В ВОЗ раскрыли сроки получения основных данных о вакцине «Спутник V» Боливия начала вакцинацию «Спутником V» 29 января 2021, 21:32 Текст: Абдулла Шакиров

В Боливии стартовала вакцинация российским препаратом «Спутник V». Первыми вакцину в пятницу получили медицинские работники больницы департамента Санта-Крус. «Мы уже видим свет в конце туннеля. Мы приступаем к системному решению проблемы благодаря тому, что мир нашел работающую формулу», – передает ТАСС слова президента Боливии Луиса Арсе. Как отметил глава республики, прививочная кампания началась с больницы в Санта-Крусе, так как именно в этом регионе ситуация с коронавирусом самая напряженная в стране. Напомним, договоренность о поставках «Спутника V» в Боливию была достигнута в декабре, а разрешение на экстренное использование местный регулятор выдал 6 января. Ранее в центре Гамалеи заявили о близкой к стопроцентной эффективности «Спутник V».

Россия возобновит авиасообщение с еще двумя странами 28 января 2021, 22:15 Текст: Алина Назарова

Россия с 8 февраля возобновляет международное авиасообщение с Грецией и Сингапуром, рейсы будут выполняться из Москвы в Афины дважды в неделю, в Сингапур – три раза в неделю, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. «По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 8 февраля 2021 года с Грецией (Москва – Афины, два рейса в неделю) и Сингапуром (Москва – Сингапур, три рейса в неделю)», – говорится в сообщении, передает ТАСС. Штаб принимает решение о возобновлении авиасообщения с той или иной страной, исходя из критериев эпидемиологической безопасности: число новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тыс. населения не должно превышать 40, суточный прирост заразившихся составляет не более 1% за 14 дней, а коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за семь дней – не более одного. Как сообщили в аэропорту Домодедово, авиакомпания «Сингапурские авиалинии» возобновила полеты из Москвы с частотой раз в неделю. С российской стороны перевозчиком по маршруту Москва – Сингапур до приостановки полетов был «Аэрофлот», на данный момент компания официально не сообщала о возобновлении рейсов. В то же время власти Греции продлили до 8 февраля разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю при наличии отрицательного результата теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице. В середине января в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса было принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 27 января с Вьетнамом, Индией, Катаром и Финляндией. Напомним, с 1 августа 2020 года Россия постепенно начала возобновлять регулярное международное авиасообщение с рядом стран, прерванное весной из-за угрозы распространения коронавируса. Россияне могут полететь в Абхазию, Белоруссию, Великобританию, Казахстан, Киргизию, Кубу, Польшу, Республику Корея, Сербию, Танзанию, Турцию, Черногорию, Швейцарию, Японию. Генсек ООН: На деньги десяти миллиардеров можно обеспечить вакцинами весь мир 28 января 2021, 22:54 Текст: Алина Назарова

Денег, которые во время вызванного пандемией кризиса скопили десять самых крупных миллиардеров, хватило бы на то, чтобы победить нищету и оплатить вакцинацию во всем мире, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. «Доклад Oxfam (британской неправительственной организации) на этой неделе показал, что денег, накопленных десятью самыми крупными миллиардерами мира во время кризиса, будет более чем достаточно, чтобы не допустить скатывания кого бы то ни было в нищету в результате пандемии», – сказал Гутерреш, передает РИА «Новости». По его словам, эти деньги могли «бы также оплатить вакцинацию от COVID-19 для всех и везде». Ранее Гутерреш заявил, что в результате пандемии коронавируса мир стал очень хрупким и вступил в тяжелейший за последнее столетие экономический кризис. Также генсек ООН сравнил 2021 год с 1945-м, отметив, что сегодня война ведется против коронавируса. Названы сроки окончания доклинических испытаний вакцины от COVID в виде йогурта 29 января 2021, 18:16

