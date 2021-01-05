Путин поздравил Паралимпийский комитет России с 25-летием Песков назвал Путина хорошим человеком Лукашенко заявил, что он «намертво» в одной команде с Путиным 5 января 2021, 12:58

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он в политике «намертво» в одной команде с российским лидером Владимиром Путиным. «Нас загнали уже намертво в одну команду», – сказал Лукашенко в программе Наили Аскер-Заде «Действующие лица», отвечая на вопрос, в одной ли он команде в политике с Путиным. Фрагмент интервью показан на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости». Ранее президент России выразил надежду, что белорусскому народу хватит политической зрелости, чтобы спокойно выстроить внутриполитический диалог и решить внутренние вопросы без давления и вмешательства извне. В ноябре Лукашенко со ссылкой на данные КГБ сообщил, что польский премьер Матеуш Моравецкий якобы заявлял, что российскому лидеру Владимиру Путину нужно было «сдать» своего белорусского коллегу, чтобы улучшить отношения с Западом. Лидер Белоруссии добавил, что не просил руководство России о помощи, Владимир Путин, узнав о происходящем в республике, сам предложил «подставить плечо».

Новогоднее поздравление Путина стало популярным в Google среди украинцев 2 января 2021, 18:57

Фото: kremlin.ru

Текст: Ольга Никитина

Новогоднее поздравление российского лидера Владимира Путина среди украинских пользователей Google оказалось популярнее, чем обращение президента Украины Владимира Зеленского. Запрос украинцев с текстом «Поздравление Путина 2021» в поисковой системе Google 31 декабря оказался на седьмой строчке по популярности. В то же время поздравление Зеленского в десятку даже не вошло. Запрос «Привітання президента з Новим роком», то есть речь главы украинского государства, находится на 13-й строчке в списке, сообщает «Страна.ua». Примечательно, что на первом месте по популярности идет запрос в Google с текстом на русском языке «С новым годом 2021». Кроме того, в десятке еще два русских запроса с похожими формулировками – «Новый год 2021» и «С наступающим». Четвертое и пятое места делят запросы «Московское время» и «Пугачева». Издание также проанализировало украинские тренды видеохостинга YouTube на утро 2 января, куда вошли популярные среди украинцев видео за последние несколько дней. На первое место вышел выпуск российского юмористического шоу «Что было дальше?», куда приглашают российских звезд кино и ТВ. Второе место занял клип российского исполнителя Моргенштерна, увидевший свет 30 декабря. И третье – «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1». Издание делает вывод, что многие украинцы встречали 2021 год под российское шоу. При этом новогодний выпуск «Вечернего квартала» оказался только на пятом месте. Его смотрели менее охотно, чем российский «Голубой огонек». Напомним, 31 декабря президент Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам, в котором назвал основу будущих успехов нашей страны. Путин утвердил порядок действий властей в случае заноса в Россию вирусов 4 января 2021, 18:52 Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин утвердил порядок действий органов власти по предупреждению угрозы возникновения ЧС в связи с заносом и распространением опасных инфекционных заболеваний. «При возникновении угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию населения Роспотребнадзор устанавливает один из трех уровней риска: первый – при выявлении таких заболеваний на территории иностранных государств с угрозой распространения, второй – при выявлении единичных случаев и локальных очагов в России, третий – при распространении инфекции на территории одного или нескольких субъектов России», – говорится в документе, опубликованном на сайте правовой информации. Утвержденный порядок определяет действия различных ведомств при каждом из уровней угрозы. Кроме того, он регламентирует создание координационного совета при правительстве по предупреждению угрозы ЧС. Путин поручил представить предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам 4 января 2021, 12:45

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. «Правительству Российской Федерации... представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров», – говорится в перечне поручений на сайте Кремля. Предложения должны представить к 1 февраля 2021 года. В конце года президент Владимир Путин на встрече с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым отметил необходимость дополнительно рассмотреть возможность индексации пенсий для работающих россиян. До этого Путин заявил, что правительство изучает возможность снять ограничения на индексацию пенсий работающим пенсионерам, однако условием для этого является бюджетная обеспеченность. В середине декабря сообщалось, что депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме намерены возобновить диалог с правительством по вопросу поэтапного возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам. Власти Белоруссии собрались переработать все законодательство из-за протестов 5 января 2021, 03:30

