведущий уже на протяжении недели проходит лечение в одной из больниц Лос-Анджелеса (штат Калифорния). По словам осведомленных источников телекомпании, телеведущий находится на изоляции, посещения запрещены даже для членов семьи Кинга, передает ТАСС. Напомним, в конце апреля 2019 года Ларри Кинг перенес сердечный приступ. Ларри Кинг (имя при рождении – Лоуренс Харви Зайгер) родился 19 ноября 1933 года в Нью-Йорке (в Бруклине) в семье еврейских эмигрантов из Белоруссии. Ток-шоу Larry King Live выходило в эфир на телеканале CNN в течение 25 лет и было включено в Книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное по сроку существования шоу на одном и том же канале, в одно и то же время, с одним и тем же ведущим. Всего в течение карьеры Кингу, по разным данным, дали интервью от 50 тыс. до 60 тыс. человек. В числе его собеседников были президент России Владимир Путин (2000 и 2010) и Михаил Горбачев (2008), все президенты США, начиная с Ричарда Никсона, а также Маргарет Тэтчер, Мартин Лютер Кинг, Нельсон Мандела, Фрэнк Синатра, Марлон Брандо, Майк Тайсон, Стиви Уандер, Пол Маккартни. В мае 2013 года Ларри Кинг стал ведущим на Russia Today. Кинг, фирменной визитной карточкой которого являются очки и подтяжки, снялся примерно в 150 фильмах в роли самого себя, неоднократно озвучивал героев мультфильмов. Африканские СМИ объяснили, почему Алжир выбрал «Спутник V» 3 января 2021, 17:06

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Марокканское издание Hibapress проанализировало решение Алжира выбрать российскую вакцину «Спутник V» для защиты от распространения новой коронавирусной инфекции. В мире развернулась гонка за вакциной от COVID-19. Если Марокко обратилось к Китаю, запросив у него 20 млн доз вакцины, то Алжир вручил свою судьбу в руки российского препарата «Спутник V», передает ИноТВ содержание статьи Hibapress. Объясняя выбор Алжира, издание отмечает, что российская вакцина не нуждается в сложных логистических процедурах, в хранении при крайне низких температурах – «Спутник V» легко перевозить и хранить. Кроме того, Алжир сможет производить такую вакцину на своей территории. Отмечается, что Россия предлагает разные формы сотрудничества: прямую покупку, передачу технологий, совместное производство, участие в третьей фазе клинических испытаний. Hibapress также напоминает, что «Спутник V» стал первой вакциной в мире против COVID-19. 31 декабря официальный представитель правительства Алжира Аммар Бельхимер сообщил о заключении контракта на поставку российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Кроме того, в конце декабря вакцинацию российским «Спутником V» начала другая африканская страна – Гвинея. Прививки там сделали в том числе члены правительства. Между тем американо-германскую вакцину от Pfizer/BioNTech предложили Африке по «непомерно высокой цене». В эстонской больнице испортили 20 вакцин Pfizer 3 января 2021, 14:39 Текст: Наталья Ануфриева

Больница эстонского города Рапла испортила 20 доз вакцины от коронавируса Pfizer/BioNtech, так как не хранила их в холоде, рассказала заведующая медицинским учреждением Пилле Мукк. Мукк рассказала, что «при поставке первых вакцин произошла человеческая ошибка, из-за которой первые дозы вакцины не смогли использовать», передает Delfi. По ее словам, дозам вакцины не обеспечили необходимую для их хранения низкую температуру. Напомним, вакцина Pfizer/BioNtech должна храниться при температуре минус 75 градусов, поскольку ее лечебные свойства очень чувствительны к изменениям в температуре. Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург указал на преимущество российской вакцины «Спутник V» перед вакциной Pfizer, связанное с логистикой. Кроме того, президент немецкого общества вирусологов Ральф Бартеншлагер заявил, что вакцины от COVID-19 на основе аденовируса, такие как российская «Спутник V», имеют преимущества в транспортировке, поскольку не требуют длительного охлаждения. Актер Сергей Жигунов выписался из госпиталя в Крыму 3 января 2021, 11:21

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Актер Сергей Жигунов, госпитализированный с новой коронавирусной инфекцией в Крыму, выписался из госпиталя, последние тесты артиста на COVID отрицательные. Жигунов сообщил в Instagram, что «все последние тесты отрицательные». Он выразил надежду, что «антител хватит хотя бы на полгода». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zhigunov official (@zhigunov_sergey) «Спасибо ялтинским врачам и вам всем за поддержку», – добавил актер. Он также уточнил, что после трех недель болезни будет долечиваться амбулаторно. Напомним, 28 декабря стало известно, что Жигунов госпитализирован с COVID-19 в Крыму. В Москве вакцинацию от COVID расширили на сотрудников финансовой сферы и бюджетников 3 января 2021, 10:32

