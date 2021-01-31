Мужчина напал с ножом на росгвардейцев на акции в Москве

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31 января, воскресенье | Последнее обновление — 16:02 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В МВД назвали число участников незаконной акции в Москве
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«Коронавирусные» погромы в Нидерландах привлекли внимание к личности местного премьера Марка Рютте, подавшего прошение об отставке. Удивительно, но столь разные государства, как Россия, Турция и Польша, имеют все основания радоваться, если по итогам выборов Рютте уйдет на политическую пенсию.
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Подавляющее большинство жителей самопровозглашенных республик в Донбассе хотят – как крымчане – вернуться в родную гавань. С Украиной их связывают теперь разве что бомбы, которые регулярно прилетают в жилые дома с украинской территории, да пенсии, которые украинская власть вынуждена платить чужим, по ее мнению, людям.
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Идея борьбы с нынешним государством состоит не в том, чтобы даровать людям еще намного больше пенсий, зарплат, больниц, доступных лекарств, низких дотированных тарифов, газовых труб, пособий, стипендий и прочих ништяков. Она состоит в том, чтобы забрать – если для себя, и отдать – если для заграницы.
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28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
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В поселке Богучаны в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ при неудачной посадке зацепил несколько зданий на территории аэропорта и другой вертолет. На борту находились три члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности
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Президент России Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе. Глава государства напомнил, что раньше местным жителям было сложно добраться из района в район, на это уходило очень много времени. Президент поздравил строителей с этим событием и поблагодарил за работу
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Мужчина напал с ножом на росгвардейцев на акции в Москве
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На несанкционированной акции в Москве мужчина набросился с ножом на сотрудников Росгвардии. Инцидент произошел около станции метро «Братиславская» на юго-востоке столицы, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Недалеко от станции метро «Братиславская» мужчина накинулся на сотрудников Росгвардии с ножом. В результате происшествия пострадавших нет, мужчина задержан», – передает сообщение ТАСС.
Сейчас личность мужчины установлена, с ним работают правоохранительные органы, добавил источник.
В прошлую субботу на незаконной акции в Москве таксист Валерий Евсин напал на бойца ОМОН. Мужчина был арестован.
Ранее Пресненский суд Москвы арестовал TikTok-блогера Константина Лакеева, напавшего на автомобиль силовиков во время несанкционированной акции в Москве.
Напомним, после несанкционированных акций 23 января следователи возбудили 21 уголовное дело. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального.
Официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что МВД России призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января, отметив, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Названы «плохой» и «очень плохой» для Украины сценарии событий в Донбассе
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Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил об исчерпании Киевом возможностей компромисса по Донбассу, отметив, что в этих условиях для Украины возможны только два сценария: «плохой» и «очень плохой».
«Плохой предусматривает выход из Минских договоренностей и заявление Киева о том, что в данной трактовке они невыполнимы», – сказал Жданов в интервью изданию «Главред».
«Очень плохой сценарий», по его мнению, – это полное выполнение «Минска». «А затем вхождение Украины в состав союзного государства», – добавил он.
Полковник считает, что сложно прогнозировать, какой вариант выберет президент Украины Владимир Зеленский, поскольку его политика в отношении Донбасса – секретна.
«Уж год, как мы слышим про «план А», но самого плана никто не видел. Теперь президент заявляет о «плане Б», к которому приступает Украина», – рассказал военный, отметив, что подробностей нового плана тоже никто не знает.
Кроме того, он обратил внимание на разговоры администрации Зеленского о пяти «суперпланах», но что они собой представляют, украинцам неизвестно.
Жданов считает, что в 20201 году конфликт в Донбассе «будет оставаться замороженным».
Напомним, дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Позже, после срыва в сентябре совместной инспекции позиций украинских силовиков в районе поселка Шумы, ЛНР и ДНР обвинили Киев в сознательном выходе из договоренностей о дополнительных мерах по перемирию и заявили о резкой эскалации конфликта в Донбассе.
В ноябре 2020 года МЧС России направило в Донбасс сотую по счету колонну с партией гуманитарной помощи.
