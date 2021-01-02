После конфликта со стрельбой в Москве задержаны более 30 человек

Массовый конфликт со стрельбой произошел на Уральской улице на востоке Москвы, в результате задержано около 35 человек, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Утром 1 января на Уральской улице в столичном районе Гольяново произошел массовый конфликт со стрельбой. Сотрудники полиции, прибывшие на место, задержали и доставили в полицию около 35 человек. Информация о пострадавших в данный момент не поступала», – приводит слова источника ТАСС.

По данным источника, стрельба велась из охолощенного оружия. Полиция устанавливает причины конфликта и все прочие обстоятельства происшествия.

Напомним, 19 декабря на парковке в Кропоткинском переулке в Москве охранник обстрелял дворников из пневматического пистолета.