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Запись на вакцинацию от коронавируса открывается с понедельника в Москве для работников банковского и финансового сектора, а также для сотрудников органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Собянин сообщил в своем блоге, что для расширения доступа москвичей к «прививке от COVID-19», с 4 января открывается запись на вакцинацию «для работников банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней». Он добавил, что пункты вакцинации работают ежедневно, без выходных. Ранее стало известно, что прививку от коронавируса сделали более 800 тыс. россиян. Напомним, масштабная добровольная вакцинация россиян от коронавируса началась по поручению президента Владимира Путина в декабре. Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, в России произведено более 2 млн доз отечественной вакцины «Спутник V». Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какими методами Россия в 2021 году победит COVID. Власти США назвали «самую достоверную» версию возникновения эпидемии 3 января 2021, 17:59 Текст: Ольга Никитина

Заместитель советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер сказал, какую версию возникновения эпидемии коронавирусной инфекции считают наиболее достоверной. «Появляется все больше свидетельств того, что лаборатория [в Китае] является наиболее вероятным источником утечки вируса», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail. При этом Поттингер не приводит никаких доказательств в подтверждение этой теории и ссылается на «последние разведывательные данные». Он утверждает, что патоген якобы мог «ускользнуть» из лаборатории из-за утечки или аварии. Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что новый коронавирус появился не в Китае, а в нескольких местах по всему миру, хотя республика и стала первой страной, сообщившей о COVID. При этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Pfizer предложила вакцину Африке по «непомерной цене» 3 января 2021, 16:05

Фото: Nick Zonna/Keystone Press Agency

Текст: Ольга Никитина

Компании Pfizer и BioNTech предложили поставить созданную ими вакцину от COVID-19 в количестве 50 млн доз в Африку для медицинских работников. При этом предложение содержит «непомерно высокую цену», передает Bloomberg реакцию председательствующей в Африканском союзе ЮАР. Сейчас Африканский союз ведет переговоры с рядом поставщиков вакцин от нового коронавируса, включая компанию Johnson & Johnson. Между тем Африканский экспортно-импортный банк сообщил 24 декабря, что странам Африки требуется в экстренном порядке более 9 млрд долларов, чтобы закупить минимально необходимое количество вакцины от COVID-19 с целью остановить эпидемию на континенте, которая продолжает разрастаться, передает ТАСС. Большинство стран Африки являются участниками COVAX («Ковакс») – международного механизма, запущенного Всемирной организацией здравоохранения совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. COVAX призван поддерживать создание производственных мощностей и проводить закупки вакцин от COVID-19. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, облегчая доступ к ним развивающихся государств. Однако, согласно оценкам экспертов, в рамках программы COVAX в 2021 году можно будет вакцинировать не более 20% населения Африки. Это недостаточно для того, чтобы остановить на континенте эпидемию COVID-19. По последним данным, в Африке выявлены 2 млн 782 тыс. 260 зараженных коронавирусом, из них более 66 тыс. умерли. Наибольшее число инфицированных и умерших зафиксировано в ЮАР, за ней следуют Марокко, Египет, Тунис и Эфиопия. Между тем в конце декабря вакцинацию российским «Спутником V» начала другая африканская страна – Гвинея. Прививки там сделали в том числе члены правительства. Ярмольник пожаловался на отсутствие зарплаты из-за COVID 3 января 2021, 17:48

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Актер Леонид Ярмольник пожаловался на финансовые трудности, вызванные вспышкой новой коронавирусной инфекции. «Я тебе могу сказать, какая у меня зарплата в COVID (...) за последние три месяца – ни копейки, потому что ни разу не сыграл», – сказал Ярмольник в программе на YouTube-канале Михаила Ширвиндта в ходе обсуждения зарплат актеров на фоне пандемии. Ярмольник пояснил, что был вынужден остановить показ спектакля «И снова «С наступающим!», который поставил вместе с Николаем Фоменко, и который они вместе профинансировали, передает РИА «Новости». По его словам, в нынешних условиях артистам практически невозможно предугадать востребованность своей работы. Ярмольник выразил надежду на скорое окончание пандемии. Тема заработка артистов в условиях коронавируса ранее поднималась не раз. Так, певец и продюсер Валерий Меладзе призвал коллег по цеху бойкотировать съемки в новогодних передачах, поскольку работу артистов пришлось запретить в условиях коронавируса. В поддержку Меладзе выступил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. В свою очередь заслуженная артистка России Елена Воробей призвала власти дать артистам льготы на приобретение продуктов. Кроме того, певица Лолита Милявская пожаловалась на «нереальные» финансовые проблемы, которые возникли у артистов в период распространения коронавируса. Певец Дмитрий Маликов сообщил о падении доходов на 80%. Оказать поддержку промоутерам и артистам призывал также телеведущий Владимир Познер. В Калифорнии закончились места в моргах 3 января 2021, 17:28 Текст: Ольга Никитина