В декабре президент России Владимир Путин заявил, что Россия понимает всю сложность ситуации в Донбассе и будет наращивать поддержку, но урегулирование конфликта в регионе зависит в значительной степени от украинских властей.
Эксперт рассказал, как накручиваются просмотры ролика о «дворце Путина»
Если допустить, что YouTube сознательно и массово, совершенно беспрецедентным образом продвигал ролик Навального, то с чего считать его просмотры реальными? Эксперт в области IT Игорь Ашманов рассказал газете ВЗГЛЯД, каким образом «расследование» Навального могло собрать больше 100 млн просмотров, согласно статистике сервиса YouTube.
«Люди Навального пару раз уже показывали статистику просмотров «расследования» и в основном просмотры из России. Но в России просто нет столько пользователей, которые могли бы или захотели бы посмотреть этот фильм», – говорит член президентского Совета по правам человека Игорь Ашманов.
Согласно исследованию компании «Медиаскоп» (есть в распоряжении редакции), за первые девять дней показа, то есть с 19 по 27 января, аудитория фильма «Дворец для Путина» составила 11,6 млн жителей России, или «около 10% населения смотрели фильм хотя бы две минуты». «21 миллион жителей России – максимальная оценка количества зрителей фильма в России за первые девять дней показа (17% населения). Эта оценка сделана без ограничения на длительность контакта с контентом – в нее входят как зрители, посмотревшие весь фильм, так и контактировавшие с ним совсем недолго, например, прокручивая плеер в лентах соцсетей с автоматическим стартом или в случае автоматического запуска следующего видео на YouТube», – говорится в исследовании.
При этом фильм от начала и до конца посмотрели только 3,4 млн человек (3% населения России), более 30 секунд посмотрели 15 млн. Большая часть аудитории пришлась на крупные города (больше 100 тысяч) – более 60% всей аудитории, из них почти 20% – в Москве. «Это выше, чем вклад этих регионов по населению, то есть в крупных городах контент смотрели активнее. Оставшиеся 35-40% приходятся на небольшие города и села», – отмечают в «Медиаскопе».
Эта оценка сделана в количестве человек, контактировавших с событием. «Это отличается от статистики просмотров, выдаваемой самим YouТube. Отличия связаны с тем, что в интернет-статистике предметом подсчета выступают технические данные о взаимодействии серверов, и на одного человека часто приходится несколько событий, каждое из которых будет считаться отдельным контактом», – подчеркивают авторы исследования. Сами авторы «расследования о дворце» ссылаются на статистику YouTube, которая показывает около 100 млн просмотров.
Игорь Ашманов добавляет, что в связи с таким большим количеством просмотров возникает несколько вопросов. Были ли это естественные просмотры, можно ли говорить о накрутке с помощью ботов и покупке фальшивых просмотров или это результат благодаря благоприятствованию самим YouTube, то есть внутренняя и бесплатная накрутка просмотров?
«Такое количество просмотров говорит о совершенно бешеной поддержке самой платформой, потому что фильм пихали буквально в любые рекомендации.
В мире западных интернет-платформ это называется «фичеринг». На этот раз этот «фичеринг» был беспрецедентным, абсолютно разнузданным и скандальным. Знакомые приводят пример, когда с умного телевизора четырехлетний ребенок запросил мультики, и ему среди шести предложенных роликов показывают по центру тот самый дворец. Мне прислали скриншот с этого экрана», – поделился собеседник.
Другие очевидцы сообщали о том, что даже в случае отказа от показа в рекомендациях фильма Навального YouTube продолжал рекомендовать этот ролик, который воспроизводился в автоматическом режиме и просмотры можно было засчитывать при начале проигрывания на несколько секунд при случайном пролистывании.
«То, что платформа изо всех сил продвигала это видео – очевидный факт», – подчеркивает член СПЧ.
Что касается предположений о накрутках просмотров с помощью ботов и платных просмотров, то Ашманов исключает такой вариант. По его словам, невозможно представить себе нанятую Навальным команду спамеров, которая пробивает фильтры YouTube и одновременно сам YouTube, отбивая атаки спамеров, продвигает по своей воле тот самый спамерский контент, с которым он другой рукой борется. «Поэтому всерьез обсуждать количество просмотров бессмысленно. Если YouTube сознательно продвигает ролик Навального, то кто мешал ему написать в интерфейсе количество просмотров с помощью скрипта?» – задается вопросом эксперт.
