Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии памяти героев Крут, сообщила пресс-служба офиса президента. Глава государства отметил, что они выполняли ту же задачу, что и сейчас военные в Донбассе.

По данным пресс-службы, Зеленский возложил цветы к памятному кресту Героям Крут на Аскольдовой могиле в Киеве. В церемонии также приняли участие спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Денис Шмыгаль и глава офиса президента Андрей Ермак. Память погибших почтили минутой молчания, после чего прозвучал гимн Украины, сообщается сайте президента.

«Для Украины теперь и более ста лет назад угроза одинакова. Защитники государства выполняли в бою под Крутами, по сути, ту же задачу, что и сейчас военные под Марьинкой. Хотя условия неодинаковы – мы теперь действительно крепче. Наши мечты уже немного другие, потому что у нас многое из того, о чем в 1918-м предыдущие поколения и думать не смели», – сказал Зеленский.

Также он призвал не забывать о чести и искренности, с которыми защищали и защищают украинцы свое государство – будь то под Крутами, или в Донбассе.

20 января президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии почтения памяти военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые погибли в «боях за независимость и территориальную целостность страны». Также Зеленский выступил с заявлением о погибших в 2015 году Донецком аэропорте «киборгах», назвав их примером «несокрушимости, храбрости, героизма и сверхчеловеческих усилий».

Военно-политический деятель ДНР Александр Ходаковский заявил газете ВЗГЛЯД, что «намерение расширить территорию ДНР до границ Донецкой области – это маленькая революция в самой постановке вопросов о будущем Донбасса и наших отношениях с Украиной».