На фоне вспышки новой коронавирусной инфекции в американском штате Калифорния закончились места в моргах, сообщает телеканал CTV News со ссылкой на представителей похоронных бюро. «Я работаю в похоронной индустрии 40 лет, и никогда в жизни не думала, что однажды мне придется говорить семьям, что для их умерших родственников нет места», – рассказала владелец похоронного бюро в Лос-Анджелесе Магда Мальдонадо, передает РИА «Новости». Собеседница телеканала отметила, сейчас сотрудникам приходится вывозить тела как минимум 30 раз в день – в шесть раз больше, чем обычно. По словам исполнительного директора Калифорнийской ассоциации похоронных бюро, в штате замедлился весь процесс захоронения и кремации тел, включая бальзамирование и получение свидетельств о смерти. Так, в обычное время кремация занимала день или два, сейчас эта процедура может затянуться более чем на неделю. По данным университета Джона Хопкинса, за последние сутки в США коронавирусом заразились почти 300 тыс. человек, что стало рекордом с начала пандемии. С начала эпидемии в стране выявили более 20,4 млн случаев заражения коронавирусом, скончались более 350 тыс. человек. Еще в декабре число умерших от COVID-19 превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Медведчук назвал главного санврача Украины «недоразумением от медицины» 3 января 2021, 18:18 Текст: Ольга Никитина

Глава политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук раскритиковал главного санитарного врача, замминистра здравоохранения Украины Виктора Ляшко за заявление об отказе регистрировать российскую вакцину «Спутник V». «Заявление главного санврача Украины, точнее «недоразумения от медицины» Ляшко о том, что Украина не будет регистрировать «Спутник V», поскольку в минздраве планируют использовать только те вакцины, которые прошли третью фазу клинических испытаний, – это маразматический треп, не имеющий ничего общего ни с медициной, ни с интересами украинских граждан», – говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте его партии. Он подчеркнул, что на данный момент не прошла третью фазу испытаний ни одна из существующих вакцин: это планируют сделать только к 2022 или 2023 году. «Хотелось бы, чтобы специалисты объяснили это господину Ляшко, а он в свою очередь донес эти факты до президента Украины Владимира Зеленского. Потому что сейчас заявления украинских представителей власти свидетельствуют, что они вообще живут в космосе, совершенно не включают мозги и не видят разницы между закупкой вакцины за рубежом и производстве ее на Украине с получением для этого высоких технологий», – подытожил политик. Ранее Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V». Однако главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко опроверг сообщения о государственной регистрации российской вакцины. Депутат Рады Илья Кива подчеркнул, что заявление Ляшко нацелено на то, чтобы «выслужиться» перед Вашингтоном. При этом Россия выразила готовность полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны. Число жертв коронавируса в США превысило 350 тыс. человек 3 января 2021, 10:05 Текст: Наталья Ануфриева

Число жертв коронавируса в США превысило 350 тыс. человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. По данным университета, число скончавшихся от COVID-19 в стране достигло 350 тыс. 186 человек, всего в США заразились 20 млн 427 тыс. 780 человек, передает РИА «Новости». Во всем мире с начала пандемии выявили более 84,5 млн случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 1,8 млн пациентов с COVID-19. Ранее сообщалось, что число заразившихся коронавирусом в штате Нью-Йорк превысило 1 млн. 11 декабря число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери американцев во Второй мировой войне. В тот же день директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что в течение следующих 60-90 дней суточная смертность от COVID-19 в США, вероятно, будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. В КНДР усилили противокоронавирусные меры 3 января 2021, 03:55 Текст: Антон Никитин

Власти КНДР усиливают меры по предотвращению распространения заболеваний в связи с наступлением зимнего сезона, а также из-за увеличения зафиксированных в мире случаев заражения новым коронавирусом, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). По данным ЦТАК, в карантинных зонах на территории КНДР проводятся проверки для подтверждения их соответствия эпидемиологическим требованиям. Кроме того, медучреждения республики усилили работу по информированию населения по вопросам гигиены для недопущения инфицирования коронавирусом, передает ТАСС. Напомним, 26 июля 2020 года Ким Чен Ын распорядился закрыть город Кэсон в КНДР в связи с подозрением на выявленный случай COVID-19. Вызываемое коронавирусом заболевание заподозрили у человека, который незаконно пересек военно-демаркационную линию между КНДР и Республикой Корея. 29 июля власти КНДР рекомендовали иностранным дипломатам не покидать Пхеньян в связи с возможной вспышкой COVID-19 в Кэсоне. В тот же день СБ ООН вывел из-под санкций поставки в КНДР медоборудования. О выявлении первого случая COVID-19 в Северной Корее стало известно в начале февраля. В апреле перебежчик из КНДР рассказал о «реальной» ситуации с коронавирусом в Северной Корее. В России за сутки выявили 24,1 тыс. случаев коронавируса 3 января 2021, 11:31

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

За минувшие сутки в России выявлено 24 150 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Как сообщается в Telegram-канале штаба, «в России выявлено 24 150 новых случаев коронавируса в 84 регионах», из них 10,8% не имели клинических проявлений болезни. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3851, Санкт-Петербурге – 3738, Московской области – 1539. Всего в стране выявлено 3 236 787 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2 618 882 человек, из них 19 847 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 504 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 58 506 человек. Накануне, 2 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 26 301. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 2151. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.