«За последние два-три года я лично видел несколько случаев, когда счетчик у «неправильных» роликов либо крутился назад, либо замирал на несколько дней. Я могу объяснить это только ручной манипуляцией», – рассуждает Ашманов.
Также нельзя исключать, что благодаря такому количеству просмотров и монетизации появилась возможность заплатить Навальному совершенно официально деньги, «за которые ему не придется отдуваться». «Очевидцы, которые смотрели ролик, говорили, что видели в нем рекламу», – отметил Ашманов.
О том, что уже за первые сутки после публикации фильма созданный Навальным ФБК получил почти 4,7 млн рублей, сообщал в Twitter директор ФБК Иван Жданов. Благодаря возможностям монетизации, одна тысяча просмотров приносит доход в размере от 25 центов до четырех долларов США. Если эти деньги стали платой от YouTube, то с учетом 20 млн просмотров получается, что монетизация оказалась близка к трем долларам за каждую тысячу просмотров. С учетом более 100 млн просмотров эта сумма может составить больше 23 млн рублей.
«Это не сумками черный нал из Латвии возить и не биткоинами какие-то сомнительные транзакции совершать, а можно сказать, что вот человек сделал контент и официально заработал деньги, все честно», – пояснил Ашманов.
Twitter заблокировал аккаунт Семена Слепакова
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В Twitter заблокировали аккаунт юмориста Семена Слепакова. За что конкретно закрыли доступ к страничке, неизвестно.
При переходе на страницу пользователя высвечивается запись: «Действие учетной записи приостановлено». Далее социальная сеть напоминает о том, что блокирует аккаунты, которые нарушают правила Twitter, передает РИА «Новости».
Ранее Слепаков подвергся угрозам со стороны пользователей соцсетей после публикаций им стихотворений о несанкционированных акциях в России. В своих обращениях к артисту пользователи пожелали Слепакову умереть от рака и «сдохнуть» его семье.
Напомним, Слепаков написал стихотворение, в котором рассказал о своем видении самых ярких моментов акций протеста, которые прошли 23 января. В нем он упомянул и нападение на машину с «мигалкой», и избиение толпой человека на Пушкинской площади, который публично выражал несогласие с позицией митингующих.
В ответ на это сторонники блогера Алексея Навального раскритиковали юмориста. Жена Навального Юлия написала Слепакову, что тот подобными стихотворениями, наверное, стремится стать акционером Газпрома, а экс-глава предвыборного штаба блогера Леонид Волков обвинил шоумена, что тот якобы написал стихотворение по заказу из Кремля.
Слепаков в комментариях попросил Навальную, если ей не нравится его позиция, вырезать его песни из «ваших прекрасных фильмов». Он отметил, что уважает ее точку зрения, но не обязан разделять ни ее, ни методы, которыми сторонники Навального пытаются достичь своих целей. А Волкову ответил более жестко: «Если вам так сильно пахнет говном, то есть две новости – хорошая и плохая. Хорошая – у вас нет ковида. Плохая – от себя не убежать, вам с этим жить, привыкайте».
Позже юморист ответил на выпады сторонников Навального в свой адрес новым стихотворением.
Озвучена неожиданная версия о нулевом пациенте с ВИЧ
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Первый случай заражения человека ВИЧ-инфекцией, вероятно, произошел во время Первой мировой войны во время охоты на обезьян, считает канадский ученый, профессор Жак Пепин из Университета Шербрука.
Пепин выдвинул гипотезу, согласно которой человек впервые заразился ВИЧ-инфекцией в 1916 году на юго-востоке Камеруна, в районе Молунду, и произошло это во время охоты на обезьян. Ученый предполагает, что «нулевым» пациентом стал французский, бельгийский или британский солдат, участвовавший в боевых действиях против немецких войск в Камеруне, бывшем на тот момент колонией Германии, пишет Daily Mail.
