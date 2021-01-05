Задержан устроивший стрельбу в Москве мужчина с ружьем и гранатой

Вооруженный мужчина, который устроил стрельбу в подъезде дома в Москве, задержан, сообщают СМИ. По словам жены, у него были ружье и граната.

Мужчина заблокировался в квартире жилого дома, расположенного на Васильцовском стане. Опубликовано видео, на котором он попытался выбраться за окно, находящееся на одном из последних этажей многоэтажки. По некоторым данным, у мужчины мог случиться приступ белой горячки. Как передает РЕН ТВ, «дебош с оружием устроил Максим Лихонин – охотник, который сильно выпивал в последние дни».