Молодежное шоу перед Русдрамтеатром в Уфе увидели около 2 тыс. зрителей

Японская журналистка Асука Токуяма в статье для JB Press рассказала о посещении мемориала Советскому солдату в Ржеве, призвав других посетить это место, чтобы увидеть «часть настоящей войны».

В Ржев она приехала осенью 2020 года. Токуяма отправилась на экскурсию, организованную для выходцев из Твери, которые живут в Москве. Средний возраст участников, по словам журналистки, был «высоким», РИА «Новости».

Мемориал Неизвестному солдату в Ржеве должен был открыться 9 мая 2020 года, но из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли на лето. Высота памятника составляет 25 метров, однако журналистке он показался выше из-за того, что построен на небольшом холме.

«У памятника нет ног. Стая журавлей закрывает нижнюю часть тела грустно склонившего голову солдата, как будто пытается унести его в какие-то неведомые дали. <...> Мне лично памятник нравится», – призналась Токуяма.

Рядом с мемориалом построен небольшой музей, в котором представлены личные вещи погибших солдат. Главной целью экскурсии была церемония захоронения останков советских воинов. Прибывших на мероприятие людей поприветствовали дети. Токуяма напомнила, что останки погибших на войне советских воинов регулярно перезахоранивают. Во время пандемии осенью прошлого года в раскопках приняло участие около 500 добровольцев со всей России. В итоге были обнаружены останки 704 бойцов.

В стороне от места церемонии стояли красные гробы с останками погибших, по подсчетам журналистки, их было около 700. «Я была потрясена этим зрелищем – длинные ряды красных ящиков. Меня пронзила мысль: «Так вот ты какая, эта страшная война!». Я еле стояла под навалившимся на меня ощущением ужаса войны», – поделилась она.

По словам журналистки, заранее была выкопана глубокая траншея, в которую под марши военного оркестра начали опускать гробы. Люди наблюдали за церемонией, затаив дыхание. «Вокруг царила торжественная атмосфера», – поделилась она.

После церемонии уже в автобусе ее угостили гречневой кашей с тушенкой и очень сладким чаем, которые, по ее словам, могли приготовить волонтеры, продрогшие под дождем. Токуяма отметила, что ее переполнило чувство острой благодарности. «И за теплую еду, и за то, что я и окружающие меня люди просто живы», – сказала японка.

В конце 2020-го – начале 2021 года журналистка совершила путешествие на «Поезде победы» – одном из передвижных музеев, в которых можно увидеть, как жили советские люди во время войны. Она подчеркнула, в вагонах находятся восковые куклы, которые изображают как солдат, так и обычных людей. «У них разные выражения лиц. Это и тревога по поводу начала войны, и радость победы, и ожидание новой жизни, которая начнется в будущем», – пояснила она.

Она отметила число молодых людей, участвующих в раскопках, и то, что останкам советских солдат приходят поклониться и отдать почести – по ее словам, это показывает, что война в представлении россиян является частью «сегодняшней реальной жизни», а не историей из прошлого. «Если вы живете сегодня в России, то испытываете какое-то ощущение тревоги, как будто война находится где-то неподалеку от вас», – подчеркнула автор статьи.

Поэтому Токуяма посоветовала съездить во Ржев и увидеть «часть настоящей войны».

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