«Солдаты провели в Молунду три или четыре месяца перед дальнейшим продвижением. И главной проблемой там для них были не вражеские пули, а голод», – рассказал Пепин, передает РИА «Новости».
Профессор объяснил, что у военных быстро закончилось продовольствие, и чтобы добыть себе пищу, им пришлось охотиться на обезьян и других животных. «Моя гипотеза основана на том, что один из солдат был инфицирован во время охоты. Была убита шимпанзе, и во время разделки он поранился, что привело к заражению», – заявил ученый.
Этот солдат после войны вернулся в Леопольдвиль (ныне Киншаса), что в Бельгийском Конго (ныне Демократическая Республика Конго), и стал распространителем болезни, носителем которой к началу 50-х годов стали около пятисот человек, полагает Пепин.
Основной причиной распространения ВИЧ-инфекции, уверен ученый, тогда было повторное использование игл в больницах из-за общего дефицита медикаментов. В 1960-м, когда Конго получило независимость, в Леопольдвиль хлынули потоки переселенцев из сельских районов, что стало идеальной средой для распространения вируса. Дело в том, что в этот период на одну женщину в городе приходилось до десяти мужчин, что привело к распространению проституции, ставшей причиной передачи инфекции половым путем.
Пепин отмечает, что из Леопольдвиля ВИЧ-инфекция распространилась по всему Конго, а затем попала за границу, когда вирусом заразился посетивший страну гаитянин. «В течение нескольких лет он (вирус) был ре-экспортирован в США, где распространился среди геев и наркоманов, а оттуда попал в Западную Европу», – заключил профессор.
Зеленский рассказал о злости на Трампа
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что злится на бывшего президента США Дональда Трампа.
Об этом Зеленский заявил в интервью изданию Axios. Анонс беседы опубликован в Twitter портала.
«Я вижу, вы сердитесь на президента Трампа. Может, немного?» – спросил у Зеленского журналист.
«Немного», – ответил президент Украины, подтвердив, что действительно зол на своего бывшего коллегу. В то же время Зеленский не назвал причину, по которой испытывает такие чувства к бывшему американскому лидеру.
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Ранее Трампа заподозрили в том, что он задержал военную помощь Украине и просил Зеленского в обмен на нее провести расследование против своего политического оппонента, демократа Джо Байдена и его сына Хантера, передает РИА «Новости».
В то же время в декабре Зеленский выразил надежду, что новый президент США Джо Байден поспособствует урегулированию войны в Донбассе, укрепит отношения Вашингтона и Киева и положит конец «оккупации» территории Украины. По его словам, избранный лидер США имел близкие связи с Украиной до своего президентства и лучше знает Украину, чем действующий президент США Дональд Трамп.
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Военный эксперт назвал сценарий захвата Калининграда идиотизмом
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Опубликованный СМИ сценарий «удара» Североатлантического альянса по Калининградской области носит признаки клинического идиотизма, заявил ведущий российский военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.
Ранее издание Overt Defence сообщило, что сценарий «превентивного удара» Североатлантического альянса по Калининградской области предполагает уничтожение ракетных комплексов «Искандер» и систем С-400, а также блокаду Балтийска и ликвидацию войск. В наступлении должны участвовать 30 тыс. польских военных, указывается в публикации.
По словам Мураховского, такие сценарии сочиняются десятками в год различными негосударственными конторами и отдельными «экспертами», передает РИА «Новости».
«То захват Россией Прибалтики, то Сувалкского коридора, то удар стратегическими бомбардировщиками США по Балтфлоту, то штурм Калининградской области. В их основе всегда присутствует критический признак клинического идиотизма: авторы предполагают, что все остальные Вооруженные силы России будут заняты чем-то другим. Видимо, проводить парады и раздавать гумпомощь в других регионах», – отмечает эксперт.
По его словам, с одной стороны, вызывает грусть, что настоящие эксперты по России на Западе вымерли как вид, «с другой стороны, такие публикации дарят нам возможность развлечься забористой клюквой».