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Абдулла Шакиров

Доклинические испытания российской вакцины от коронавируса в виде йогурта должны быть завершены к концу 2021 года, сообщил директор Института экспериментальной медицины (ИЭМ) Александр Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24». «Сейчас стадия у нас проходит доклинических исследований, мы готовы в этом году доклинические исследования завершить», – передает ТАСС сообщение Дмитриева. Как отметил директор ИЭМ, клинические исследования вакцины потребуют дополнительного финансирования. По его словам, вакцина будет представлять собой кисломолочный продукт на основе штамма пробиотика, полученного путем клонирования фрагментов генов патогенных микроорганизмов – бактерий или вирусов. Вакцина разрабатывается петербуржским НЦМУ «Центр персонализированной медицины», кроме того, в разработке участвуют Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова и Институт экспериментальной медицины Министерства науки и высшего образования. Вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин рассказал, что ученые петербургского Института экспериментальной медицины разрабатывают вакцину от коронавирусной инфекции, которая может вводиться в организм в виде кисломолочного продукта. Данный препарат относится к типу мукозальных вакцин, вводящихся в организм через рот, в виде аэрозолей или инстилляций. Грузия ослабила ограничения для въезда в страну иностранцев 29 января 2021, 12:31 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Граждане любой страны, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса любой вакциной, смогут беспрепятственно посещать Грузию с 1 февраля, заявила министр экономики Натиа Турнава, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Грузия начинает поэтапно ослаблять ограничения, введенные ранее. «Это будет значительно для туризма», – сказала она. По словам Натии Турнава, на границе Грузии будет необходимо предоставлять соответствующий документ о вакцинации – первой и второй. Она объяснила решение ростом численности вакцинированных граждан в мире. С 1 февраля Грузия начинает частично открывать торговые центры, заработает транспорт в некоторых городах. Министр также отметила, что рост экономики Грузии из-за пандемии сократится на 6%, что больше прежних прогнозов. В Грузии около 257 тыс. человек заболели коронавирусом, скончалось 3148 человек. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Президент Боливии сообщил о начале вакцинации препаратом «Спутник V» в стране 29 января 2021, 06:15 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Боливии Луис Арсе сообщил о прибытии в страну первой партии российской вакцины «Спутник V» и начале кампании иммунизации от коронавируса. Арсе заявил перед прибытием самолета с препаратом в столичный аэропорт Эль-Альто, что «мы собираемся начать вакцинацию завтра в девяти департаментах, разумеется, постепенно, по мере того, как вакцины доставляют в места, где обеспечена холодовая цепь», передает РИА «Новости». Он принял личное участие в процессе разгрузки контейнеров с вакциной, которую доставили из Буэнос-Айреса. Напомним, договоренность о поставках «Спутника V» в Боливию была достигнута в декабре, а разрешение на экстренное использование местный регулятор выдал 6 января. Ранее в центре Гамалеи заявили о близкой к стопроцентной эффективности «Спутник V». Разработчики назвали сроки появления однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» 29 января 2021, 17:08 Текст: Абдулла Шакиров

Однокомпонентная вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» появится в феврале, рассказали разработчики препарата. «В феврале мы запустим однокомпонентную вакцину – мы назвали ее Sputnik Light», – сказано в сообщении в Twitter-аккаунте вакцины. В январе Минздрав выдал центру имени Гамалеи разрешение на проведение клинических исследований вакцины «Спутник Лайт». В декабре президент России Владимир Путин сообщил, что специалисты Центра имени Гамалеи хотят создать «лайт-вакцину» с одним уколом и более коротким периодом выработки антител. В РФПИ рассказали подробности о вакцине «Спутник V лайт». Препарат «позволяет предложить некоторый компромисс между продолжительностью действия и необходимостью быстро сбить пик заболеваемости, даже не столько заболеваемости, сколько смертности от данного заболевания». Также «лайт-вакцина» исключит тяжелое течение COVID-19, если человек все же заболеет после вакцинации. Стало известно о возможной заморозке экспорта вакцины от COVID-19 в Британию 29 января 2021, 08:27 Текст: Евгения Шестак