Фото: АТН: новости Беларуси и мира/Youtube

Текст: Антон Антонов

В связи с «попыткой смены конституционного строя» в Белоруссии собираются «переосмыслить все законодательство», сообщил генпрокурор страны Андрей Швед. Он сообщил, что вскоре состоится «широкое совещание при президенте» Белоруссии. Планируется обсудить «не только вопросы усиления ответственности за экстремизм», но и «переосмысление, переработку всего законодательства в связи с событиями, которые произошли в прошлом году» и были направлены на «попытку захвата власти». Генпрокуратура станет одним из главных ведомств, которые займутся систематизацией и будут вносить предложения в рамках этой работы. Также Швед рассказал, что запланировано совещание правоохранительного блока, на котором рассмотрят работу по пресечению нарушений общественной безопасности, правопорядка и по противодействию преступности в целом, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Беларусь 1». Швед сообщил, что протесты негативно повлияли на уровень преступности. В 2020 году число преступлений увеличилось на 8%. Он пояснил, что, к примеру, кибермошенники, в том числе из-за рубежа, «воспользовались ситуацией, спровоцировали волну преступлений» и «выманивали у граждан сведения о персональных данных, связанных со счетами». Генпрокурор заявил, что руководство протестами «зачастую исходит из-за рубежа, из единого центра». Планируется «связывать в один узел» уголовные дела. «Центр, который руководил определенными действиями, и последствия этих действий – на улицах, на железной дороге, поджоги, взрывы и так далее», – сказал он, подчеркнув, что протесты «никакие не мирные», из «центра дают команду «убей», «подожги», «взорви», поэтому необходимо привлечь к ответственности организаторов «из-за рубежа». По словам Шведа, «не секрет, что большинство мероприятий осуществляется за деньги спонсоров из-за рубежа». Сейчас в суды направлено 259 производств в отношении 309 лиц, гособвинители просят о назначении максимально сурового наказания по делам, связанным с беспорядками. Как заявил Швед, «это – право прокурора». По его словам, «во всем мире» считают, что «тот, кто поднял руку на должностное лицо правоохранительного органа, поднимает руку на государство». Швед заявил, что правоохранительная система страны адаптировалась к ситуации, связанной с несанкционированными протестами оппозиции, «к новым условиям, выработала новые формы, методы работы и готова к тому, чтобы на любые вызовы или угрозы, которые будут в этом году, связанные с посягательствами на общественную безопасность, реагировать адекватно и оперативно». Он считает, что сейчас ситуация в городах Белоруссии «абсолютно стабильная, спокойная». После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции сторонников оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор. Лидеры оппозиции покинули страну, после чего координационный совет белорусской оппозиции решил изменить регламент, запрещающий участвовать в его работе людям, находящимся за пределами республики. Глава белорусских католиков подал в отставку 3 января 2021, 15:40 Текст: Наталья Ануфриева

