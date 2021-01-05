Эксперт: Беспилотники США в Румынии нацелены на Черноморский флот России и Крым

«США сделали ставку на Румынию в вопросах противодействия Черноморскому флоту России и группировке войск, которая расположена в Крыму. Также размещение беспилотников MQ-9 Reaper в Румынии поможет американцам наладить взаимодействие с армиями соседних стран», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков.

«Американцы активно используют беспилотники в черноморском регионе в разведывательных целях. Также они серьезно опекают Украину. Если учесть, что в последние годы американцы создают все большее количество центров управления беспилотниками, включая регион Киева, то можно предположить, что они будут их использовать для решения задач внутри российских зон A2/AD», – рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Концепция A2/AD (от английского anti-access and area denial – ограничение и воспрещение доступа и маневра) подразумевает сдерживание противника путем создания повышенной опасности для дислоцирования или перемещения его сил в защищаемую местность. То есть, речь идет о защитной зоне, в которую войска НАТО не могут проникнуть без неприемлемого для них ущерба.

С точки зрения Вашингтона и Брюсселя, российскими зонами A2/AD являются Калининград и Мурманск, Севастополь и Новороссийск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский, Москва и авиабаза Хмеймим в Сирии. При этом к системам защиты A2/AD в НАТО традиционно относят ЗРК С-300 и С-400, береговой ракетный комплекс «Бастион-П» и оперативно-тактический комплекс «Искандер».

И для того, чтобы «взламывать» российские зоны A2/AD – американцы намерены задействовать военные объекты, технику и военнослужащих на территории Болгарии, Румынии, Украины, Польши и стран Прибалтики.

«Однако для противодействия России в черноморском регионе ставка сделана именно на Румынию. Там есть позиционный район для размещения американских противоракет. Но на самом деле там будут размещены не только противоракеты, но и крылатые ракеты Tomahawk – эти задачи решаются с помощью пусковых установок Мk-41», – продолжил собеседник.

«Также в этом районе проводится множество учений, направленность которых заключается в противодействии Черноморскому флоту России и группировке войск, которая расположена в Крыму. Поэтому беспилотники помогут американцам наладить взаимодействие с армиями соседних стран по линии аэрокосмической разведки», – прогнозирует Леонков.

Собеседник обратил внимание и на тот факт, что американцы разместили свои беспилотники на авиабазе Кымпия-Турзий в районе Клужа на западе Румынии (регион Трансильвания), а не на востоке – в районе черноморского побережья. Но такое решение легко объясняется тем, что в случае ответного удара те же БПЛА проще защищать, когда они находятся на западе страны, а не на востоке.

«Тем не менее, американцы у нас под носом обустраивают театр военных действий. И, похоже, Румыния будет играть ключевую роль в планах США и НАТО по Черноморскому региону, не считая Турции», – предполагает эксперт.

«При этом не стоит считать беспилотники каким-то супероружием. Современные комплексы ПВО и РЭБ решают судьбу ударных БПЛА достаточно быстро и оперативно. Нам показывают красивые кадры из Сирии, Ливии и даже Нагорного Карабаха, где активно применялись бесплотники, но когда мы начинаем выяснять результаты их использования – выясняется, что счет идет в пользу комплексов ПВО и РЭБ. Беспилотники практически бесполезны в случае их применения против технически развитой страны», – заключил Леонков.

Ранее Военно-воздушные силы США разместили на авиабазе в румынском городе Кымпия-Турзий разведывательные беспилотные летательные аппараты MQ-9 Reaper и примерно 90 военных. Об этом сообщило командование ВВС США в Европе и Африке.

Беспилотники и военные размещаются на «длительное» время, но не указывается, на какое именно. По словам командующего ВВС США в Европе и Африке, генерала Джеффри Харригиана, размещение беспилотников в этом стратегическом месте «обнадеживает союзников и партнеров», но также и «дает понять противникам», что может быть дан «ответ на любую возникающую угрозу».

Военные указали, что размещение беспилотников и военных согласовано с властями Румынии, говорит о «приверженности» США безопасности и стабильности в Европе и направлено на укрепление отношений между союзниками по НАТО «и другими европейскими партнерами».

MQ-9 Reaper имеет турбовинтовой двигатель, его скорость – свыше 400 километров в час. Потолок высоты достигает 13 тыс. метров. Максимальная длительность полета – 24 часа.

В ноябре сухопутные войска США в ходе учений перебросили в Румынию две боевые машины реактивной системы залпового огня дальнего действия HIMARS, выпустили несколько ракет и спешно вернули установки на базу в Германии.

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