Евросоюз может заблокировать экспортные поставки вакцин от коронавируса в Великобританию из-за дефицита препарата, сообщил в письме глава Евросовета Шарль Мишель. По информации газеты The Independent, глава Евросовета указал, что Брюссель изучает экстренные меры для замораживания экспорта вакцин, в том числе препарата компании Pfizer и BioNTech. Соответствующее предложение он направил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, передает РИА «Новости». «Я предложил это председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, таким образом мы обязательно изучим эту возможность», – заявил Мишель. По данным издания, поводом для этого стала «вакцинная война», которую спровоцировала британско-шведская фармкомпания AstraZeneca. Она откладывает сроки поставок в ЕС, но при этом продолжает обеспечивать вакциной Великобританию. Компания объясняет это разницей по времени подписания контракта. Как сообщает издание Politico, Брюссель уже согласовал механизм блокирования вывоза вакцины: таможенные власти ЕС будут запрещать экспорт препаратов без соответствующего разрешения. В свою очередь европейские страны будут выдавать их лишь при условии, что производители вакцин исполнили обязательства по заказам внутри Евросоюза. Ранее еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес по итогам переговоров с главой AstraZeneca Паскалем Сорио заявила, что Еврокомиссия (ЕК) не достигла соглашения с компанией AstraZeneca о календаре поставок вакцины против коронавируса на первый квартал 2021 года в предусмотренных контрактом объемах. В минувшую пятницу президент России Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем противодействие распространению коронавирусной инфекции, возможность использования и совместного производства вакцин. Днем ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом России заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины «Спутник V» на территории Европейского союза. Ранее постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины «Спутник V» в Европе. Грузия подтвердила открытие границ для привитых от коронавируса россиян 29 января 2021, 16:18 Текст: Евгения Шестак

Грузия с 1 февраля открывает границы для иностранцев, в том числе россиян, которые смогут предъявить подтверждение о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса, заявила министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава. «Граждане зарубежных стран, в том числе россияне, которые предъявят справку о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса, с 1 февраля смогут попасть в Грузию», – сообщил ТАСС источник в правительстве Грузии. По его словам, россиян будут впускать и в случае, если они будут привиты вакциной российского производства. В свою очередь министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава подтвердила, что прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса смогут попасть в Грузию с 1 февраля. «При проведении полного курса любой вакцинации, что подразумевает две полные дозы, и при предъявлении на границе соответствующей документации граждане всех стран смогут въехать в страну без условий», – приводит ее слова РИА «Новости». Также министр добавила, что жители стран ЕС, Израиля, Швейцарии, ОАЭ, Саудовской Аравии смогут въехать в Грузию без прививок, однако они должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус и сделать тест на третий день пребывания в стране. Ранее учредитель Федерации отелей и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили заявил о «смерти туризма» в стране в связи с падемией коронавируса. На сегодняшний день около 257 тыс. человек в Грузии заболели коронавирусом, скончалось 3148 человек. Генсек ООН сделал прививку от COVID 29 января 2021, 05:33 Текст: Наталья Ануфриева

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что сделал прививку от нового коронавируса. Гутерриш сообщил в Twitter, что он благодарен «за получение сегодня первой дозы вакцины от (вызываемого коронавирусом заболевания) COVID-19». «Мы должны работать над тем, чтобы обеспечить доступ к вакцине всем и повсюду. Во время этой пандемии никто из нас не может чувствовать себя в безопасности, пока в безопасности не будут все», – подчеркнул он. Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес получил первую дозу российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Экс-президента Чехии оштрафовали за отказ носить маску 29 января 2021, 02:26 Текст: Алина Назарова