Папа Римский Франциск принял отставку католического архиепископа-митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича, критиковавшего действия силовиков в Белоруссии, сообщила служба печати Святого престола. Понтифик уже назначил апостольским администратором этой архиепархии монсеньора Казимира Великоселца, который до сих пор был епископом-помощником Пинского диоцеза Белоруссии, передает РИА «Новости». Кондрусевич подал в отставку с поста архиепископа-митрополита в соответствии с параграфом 1 канона 401 Кодекса канонического права, по которому любой епископ должен подавать папе Римскому прошение об отставке, после чего понтифик, оценив все обстоятельства, принимает решение о дальнейшей судьбе епископа. Ранее в Римско-католической церкви в Белоруссии сообщили, что Кондрусевич, который не мог вернуться домой из Польши, приехал в страну. Глава белорусского МИД Владимир Макей заявлял, что президент страны Александр Лукашенко из уважения к папе Римскому Франциску поручил найти решение ситуации, связанной с Кондрусевичем. В этот же день посольство Ватикана в Минске сообщило, что получило уведомление о возможности главы белорусских католиков вернуться в страну. Кондрусевич является гражданином Белоруссии. Госпогранкомитет сообщал, что паспорт иерарха признан недействительным, из-за чего он не может вернуться домой из Польши. В МВД республики заявили, что проверяют информацию о возможном наличии у Кондрусевича иностранного гражданства, а его белорусский паспорт аннулирован во избежание «необоснованного использования». До инцидента Кондрусевич подвергал критике действия силовиков по подавлению протестов в стране. Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская в своем письме папе Римскому Франциску писала, что Кондрусевич «одним из первых призвал власти к диалогу и прекращению насилия, после чего был незаконно лишен права вернуться в страну к своей пастве и находится в изгнании». Путин выразил соболезнования родным и близким актера Коренева 2 января 2021, 15:39

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося актера Владимира Коренева, сообщает пресс-служба Кремля. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Примите глубокие соболезнования, искренние слова поддержки и сочувствия в связи с кончиной Владимира Борисовича Коренева. Народный артист России Владимир Коренев был человеком яркого, многогранного дарования, выдающимся представителем отечественной школы драматического искусства», – отметил Владимир Путин. Президент добавил, что талантливые, запоминающиеся работы Коренева в кино и на театральной сцене навсегда останутся в истории культуры России, а также сохранятся в сердцах зрителей разных поколений. Ранее стало известно, что актер Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме «Человек-амфибия», умер на 81-м году жизни. Кремль: США устроили беспредел в международной политике 5 января 2021, 13:16

Фото: кадр из видео Соловьёв LIVE/youtube.com

Текст: Ксения Панькова

В международной политике США устроили такой беспредел, что поломали просто все правила, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Как показывает практика, сейчас уже не остается таких «красных линий» вообще. То есть в международной политике, наверное, наши коллеги из Соединенных Штатов устроили такой беспредел, что они поломали просто все правила. Вот все, чему учат в МГИМО, оно уже нерелевантно. Это все, все правила сломали. Ну, к сожалению, так», – сказал он в эфире «Соловьев Live» на канале в YouTube, передает РИА «Новости». Также Песков отметил, что США не хотят видеть Россию как равноправного партнера. Оннапомнил слова президента о роли Соглашения о разделе продукции в отношениях стран. «Почему мы белые и пушистые: здесь и он сам исчерпывающе абсолютно объяснил. Вот давайте вспомним. Это был, наверное, 2006 год или 2007 год. СРП, это соглашение о разделе продукции... это широко практикуемая вещь в странах Африки, Азии. Что это означает? Это означает, что крупная международная компания приходит, берет некий ресурс: природный или иной, в основном природный, эксплуатирует его, то есть из этой страны что-нибудь там выкапывает, выкачивает, увозит и отстегивает за это пару процентов. То есть такой классический британский колониализм», – сказал Песков. Он добавил, что эти несколько процентов – это фактически «дикарям бусы». «А вот как раз, когда мои товарищи на мешках ездили на Черкизовский рынок, а я гонял машины, вот тогда и были подписаны такие соглашения СРП. Что произошло потом: потом Россия начала как-то так мужать. Опомнилась, встряхнулась, ну ее Путин просто заставил опомниться и встряхнуться. Это был болезненный процесс», – сказал пресс-секретарь президента. Он напомнил, что Путин остановил войны, призвал к порядку олигархов. «И потом встал вопрос: что ребят, нам бусы-то не нужны. Или мы партнеры, а колониальные соглашения больше не будут работать», – добавил он. По словам Пескова, «именно на таких примерах мы четко видим, когда произошел водораздел». «То есть если вы не хотите быть нашей колонией, вот тогда мы сейчас вам устроим. И вот отсюда произошла такая точка надрыва, такая обозначилась в отношениях. Мы не устраивали их как равноправные партнеры», – заключил представитель Кремля. Ранее пресс-секретарь Песков сообщил, что Кремль пока не планирует контактов с администрацией избранного президента США Джозефа Байдена. Голосование выборщиков подтвердило избрание Байдена президентом. Российский лидер Владимир Путин поздравил избранного главу Соединенных Штатов с победой на выборах. Бывший посол США в России, профессор Стэндфордского университета Майкл Макфол предположил, что президент Байден будет больше, чем Трамп, говорить о демократии и правах человека в России. Медведев обсудил с Лукашенко сотрудничество России и Белоруссии 4 января 2021, 17:32 Текст: Абдулла Шакиров

