Украину предупредили о возможности дефолта Зеленский почтил память погибших в Донбассе военных 20 января 2021, 14:45 Текст: Евгения Шестак

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии почтения памяти военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые погибли в «боях за независимость и территориальную целостность страны», сообщила его пресс-служба. Церемония состоялась около здания минобороны. Были объявлены фамилии 51 защитника Украины, погибших в этот день в 2015-2020 годах. В частности, «почтили память 48 военнослужащих, которые погибли при обороне Донецкого аэропорта», сообщается на сайте президента. После озвучивания каждой фамилии воины роты почетного караула били в колокол и салютовали из стрелкового оружия. Владимир Зеленский возложил цветы к Памятному колоколу и пообщался с родственниками погибших военнослужащих. «Должны сделать все, чтобы количество имен, которые звучат возле Памятного колокола, не увеличивалась, а в Украине наконец воцарился мир», – сказал он. Ранее Владимир Зеленский выступил с заявлением о погибших в 2015 году Донецком аэропорте «киборгах», назвав их примером «несокрушимости, храбрости, героизма и сверхчеловеческих усилий». Бои за донецкий аэропорт шли с мая 2014 года по январь 2015-го, в них участвовал в том числе батальон «Спарта» самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), которым руководил Арсений Павлов (Моторола). Контроль над аэропортом в итоге получила ДНР. Солдаты ВСУ, оборонявшие аэропорт, стали неофициально называться «киборгами».

Белоруссия экстренно поставила Украине электроэнергию 19 января 2021, 09:55 Текст: Евгения Шестак

Белоруссия по запросу украинских властей экстренно поставила электроэнергию на Украину в рамках договора об оказании аварийной помощи на фоне аномально холодной погоды, сообщило министерство энергетики Белоруссии. «По запросу Украины Беларусь поставила в украинскую энергосистему 3,1 млн кВт/ч электроэнергии», – говорится в сообщении ведомства в Telegram. Отмечается, что поставки электроэнергии осуществлялись с 11.00 до 21.00 (совпадает с мск), максимальная мощность составила 500 МВт. «Поставки выполнены с целью обеспечения устойчивой работы энергосистемы Украины в период неблагоприятных погодных условий», – поясняется в сообщении. Ранее в пресс-службе белорусского Минэнерго заявили, что вопрос торговли электроэнергией между Белоруссией и Украиной лежит в коммерческой плоскости, попытки ряда украинских СМИ политизировать его выглядят натянуто и не способствуют развитию двусторонних отношений. Украина 3 января возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии. При этом Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины заявила, что работа энергетических предприятий в стране оказалась под угрозой из-за начала импорта электроэнергии с Белорусской АЭС. В федерации считают, что не допустить импорт электроэнергии должна была Верховная рада, для этого нужно было принять соответствующий закон. Украинцев разозлила фраза о «второстепенной» русской культуре 19 января 2021, 08:59 Текст: Евгения Шестак