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус (занимал пост в 2003-2013 годах) оштрафован управлением гигиенической службы Праги на 10 тыс. крон (около 465 долларов) за отказ от ношения противоэпидемической маски во время празднования годовщины образования республики, сообщило Чешское ТВ. «Экс-президент Вацлав Клаус оштрафован за то, что во время возложения цветов в честь Дня образования республики (28 октября 2020 года) и во время последующего выступления не имел на себе противоэпидемической маски и принципиально отказывался надеть ее», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Ранее за отказ от ношения маски во время митинга на Староместской площади в сентябре 2020 года Клаус уже был оштрафован на 3 тыс. крон (около 140 долларов). Возможно, его ждут дальнейшие денежные штрафы, поскольку он появлялся без маски на торжествах в честь годовщины «бархатной революции» в ноябре и во время демонстрации противников правительственных мер против коронавируса, которая состоялась в декабре 2020 года на Староместской площади. По словам помощника экс-президента, Клаус намерен опротестовать уже наложенные на него штрафы. При этом Клаус неоднократно заявлял, что кабмин Чехии своими мерами нарушает гражданские свободы и ликвидирует национальную экономику. В то же время ряд местных СМИ полагает, что действия экс-президента, который в августе будет отмечать 80-летний юбилей, возможно, вызваны его стремлением лишний раз напомнить о себе. С октября 2020 года в Чехии действует режим ЧС, в рамках которого до минимума ограничена общественная жизнь. 21 октября власти Чехии решили закрыть все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости. С 28 октября власти Чехии запретили свободное передвижение граждан ночью. В Чехии, население которой составляет 10,71 млн граждан, общее число заразившихся коронавирусом достигло 956 155. С диагнозом COVID-19 умер 15 791 житель республики. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Случаи одновременного заражения двумя штаммами COVID выявили в Бразилии 29 января 2021, 05:53 Текст: Наталья Ануфриева

Два случая одновременного инфицирования сразу двумя штаммами коронавируса были выявлены у жителей южного бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул, сообщают местные СМИ. Издание Diario de Canoas сообщило, что, по словам ученого Фернанду Спилки из лаборатории молекулярной микробиологии университета города Нову-Амбургу, речь идет о двух пациентах в возрасте около 30 лет, передает ТАСС. Отмечается, что у этих пациентов, несмотря на обнаружение следов заражения сразу двумя разновидностями коронавирусной инфекции, заболевание протекало в легкой и средней форме. Вместе с тем ученые пока не могут спрогнозировать, насколько опасным может оказаться течение болезни у пациентов из групп риска. Исследователи полагают, что речь также может идти о последовательном заражении двумя разными штаммами SARS-CoV-2 с небольшим временным интервалом, что свидетельствует о важности изоляции инфицированных и соблюдения мер социального дистанцирования. Всего ученым удалось выявить в Риу-Гранди-ду-Сул пять разновидностей коронавируса, среди которых штаммы с мутацией в S-белке, которые, по мнению ряда исследователей, являются более заразными, нежели изначальный вирус, впервые обнаруженный в китайском Ухане. Такие изменения структуры оболочки вируса характерны для так называемых южноафриканского и бразильского штаммов. По мнению Спилки, это также говорит о высокой концентрации различных геномов коронавируса, циркулирующих в стране. Выводы ученых размещены в научной базе medRxiv и пока не рецензировались и не публиковались в научных журналах. Напомним, 16 января министерство здравоохранения Бразилии выявило первый случай заражения коронавирусом, возбудителем в котором стал обнаруженный в Японии новый «бразильский» штамм из штата Амазонас. В России выявили 19,2 тыс. новых случаев коронавируса 29 января 2021, 11:49

Фото: MAXIM SHIPENKOV/

EPA/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

За минувшие сутки в России выявлены 19 238 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 19 238 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 11,5% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2799, Санкт-Петербурге – 2284, Московской области – 1044. Всего в стране выявлено 3 813 048 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 255 462 человек, из них 26 204 человека вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 534 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 72 185 человек. Накануне, 28 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 19 138. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 100. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Мурашко рассказал о темпах массовой вакцинации россиян 29 января 2021, 15:34 Текст: Алексей Дегтярев