Напомним, в конце прошлого года Соединенные Штаты открыли в Прибалтике новую военную структуру – базу для бойцов сил специальных операций, спецназа. Кроме того, США, согласно одобренному проекту бюджета на следующий год, предоставят странам Прибалтики (Эстонии, Латвии и Литве, которая имеет протяженную границу с Калининградской областью) военную помощь на сумму 168,7 млн долларов (138,2 млн евро). Финансы выделяются в рамках новой «Балтийской инициативы безопасности».
В Сибири на несанкционированных акциях отмечена низкая активность
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В Сибири прошли несанкционированные акции в поддержку блогера Алексея Навального, однако мероприятия оказались немногочисленными, зафиксирована низкая активность участников.
В центре Новосибирска в воскресенье собралось по разным оценкам, не более 500 человек, передает «Вести Новосибирск». За порядком следили сотрудники правоохранительных органов. Отмечается, что полицейские ведут себя корректно и вежливо, но при этом призывают разойтись. Кроме того, стражи порядка в условиях сложной эпидемиологической ситуации раздают участникам акций маски, сообщает VN.RU.
В Красноярске на несанкционированный митинг на площади Мира вышли не более 200 человек. Безопасность проведения акции также контролируют сотрудники полиции, которые призывают участников акций разойтись. Пять человек задержано в ходе незаконного митинга, уточняет НГС24.
В Томске подобная акция продлилась всего около 50 минут. Несанкционированный протест проходил у Большого концертного зала, к настоящему моменту акция завершена без происшествий. Официальных данных о количестве участников нет, однако в Сети отмечают, что митинг был малочисленным и не вызвал интереса у горожан. О задержаниях не сообщается, передают «Аргументы и факты. Томск».
Участники несанкционированной акции пытались пройти к зданию правительства Иркутской области, однако были взяты в кольцо сотрудниками правоохранительных органов, сообщает ТАСС.
На Дальнем Востоке несанкционированные акции в поддержку Навального 31 января также оказались малочисленными, на митингах было больше журналистов и силовиков, чем активистов.
По словам руководителя лаборатории новых технологий, кандидата политических наук Дарьи Кислицыной, митинги на Дальнем Востоке собрали еще меньше участников, чем неделю назад. Это говорит о том, что митинги 31 января в регионе провалились.
«В этот раз митинги в ДФО оказались малочисленными, это признает сама оппозиция. Количество участников во Владивостоке, Иркутске, Хабаровске оказалось практически в десять раз меньше. В остальных городах смешные цифры, в Благовещенске вообще никто не пришел», – передает ее слова Ura.ru.
«Посмотрим, что сегодня будет в столице, но я думаю, что сохранится такая же тенденция. Мы видим, что на других митингах сегодня журналистов больше, чем участников», – отметил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Он добавил, что подобная ситуация была ожидаема, поскольку никто не хочет из-за Навального привлекаться к уголовной ответственности.
МВД России призывало граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января, поскольку целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
Напомним, после несанкционированных акций 23 января следователи возбудили 21 уголовное дело. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
В Киеве призвали к «нежной украинизации» Донбасса
Реинтеграция Донбасса должна идти параллельно с «дерусификацией», Киеву следует создать условия для «нежной украинизации» региона, считает уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь.
«Что касается русского языка, согласитесь, и тут социология может нам это подтвердить, что он присутствует в основном в областных центрах, то есть это язык урбанистики. В преимущественном большинстве сельское население – исключительно украиноязычное. Я могу это сказать и по югу, и по востоку Украины, западу и другим регионам», – сказал он, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Пятый канал».
По словам Креминя, «абсолютно правильно подтвердили некоторые жители Донецкой и Луганской областей, что они не русскоязычные, а русифицированные». «И поэтому вопрос реинтеграции Донбасса – это вопрос дерусификации или, другими словами, украинизации. Но не тотальной, насильной, как у нас привыкли говорить некоторые политики. Нежной», – добавил он.
Он полагает, для этого «нужно общаться с ними на языке любви, уважения, доверия, уверенности, что это украинская власть, а не какая-то другая». По его утверждению, даже на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса общаются на украинском, «но пока на кухне».
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что языковая дискриминация на Украине провоцирует дополнительное напряжение в обществе и способствует развитию сепаратизма.
