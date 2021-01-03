В ДТП в Туве погибли восемь человек

При столкновении двух легковых автомобилей в Туве погибли восемь человек, еще трое человек пострадали, сообщили в экстренных службах.

«В 12.00 в Улуг-Хемском районе на 953-м км федеральной автодороги Р-257 столкнулись две легковые машины. В результате погибли восемь человек, трое получили травмы», – сообщил источник ТАСС.

В республиканском МВД подтвердили гибель восьми человек в ДТП, уточнив, что среди жертв – оба водителя. Среди погибших и пострадавших детей нет.

По предварительным данным, водитель одной из машин вылетел на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с другим автомобилем.

Напомним, утром 1 января в городском округе Серпухов Московской области фельдшер, оказывавший помощь пострадавшим в результате аварии, стал жертвой другого ДТП.