В первом полугодии 2021 года в России планируется привить от коронавирусной инфекции 60% взрослого населения, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По всей стране мы должны привить 60% взрослого населения, в графиках себе ставим, что это должно завершиться в первом полугодии, если промышленность... выпустит эти объемы раньше, мы готовы привить раньше», – цитирует министра РИА «Новости». Он добавил, что в гражданском обороте сейчас находится более 4 млн доз вакцин от COVID-19. За последние сутки более 1 млн доз вакцин стало доступно для отправки в регионы. К концу дня планируется выпустить в гражданский оборот еще до 200 тыс. доз. В четверг президент Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что необходимо привить около 70 млн россиян от коронавирусной инфекции. Массовая вакцинация населения стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Масштабную вакцинацию начали проводить в декабре, возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например медики и учителя. Флот США решил скрыть информацию о числе инфицированных на эсминце «Чейфи» 29 января 2021, 12:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Несколько десятков членов экипажа эсминца ВМС США «Чейфи», прибывшего 23 января с Гавайев в порт Сан-Диего (штат Калифорния) для прохождения боевой подготовки, инфицированы коронавирусом, однако командование держит матросов в полном неведении относительно масштабов эпидемии на корабле, сообщила газета Navy Times. Как заявил один из младших офицеров эсминца, пожелавший остаться неназванным, инфекция получила распространение уже в нескольких отсеках корабля. «В настоящее время люди опасаются, что мы не сможем вернуться на Гавайи. Никто не предоставляет нам никакой информации», – передает ТАСС сообщение источника издания. Еще один младший офицер также на условиях анонимности сообщил изданию, что коронавирусная инфекция была обнаружена у поваров эсминца еще на переходе в Сан-Диего, в результате около недели камбуз был закрыт. «До прихода в Сан-Диего несколько человек у нас были помещены на карантин, а у троих тест [на коронавирус] дал положительный результат – все повара, контактировавшие со всем экипажем», – сказал он. Представители Третьего флота США подтвердили изданию, что у нескольких членов экипажа «Чейфи» тесты на коронавирус дали положительный результат, но отказались уточнить число инфицированных. В частности, коммандер Шин Робертсон заверил газету в том, что «корабль по-прежнему готов к выполнению своих задач», никто из членов его экипажа не госпитализирован. По словам же двух упомянутых младших офицеров, за последние дни несколько десятков матросов были отправлены на берег после положительных тестов на коронавирус или подтверждения их контактов с инфицированными. Согласно документам, полученным газетой, речь идет о 41 члене экипажа эсминца, насчитывающего около 350 матросов и офицеров. Без ответов, как пишет издание, остаются пока и вопросы матросов о причинах отказа от проведения массового тестирования на корабле. По словам Робертсона, «тестирования всего экипажа пока нет в планах», однако, согласно составленному ранее корабельному расписанию, оказавшемуся в распоряжении Navy Times, такое тестирование было запланировано на первую половину 23 января, в день прихода корабля в Сан-Диего. Представитель Третьего флота никак это не прокомментировал. По словам источника газеты, матросы эсминца считают, что отказ от такого тестирования вызван нежеланием начальства ставить под угрозу срыва выполнение плана боевой подготовки, ради которой корабль и прибыл в Сан-Диего. «Их только это и волнует. После того, как они отменили поголовное тестирование, мы поняли, что они просто не хотят этим заниматься», – сообщил газете представитель экипажа. Он рассказал, что даже защитные маски предоставляются матросом нерегулярно, и они вынуждены носить одну и ту же маску в течение нескольких дней, подвергая себя риску. «Мы попросили предоставить нам больше (масок), но их у них недостаточно. А когда мы возмущаемся, нам либо говорят пользоваться грязными масками, либо ждать дисциплинарных взысканий», – пояснил один из младших офицеров эсминца. Врачи задумались над применением плазмы вакцинированных для лечения пациентов с COVID 29 января 2021, 07:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Возможность использования плазмы вакцинированных от коронавируса для лечения больных изучат в Москве, сообщили в мэрии столицы. «С учетом того, что при применении вакцины «Спутник V» у человека вырабатывается высокий титр вируснейтрализующих антител, существует вероятность того, что в будущем донорами смогут стать и прошедшие вакцинацию. Чтобы проверить эту гипотезу, мы начинаем масштабное исследование в наших больницах, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией», – передает РИА «Новости» слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой. В мэрии добавили, что после завершения исследования будет принято решение о приглашении вакцинированных стать донорами плазмы. Напомним, в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.