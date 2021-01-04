Стрельба произошла в Москве

В Москве мужчина в неадекватном состоянии устроил стрельбу, сообщает главк МВД по городу.

Как сообщили в московском ГУ МВД, мужчина несколько раз выстрелили «из предмета, похожего на ружье». Инцидент произошел около 21.00 «в подъезде дома на улице Васильцовский». Никто не пострадал. На место стрельбы прибыли «сотрудники полиции и СОБР Росгвардии». МВД сообщает, что «приняты меры к задержанию стрелявшего», передает РИА «Новости».

1 января в Москве произошел массовый конфликт со стрельбой. По данным источника, стрельба велась из охолощенного оружия. В результате было задержано более 30 человек.