С 16 января на Украине начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5 тыс. 100 до 6 тыс. 800 гривен (180-242 доллара). Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что украинские власти пытаются искусственно вызвать неприятие русского языка в стране и уничтожить уникальное мультикультурное пространство.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык.
Несанкционированные акции на Дальнем Востоке оказались малочисленными
В воскресенье на Дальнем Востоке несанкционированные акции в поддержку блогера Алексея Навального оказались малочисленными, на митингах было больше журналистов и силовиков, чем активистов.
В первой половине дня небольшая группа активистов вышла на несанкционированную акцию в центре Владивостока, они провели на площади около полутора часов, передает портал «Вести Приморье».
Всего собрались около 150 человек, однако сотрудников местных СМИ и представителей ОМОНа оказалось больше, чем тех, кто все же пришел на митинг, передает «Восток Медиа». По информации департамента внутренней политики региона, на митинг вышли около 60 человек.
Полиция в рупор предупреждала о том, что собрание незаконное. Некоторые пытались развернуть плакаты и лозунги. Полиция задержала нескольких участников, которые нарушали общественный порядок. Кроме того, группа участников несанкционированного митинга вышла на лед. Полиция не стала сопровождать их на этом участке, передает «Московский комсомолец».
Отмечается, что помимо сторонников Навального на площади присутствовали и его противники, которые вступают в спор с митингующими. «Не Навальный тут строил мосты, не Навальный строил ДВФУ, не навальный чистил Золотой Рог, это был залив нефти. Я это помню», – комментировали они акцию.
Охрана порядка на набережной Спортивной гавани продолжается. Перебоев в работе общественного транспорта, автодвижении, передвижении горожан в центре города допущено не было.
В Хабаровске на незаконный митинг вышли 58 человек, из них задержали 15, сообщается на сайте УМВД по краю. В данный момент на площади имени Ленина остались только отдыхающие, которые вместе с семьями проводят время в ледовом городке. «Похоже, что протестующие сегодня перехитрили силовиков – они просто не вышли митинговать», – отмечает портал dvnovosti.ru.
В Биробиджане на площади у здания областного правительства – только патрульные, митингующих нет, передает РИА «Биробиджан».
В Чите на митинг вышли несколько человек вместо заявленных 49, там также присутствуют журналисты. Никаких провокаций не наблюдается, передает «Забайкальский рабочий».
В Петропавловске-Камчатском на акцию вышла небольшая группа протестующих, трех человек, в том числе представителя регионального отделения партии «Яблоко» Виктора Холманских, задержали за нарушение правил проведения митинга, передает «Камчатка-Информ».
Малочисленной была несанкционированная акция и возле театрального центра имени Чехова напротив здания правительства Сахалинской области, передает «Интерфакс».
Ранее официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что МВД России призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января, отметив, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
Напомним, после несанкционированных акций 23 января следователи возбудили 21 уголовное дело. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
В Совфеде назвали «изменой родине» призыв фонда Навального к США ввести санкции
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Призыв Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который включен Минюстом в список иноагентов, к президенту США Джо Байдену ввести санкции против ряда высокопоставленных российских лиц «попахивает» изменой Родине, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Это попахивает изменой Родине. Вы можете себе представить, чтобы американская организация обратилась к Владимиру Путину с просьбой ввести санкции против президента США?» – передает его слова РИА «Новости».
«Это должно жестко пресекаться. Должна быть очень жесткой реакция со стороны правоохранительных органов – как Генпрокуратуры, так и ФСБ», – подчеркнул Джабаров.
Ранее телеканал CNN сообщил, что возглавляемый блогером Алексеем Навальным ФБК призвал Байдена ввести санкции против 35 человек, в том числе против «восьми высокопоставленных россиян, близких к президенту России Владимиру Путину».
Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН».
В России проиндексировали выплаты военным
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал указ об индексации отдельных выплат военным и сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти.
«Исходя из уровня инфляции, установленного Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», осуществить индексацию с применением коэффициента 1,037 проиндексированных в соответствии с постановлением правительства РФ от 27 января 2020 года №49 «Об индексации в 2020 году размеров отдельных выплат военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, гражданам, уволенным с военной службы (службы), и гражданам, проходившим военные сборы», – цитирует РИА «Новости» указ.
