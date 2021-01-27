После несанкционированных акций в России возбуждено 21 дело

Следователи возбудили 21 уголовное дело и проводят шесть доследственных проверок после несанкционированных акций в субботу в России, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Участников митингов продолжают устанавливать.

«Следственными органами Следственного комитета России возбуждено и расследуется 21 уголовное дело, а также проводятся шесть доследственных проверок по фактам противоправных действий как до, так и во время проведения несанкционированных акций 23 января в разных регионах страны», – приводит ее слова ТАСС.

«Следователи продолжают устанавливать участников массовых беспорядков, изучаются видеозаписи и иные материалы. Каждому выявленному факту будет дана принципиальная юридическая оценка в соответствии с законодательством РФ», – добавила Петренко.

Среди привлекаемых к уголовной ответственности 16 человек, большинство из них задержаны в процессуальном порядке. Некоторым уже предъявлено обвинение.

Ранее родители опубликовали в интернете объединенные обращения, сообщая о вовлечении детей в незаконные мероприятия. По данному факту СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 151.2 УК РФ. Также следователи увидели в ряде регионов в соцсетях призывы к массовым беспорядкам. В частности, в Новосибирске задержан 20-летний местный житель по обвинению в преступлении по ч. 3 ст. 212 УК РФ. Следствие считает, что он сообщил в соцсетях о наличии «коктейлей Молотова», а также предложил вооружиться битами, ножами, другими подручными средствами и применить их в отношении сотрудников полиции. «В ходе расследования уголовного дела проведена лингвистическая экспертиза, согласно заключению которой опубликованные сообщения содержат указанные деструктивные призывы по отношению к представителям власти. По аналогичной статье следователями расследуются уголовные дела в Республике Татарстан и Ростовской области», – сказала представитель СК.

В Москве, Санкт-Петербурге, Приморском крае, Липецкой, Калужской, Владимирской областях следствие возбудило уголовное дело еще по трем статьям (318, 213, 167 УК РФ) по фактам нападений на правоохранителей, хулиганских действий, повреждений имущества. Например, в Москве на Сретенском бульваре избили сотрудника Росгвардии, другим правоохранителям распылили в глаза слезоточивый газ.

На Цветном бульваре разбили автомобиль с проблесковым маячком и номером АМР, который принадлежит ФСБ. Они прыгали на него и пытались разбить лобовое и боковые стекла. В результате нападения на автомобиль нескольких десятков человек водитель, как сообщалось, лишился глаза. В нападении на служебный автомобиль признался блогер Константин Лакеев, он раскаялся в содеянном и попросил прощения. Еще один инцидент произошел в Большом Афанасьевском переулке, где водитель автомобиля задел бампером сотрудника полиции, который пытался задержать участниц группы Pussy Riot Марию Алехину и Людмилу Штейн за призывы к участию в несанкционированной акции в центре Москвы. Девушки в этот момент были в машине.

В Санкт-Петербурге на Сенатской площади обвиняемый во время проведения несанкционированного митинга в ответ на замечание сотрудника ГИБДД сильно ударил его кулаком в лицо, от чего полицейский упал на асфальт. Убегая с места происшествия, нападавший ударил еще одного полицейского, который попытался его задержать. Аналогичный факт установлен и в Калуге. В Липецке и Владимире установлены два человека, распылившие содержимое газовых баллончиков в лицо сотрудникам полиции.