Лукашенко рассказал, как Запад призывал Путина «сдать» его

Польский премьер Матеуш Моравецкий якобы заявлял, что российскому лидеру Владимиру Путину нужно было «сдать» своего белорусского коллегу, чтобы улучшить отношения с Западом, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко со ссылкой на данные КГБ.

Лукашенко в ходе встречи с коллективом шестой городской клинической больницы Минска привел выдержки из данных спецслужб, в которых идет речь об отношении западных политиков к событиям в Белоруссии, передает БелТА.

Он заверил, что эти данные получил накануне от КГБ, и «это оригиналы». Белорусский лидер отметил, что в октябре в Польше произошел политический кризис, а пандемия привела к экономическим проблемам.

«Правительство нуждается в альтернативных решениях. Необходимо использовать революцию в Белоруссии в своих интересах. Если Путин хочет нормализовать отношения с Западом, он должен сдать Лукашенко», – привел Лукашенко слова Моравецкого, которые ему передали из КГБ.

Он назвал эти слова «особо циничными и уникальными». Лукашенко добавил, что не просил руководство России о помощи, Владимир Путин, узнав о происходящем в республике, сам предложил «подставить плечо».

Также в пятницу Лукашенко со ссылкой КГБ заявил, что США хотят ограничить центральную власть в России. До этого Лукашенко сообщал, что Запад строит разные схемы воздействия на власть республики и на него лично, чтобы «свергнуть строй», и хотел бы даже подключить к этому процессу Россию, но отстранить его от должности может только белорусский народ на основании действующих законов и конституции.