Отмечается, что проиндексированы будут страховые суммы для военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, представителей ОВД России, государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск нацгвардии России и органов принудительного исполнения России; единовременные пособия для полицейских, военнослужащих и сотрудников органов исполнительной власти; ежемесячные денежные компенсации военнослужащим.
Добавляется, что постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Ранее Мишустин подписал постановление об индексации с 1 февраля социальных пособий на 4,9%.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как работает антикризисное правительство Мишустина.
Названы продукты для избавления от жира на животе
Британские диетологи назвали продукты, способствующие избавлению от жира на животе, отметив, что в первую очередь следует употреблять высокобелковую пищу – в частности, рыбу и яйца, пишет Express.
Прежде всего специалисты рекомендуют есть тунец, поскольку среди других видов рыбы он наиболее диетический и содержит мало жира, передает РИА «Новости».
Другим важным продуктом, который стоит включить в рационе, должны стать яйца. Согласно исследованиям, люди, употреблявшие на завтрак яйца, смогли сбросить на 65 процентов больше веса, чем те, кто ел углеводные завтраки с той же калорийностью. Эксперты связывают такой результат со способностью яиц давать чувство насыщения и снижать тягу к еде.
По возможности необходимо включить в диету ягоды, например, клубнику, малину и чернику, поскольку они служат отличным источником клетчатки, улучшают пищеварение и помогают бороться со вздутием живота.
Также британские диетологи советуют употреблять арбузы, богатые ликопином, поскольку он повышает уровень аргинина – аминокислоты, улучшающей способность организма сжигать жир.
Ранее врач-диетолог Анна Коробкина рассказала, что между приемами пищи необходимо делать промежутки от трех часов, иначе даже простое яблоко в качестве перекуса может стать причиной развития сахарного диабета.
Эксперт: Политического праздника у сторонников Навального не получилось
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«На фоне пандемии люди искали форму психологической разрядки, но получили своего рода «тухляк». Политического праздника не получилось, потому акции протеста оказались малочисленными», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков, комментируя низкую протестную активность в регионах Сибири и Дальнего Востока. При этом эксперты предупреждают, что «стратегически» оппозиции нужен протест в Москве и Санкт-Петербурге.
«Есть несколько причин, почему митинги на Дальнем Востоке оказались немногочисленными, – сказал сотрудник Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Рудаков. – В первую очередь речь идет о разочаровании участников несанкционированных митингов. Многие приходили туда в ожидании политического праздника. Но вместо этого они увидели гнетущую, конфликтную и агрессивную атмосферу».
По мнению эксперта, разочарование коснулось тех людей, которые не являются политически ангажированными и решили выйти на акции по причинам социально-психологического характера. «Этот процесс идет по всему миру – и в Европе, и в США. Он во многом связан с ограничениями на фоне пандемии. Люди искали форму психологической разрядки, но получили своего рода «тухляк». Праздника не получилось», – отмечает собеседник.
«Вторая причина заключается в том, что люди прекрасно видят, когда ими манипулируют. Поэтому нежелание оказаться объектом манипуляции снизило количество участников акций, судя по цифрам, в 10-20 раз», – считает Рудаков.
Политолог также обратил внимание на тот факт, что в Хабаровске акции в поддержку блогера Алексея Навального по своей численности значительно уступают митингам в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала. «Летние акции протеста были тесно связаны с региональной повесткой. А повестка, которую предлагает Навальный, не находит отклика у местных жителей, – добавил экспет. – Для большинства жителей региона сторонники Навального – это те силы, которые работают на Запад и на геополитических оппонентов России. Это позиция, которая не находит отклик в той среде, которая является патриотически мотивированной. Те люди, которые выходили на акции летом, говорили, что они являются сторонниками и политического курса президента, и политической позиции страны. Там была чисто региональная повестка. Сегодня же речь идет о вызове национальным интересам, поэтому люди не соотносят себя с установками Навального».