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщила пресс-служба белорусского лидера. Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества двух государств и международную повестку дня, передает «БелТА». Кроме того, Медведев и Лукашенко обменялись поздравлениями с новогодними и рождественскими праздниками. В конце прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным, в ходе которого были рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества двух стран. Путин поручил разработать стратегию цифровой трансформации 4 января 2021, 13:49 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поручил до 1 июля разработать и утвердить стратегию цифровой трансформации и принять меры по стимулированию инвестиционной деятельности по внедрению отечественного софта. «Правительству Российской Федерации ... разработать и утвердить стратегии цифровой трансформации не менее десяти отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления в целях достижения их «цифровой зрелости», предусматривающие внедрение конкурентоспособного отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, созданных в том числе на основе технологий искусственного интеллекта, а также обеспечить реализацию этих стратегий и внесение корреспондирующих изменений в действующие отраслевые документы стратегического планирования», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Срок исполнения поручения – 1 июля 2021 года. Кроме того, Путин поручил правительству до 1 мая «принять меры (в том числе налоговые), направленные на стимулирование инвестиционной деятельности организаций, связанной с внедрением отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, созданных на основе технологий искусственного интеллекта». Также президент поручил до 1 июля внести изменения в законодательство для развития телемедицины. «Правительству Российской Федерации... обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: развитие применения телемедицинских технологий; расширение перечня справок, которые могут выдаваться медицинскими организациями и бюро медико-социальной экспертизы в электронной форме», – говорится в сообщении. Ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин. Путин назначил нового спецпредставителя по демаркации границы со странами СНГ 2 января 2021, 21:45 Текст: Ольга Никитина

Президент Владимир Путин назначил Михаила Петракова специальным представителем главы государства по делимитации и демаркации госграницы России со странами СНГ и руководителем российской делегации на многосторонних переговорах по Каспийскому морю. Указы опубликованы в субботу на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Петракова Михаила Ивановича специальным представителем президента Российской Федерации по делимитации и демаркации государственной границы РФ с сопредельными государствами – участниками Содружества Независимых Государств, возложив на него также обязанности по делимитации и демаркации государственной границы РФ с Республикой Абхазия, Грузией и Республикой Южная Осетия», – говорится в документе. Другим указом Петраков назначен на должность руководителя российской делегации на многосторонних переговорах по Каспийскому морю. Опубликованные документы освобождают от соответствующих должностей занимавшего их ранее Игоря Братчикова, который был назначен послом РФ в Словакии. Михаил Петраков родился в 1959 году, на дипломатической службе находится с 1982 года. Среди прочего работал заместителем директора и директором Первого департамента стран СНГ и послом России в ЮАР и по совместительству в Лесото. В сентябре 2019 года был назначен директором Департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России. В ОП оценили поручения Путина по поддержке людей с инвалидностью 4 января 2021, 20:20 Текст: Абдулла Шакиров