Депутат Верховной рады от «Слуги народа» Дмитрий Гурин назвал русскую литературу «второстепенной региональной культурой с манией величия», за что украинцы раскритиковали парламентария. Гурин считает, что интенсивная украинизация якобы даст украинским детям шанс на образование в Польше и Германии. «Нет никакой проблемы, что дети будут знать мировую культуру вместо «великой русской», которая за всю историю имела лишь пару коротких интересных вспышек (во второй половине XIX века и во время Серебряного века), а все остальное время оставалась второстепенной региональной культурой с манией величия», – написал он в Facebook. При этом украинские пользователи раскритиковали парламентария и принялись отстаивать свою точку зрения в комментариях к посту. «Может, хватит этих «вместо»? Может, пора использовать слово «также» и познавать разную классическую литературу, вне зависимости от страны происхождения? И также узнавать свою культуру, которую многие не знают и на Украине. Но чего греха таить, эти, которые не знают своей культуры, обычно и фамилию Пушкин пишут с ошибками», – отметил Сергей Быков. «Жалкий тип, убогое мышление. А еще – народный депутат», – посетовала Люся Храмова. «Конечно, региональная. «Войну и мир» перевели на многие языки мира, фильмы ставят, «Доктор Живаго» то же самое. Украинский язык в мире нигде не котируется, а русский везде! Зачем такую чушь писать? Вы даже украинцев отворачиваете от украинского языка», – заявила Татьяна Аринкина. «Уже жалею, что отдала свой голос за Вас», – призналась Оксана Лукшина. «В нашей стране две проблемы по классике – дураки и дороги, вот типичный случай», – высказался Александр Лосев. Немає жодної проблеми в тому, що російськомовні діти будуть вчитися українською в школі і будуть вільно володіти ще... Опубликовано Дмитро Гуріном Воскресенье, 17 января 2021 г. С 16 января начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5100 до 6800 гривен (180-242 доллара). Ранее украинский предприниматель Алексей Давиденко после вступления 16 января в силу закона, по которому вся сфера услуг должна общаться с клиентами исключительно на государственном языке, предложил своим сотрудникам уволиться, если они не хотят соблюдать положения документа. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык. На Украине нашли, что можно продать Илону Маску 18 января 2021, 18:15

Фото: REUTERS/Kyle Grillot

Текст: Евгения Шестак

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск может быть заинтересован в Украине из-за залежей лития, который используется в батареях электрокаров, сообщил заместитель главы офиса президента страны Игорь Жовква. «Мы с вами, кстати, можем много говорить о том, почему Маску могла бы быть интересна Украина. Я назову лишь одну тему – литий. Дальше не продолжать? У нас есть залежи лития, у нас есть возможности, как этот литий производить и поставлять. Батареи из чего производятся?», – сказал Жовква в интервью сайту ТСН.ua. Он отметил, что это только один из примеров. По его мнению, Маск заинтересуется многими вещами на Украине. Напомним, 12 января, в день рождения конструктора космических кораблей Сергея Королева Зеленский в Twitter пригласил Маска в единственный на Украине музей космонавтики, который находится в Житомире. Ранее глава комиссии по гуманитарным вопросам Житомирского областного совета Александр Савченко заявил, что власти Житомира не знают, что может заинтересовать Маска в их городе. Затонувший у берегов Турции сухогруз оказался украинским 17 января 2021, 16:03

Фото: кадр из видео

Текст: Ксения Панькова

Все 13 членов экипажа сухогруза Arvin, затонувшего у берегов Турции, являются гражданами Украины, а не России, как сообщалось ранее, заявил губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер. «Затонувший сухогруз шел под флагом Палау, 13 членов его экипажа являются гражданами Украины», – сказал Гюнер, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV. Он добавил, что еще двое членов экипажа обнаружены живыми, до них пытаются добраться спасатели. Кроме того, в Российском профсоюзе моряков сообщили, что затонувший у берегов Турции сухогруз «Арвин» снят с регистрации в России в 1997 году. «Построено судно в 1975 году для СССР в Чехословакии под именем «Волго-Балт 189», – отметили в профсоюзе. Позднее судно перешло под флаг Болгарии, а затем Камбоджи. С 2016 года сухогруз ходит под флагом Палау. При этом в пресс-службе Росморречфлота сообщили, что всего на борту затонувшего судна находились 12 человек, из них двое россиян. «Владельцем судна является украинская компания», – сказали в пресс- службе, передает ТАСС. По последним данным, на борту затонувшего сухогруза были 13 человек, двое из них погибли, пятеро спасены. Ранее стало известно, что в Черном море у берегов Турции затонул сухогруз. Гюнер также сообщал, что турецкие власти намерены провести спасательную операцию. Ее могут осложнить погодные условия. Украина захотела наказать «Яндекс» за работу в Крыму 19 января 2021, 03:57