В свою очередь президент Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев заявил: «Если уж даже в Хабаровске такой минимум, ясно, что за самого Навального выходит совсем мало. А прошлые беспорядки – следствие их провокации про «дворец».
В воскресенье газета ВЗГЛЯД сообщала, что незаконные акции в Сибири и на Дальнем Востоке оказались малочисленными. «Пока результаты акций доморощенных революционеров не впечатляют», – отметил в своем Telegram-канале директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По его словам, «отсутствие внятного целеполагания всегда приводит к уходу пара в свисток».
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Между тем профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев считает
, что «Дальний Восток снизил протестную активность в 20 раз». «Если так пойдет дальше, то в Москве выйдет две тысячи человек максимум», – прогнозирует политолог и отмечает, что на фоне «100 млн мифических просмотров» ролика Навального о «дворце» – это не много. «Зато выйдут самые отмороженные и будут провоцировать Росгвардию на насилие», – добавил эксперт.
В то же время директор Института новейших государств Алексей Мартынов обратил внимание на тот факт, что в ряде городов Сибири и Дальнего Востока на незаконные митинги собралось «журналистов больше, чем участников».
При этом председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов считает, что «стратегически оппозиции нужен протест в Москве и Питере». «Это видно по манипуляции и указаниям из Германии. Остальные региональные акции – лишь фон», – отмечает Кабанов, указывая на действия Леонида Волкова – соратника Навального, который находится в розыске и скрывается в Германии, руководя оттуда протестными акциями через соцсети.
Ранее официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что МВД России призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января, отметив, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Напомним, после несанкционированных акций 23 января следователи возбудили 21 уголовное дело. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального.
Байден собрался представить новую концепцию внешней политики США
Президент США Джо Байден в понедельник намерен выступить с речью о своем видении внешней политики государства, сообщают американские СМИ.
Телекомпания NBC сообщила со ссылкой на источник в американской администрации, что свои планы глава государства озвучит во время ранее анонсированного посещения Госдепартамента, где он встретится с госсекретарем Энтони Блинкеном, передает ТАСС.
Отмечается, что президент планирует также подписать ряд указов в области внешней политики.
В частности, речь идет о документе, обеспечивающем формирование рабочей группы по воссоединению семей мигрантов, которые были разлучены в президентство Дональда Трампа.
Ранее в Вашингтоне назвали самый большой вызов нацбезопасности США.
Участники незаконной акции в Москве попытались перекрыть движение в районе ТТК
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Участники несанкционированной акции в Москве пытаются пройти в сторону СИЗО «Матросская Тишина» со стороны Комсомольской площади, часть митингующих вышла на Третье транспортное кольцо (ТТК), осложнив движение транспорта. На месте работают сотрудники ОМОН, которым в итоге удалось оттеснить большую часть собравшихся с проезжей части.
Также протестующие пытались помешать движению в районе площади трех вокзалов. Участники незаконного митинга собрались группами и устроили шествие, некоторые из них вышли на проезжую часть, передает ТАСС.
Сотрудники правоохранительных органов, которые следят за порядком на акции, оттеснили митингующих от Комсомольской площади в сторону метро «Красные ворота», протестующие пытаются скрыться от правоохранителей через дворы.
Сообщается, что неподалеку от Комсомольской площади участники несанкционированной акции устроили драку между собой. Также затруднено движение транспорта на Каланчевской улице.
При этом в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) пояснили, что автомобильное движение в районе Комсомольской площади не перекрыто, но осложнено из-за людей на проезжей части. «Движение на Комсомольской площади не перекрыто, но сильно осложнено. Пешеходы выходят на проезжую часть, мешают движению личного и городского транспорта. Мы настоятельно просим соблюдать правила дорожного движения, не выходить на проезжую часть», – отметили в ЦОДД.
На всех точках незаконного митинга полиция предупреждает об ответственности за участие в несогласованных мероприятиях. Некоторые из участников акции задержаны.
Напомним, сторонники блогера Алексея Навального призывали выходить на акции в его поддержку 31 января. В правоохранительных органах неоднократно подчеркивали, что подобные мероприятия являются несанкционированными. Также в ведомстве поясняли, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
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