Значимость поручений президента России Владимира Путина по поддержке людей с инвалидностью сложно переоценить, заявила секретарь Общественной палаты (ОП) Лидия Михеева. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций, в него вошли предложения членов ОП – председателя комиссии по доступной среде и развитию инклюзивных практик Дианы Гурцкой и ее первого заместителя Сергея Бурлакова, сообщается на сайте ОП. «Президент сформировал перечень конкретных поручений, направленных на поддержку граждан с ограниченными возможностями здоровья. Сложно переоценить значимость такого внимания к проблемам граждан с инвалидностью. Общественная палата России как всегда не остается в стороне и с готовностью приступает к реализации поручений. Мы горды тем доверием, которое нам оказывают общество и государство, и постараемся предпринять все усилия для развития доступной среды и инклюзивных практик. Надеемся, в этой работе нам окажет помощь все гражданское общество – потребуются не только оценка существующей социальной инфраструктуры, но и предложения по ее улучшению», – прокомментировала Михеева. В списке озвученных членами ОП инициатив – поощрение творческих людей с инвалидностью, совершенствование дистанционного доступа инвалидов к банковским услугам, защита их от мошенников в финансовой сфере, создание условий для регулярного участия детей с ограниченными возможностями здоровья в сменах ведущих российских детских центров и лагерей. Признательность президенту за особое внимание решению проблем людей с инвалидностью выразила также Гурцкая, отметив, что Путин на встрече с инвалидами внимательно выслушал все предложения. «Есть огромное количество исполнителей, художников, актеров, которые пользуются заслуженной популярностью и несут свет своего творчества людям. Им тяжелее, чем другим, состояться в профессии, и их поощрение станет весомой поддержкой. Ведь нематериальное поощрение играет не менее важную роль, чем финансовая помощь или социальная поддержка», – сказала член ОП. Гурцкая также подчеркнула, что банковский сектор сегодня является одним из лидеров по удовлетворенности инвалидов доступностью получаемых услуг, однако ряд вопросов остается нерешенным, в частности защита от мошенников, создание института финансового защитника и использование биометрических данных и электронных подписей. «Первые два предложения должны повысить защищенность инвалидов в финансовой сфере, третье направлено на облегчение процесса взаимодействия инвалидов и банков. Владимир Владимирович поддержал наши предложения, свидетельством чему стали выпущенные поручения», – сообщила она. Ранее Путин дал поручения по поддержке инвалидов по итогам встречи с ними и с представителями общественных организаций 3 декабря, сообщает пресс-служба Кремля. Псковский губернатор доложил Путину о ликвидации последствий ледяного дождя 3 января 2021, 19:01 Текст: Ольга Никитина

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников доложил президенту России Владимиру Путину о ходе ликвидации последствий ледяного дождя, в результате которого без электроэнергии осталось более 20 тыс. человек, сообщили в Кремле. «Губернатор отметил слаженную работу всех служб, прежде всего МЧС. В настоящее время без электроэнергии остаются около 6 тыс. человек. Окончательно последствия непогоды будут устранены к вечеру завтрашнего дня», – говорится в сообщении на сайте Кремля. В ночь с 1 на 2 января на Псковскую область обрушился сильный снегопад, из-за налипания мокрого снега на проводах без электроснабжения остались более 20 тыс. человек. Минэнерго взяло на особый контроль ситуацию с энергоснабжением потребителей в области. К вечеру субботы электроснабжение всех социально значимых объектов региона было восстановлено. По данным региональных властей, электричество вернули в 230 населенных пунктов, оставшихся без света после снегопада. В Госдуме объяснили необходимость поручений президента по поддержке людей с инвалидностью 4 января 2021, 19:45 Текст: Олег Исайченко

