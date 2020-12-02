Путин выразил надежду на политическую зрелость белорусов

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что белорусскому народу хватит политической зрелости, чтобы спокойно выстроить внутриполитический диалог и решить внутренние вопросы без давления и вмешательства извне.

«Я очень надеюсь на то, что белорусскому народу хватит политической зрелости для того, чтобы спокойно, без всяких резких движений выстроить и диалог внутриполитический со всеми политическими силами, и решить все свои внутренние вопросы самим, без всякого давления и без всякого вмешательства извне. Не сомневаюсь нисколько, что это получится, в том числе имею в виду и политический опыт президента Белоруссии», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Он выразил уверенность, что «надо дать возможность в конце концов народам самим разобраться с вопросами, которые представляют для них особый интерес», и привел в качестве негативного примера события так называемой «арабской весны» и других цветных революций.

В ноябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что серьезной проблемой в период попыток раскачивания ситуации в республике является отсутствие настоящего патриотизма, особенно у «мужиков». Он также рассказал, что спецслужбы Белоруссии перехватили разговор выехавших за пределы республики оппозиционеров, в котором лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что ничего не решает.