«Создание доступной среды, получение второго бесплатного высшего образования, а также развитие занятости – вот главные темы, которые обсуждались на встрече с президентом», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев. Так он прокомментировал перечень поручений президента правительству по итогам встречи с представителями общественных организаций инвалидов. «Прежде всего президент подтвердил преемственность тех задач, которые были поставлены после ратификации конвенции ООН о правах инвалидов – это создание доступной среды. Требования по безбарьерности должны быть незыблемыми, потому что только они могут быть основой для дальнейшей социализации людей с инвалидностью», – заявил председатель Всероссийского общества инвалидов, зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев. Он также отметил, что в ходе встречи обсуждался вопрос реализации механизма «регуляторной гильотины» – масштабного пересмотра и отмены нормативных правовых актов, негативно влияющих на общий бизнес-климат. В результате были отменены некоторые требования по доступности среды и объектов транспортной инфраструктуры для инвалидов. В связи с этим президент поручил привлечь во все рабочие комиссии при правительстве и общественные организации инвалидов для обсуждения возникших в связи с этим проблем. Второй важный вопрос, по мнению Терентьева, касается занятости и трудоустройства инвалидов. «В жизни человека случаются разные обстоятельства, когда он по воле случая или по заболеванию становится инвалидом, уже получив высшее образование, получив профессию. Но с учетом инвалидности, он не может работать по этой профессии. И тогда важно, чтобы у такого человека была возможность еще раз получить профессиональное образование с учетом той инвалидности, которая у него есть. Мы видим, что президент поручил правительству проработать этот вопрос», – подчеркнул собеседник. «Третий важный вопрос – занятость. Речь идет о блоке поручений президента, связанных с поддержкой предприятий, которые трудоустраивают людей с инвалидностью сверх квоты, – отметил Терентьев. – Сейчас в рамках системы квотирования каждое предприятие должно выделить определенный процент мест для трудоустройства людей с инвалидностью. Но представители общественных организаций предложили выработать дополнительные меры поддержки тех предприятий, которые трудоустраивают инвалидов сверх квоты. Мы с правительством будем внимательно заниматься этой темой». Ранее президент России Владимир Путин дал поручения по поддержке инвалидов по итогам встречи с ними и с представителями общественных организаций 3 декабря, сообщает пресс-служба Кремля. В частности, поручено принять меры по недопущению отмены обязательных требований доступности объектов и услуг для инвалидов. Все возможности должны сохраняться даже при снижении избыточной административной нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности. Также при участии общественников нужно разработать упрощенный порядок первичного освидетельствования для установления инвалидности и изменения индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида. Правила должны действовать на период ограничительных мер, связанных с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Срок исполнения поручений - до 1 февраля 2021 года. Помимо этого, в документ включен еще ряд поручений, направленных на облегчение жизни граждан с инвалидностью и поддержку их начинаний в профессиональной деятельности и спорте. Путин поручил рассмотреть вопрос о сертификатах для привившихся от COVID-19 4 января 2021, 13:14 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поручил правительству до 20 января рассмотреть вопрос о сертификатах для прошедших вакцинацию от коронавируса. «Правительству Российской Федерации ... рассмотреть вопросы о выдаче сертификатов лицам, прошедшим вакцинацию для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием российских вакцин, а также о международном признании этих сертификатов в целях осуществления гражданами выезда из Российской Федерации, въезда в Российскую Федерацию и пересечения ими государственных границ иностранных государств», – говорится в перечне поручений на сайте Кремля. Доклад должен быть представлен до 20 января 2021 года. Ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин. С 1 января россияне, вакцинировавшиеся против новой коронавирусной инфекции, могут получить сертификат о вакцинации в личном кабинете на портале госуслуг. Масштабная добровольная вакцинация россиян от коронавируса началась по поручению президента Владимира Путина в декабре. Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, в России произведено более 2 млн доз отечественной вакцины «Спутник V». Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какими методами Россия в 2021 году победит COVID-19. Путин обсудил с Меркель совместное производство вакцин от COVID 5 января 2021, 13:22 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин, сообщила пресс-служба Кремля. «Обсуждены вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин. Условлено о продолжении контактов по этой теме между министерствами здравоохранения и другими профильными структурами двух стран», – говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что также затрагивался вопрос внутриукраинского урегулирования, прежде всего в контексте реализации минского «Комплекса мер» и договоренностей, достигнутых в ходе «нормандских» саммитов. Кроме того, главы России и Германии поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками. Ранее Меркель подтвердила заинтересованность в хороших отношениях с Россией. Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия приветствует любые контакты с представителями ФРГ, поскольку отношения двух стран носят многогранный характер.