Фото: Alexey Bychkov/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Киев ищет пути для привлечения к ответственности компании «Яндекс» за работу в Крыму, на которую не распространяются санкции ЕС, заявил МИД Украины. МИД признал, что деятельность компании в Крыму «пока не подпадает под действие санкций», но заверил, что работает «в сотрудничестве с европейскими партнерами» над возможными способами наказать «Яндекс». В частности, Киев привлекает Еврокомиссию – «гаранта соблюдения законодательства ЕС». ЕК «тщательно проверяет каждый случай возможного нарушения» санкций, заявили в украинском МИДе. Кроме того, поиск способов наказания «Яндекса» ведется и внутри Украины, осуществляется правовой анализ работы компании, передает ТАСС. В мае 2017 года Украина ввела санкции в отношении компании «Яндекс». В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский продлил действие санкций. Заблокирован не только сайт «Яндекса», но и сервисы, предоставляемые компанией. На Украине не работает «Яндекс. Такси». Одесский ресторан пригрозил украинским националистам посольством Израиля 18 января 2021, 13:37 Текст: Евгения Шестак

Украинские националисты устроили травлю ресторана еврейской кухни в Одессе из-за того, что его владельцы выложили пост на украинском языке с помощью русской раскладки на клавиатуре. Хозяева заведения намерены написать жалобу в посольство Израиля и Службу безопасности Украины. Заведение «Артель у Машковичей» опубликовало на своей странице в Facebook пост с приглашением попробовать домашние хинкали. Запись была сделана по украинским фонетическим нормам, но при помощи русского алфавита. Позже хозяйка ресторана объяснила это отсутствием украинской раскладки на своем старом смартфоне, передает «Страна.ua». В свою очередь, националисты посчитали пост глумлением над украинским языком. В комментариях к публикации они пообещали не дать заведению открыться после локдауна. Пользователи пишут, что в ресторане скоро произойдет «учебный пожар», постят фото нацистов с подписью «Языковой патруль» и «А мы к вам». «Посмотрим, как вы поработаете после локдауна. Издевательства над языком вам так просто не пройдут, был у меня такой сон», – написал один из пользователей под постом ресторана. По данным издания, данные пользователи были связаны с радикальными украинскими группировками. В ответ хозяева кулинарии сообщили, что собираются написать жалобу в посольство Израиля и Службу безопасности Украины (СБУ). «Мы ведем свой бизнес в соответствии с законодательством Украины, вся маркировка на государственном языке (...), все налоги идут в казну», – говорится в сообщении ресторана. Ранее украинский предприниматель Алексей Давиденко после вступления 16 января в силу закона, по которому вся сфера услуг должна общаться с клиентами исключительно на государственном языке, предложил своим сотрудникам уволиться, если они не хотят соблюдать положения документа. С 16 января начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5100 до 6800 гривен (180-242 доллара). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык. Украина собралась обжаловать полномочия России в ПАСЕ из-за Навального 18 января 2021, 10:45

Фото: Алексей Витвицкий/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) может вынести на обсуждение вопрос обжалования полномочий российской делегации из-за задержания в Москве Алексея Навального, заявила глава делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева. Она указала, что комитет ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека пригласил Навального принять участие в заседании 19 января, посвященном его отравлению. Украинская делегация предположила, что ввиду его задержания в Москве и назначенного на 29 января суда, Навальный не сможет присутствовать на заседании. «Наша делегация будет использовать все возможные инструменты, которые предусматривает регламент, для дальнейших шагов касательно обсуждений и обжалований полномочий РФ, основываясь в том числе на этих событиях», – написала Мезенцева в Facebook. Ранее отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. «Уважайте международное право, не посягайте на национальное законодательство суверенных государств и займитесь проблемами в вашей собственной стране», – заявила она Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». Эксперты оценили украинские угрозы «Яндексу» за Крым 19 января 2021, 13:34

Фото: Михаил Фомичев/ТАСС

Текст: Ирина Яровая

«С 2014 года ЕС не предпринимал резких шагов в отношении российских интернет-платформ. Нужно ли теперь Европе таскать каштаны из огня только по призыву Украины?» – заявил газете ВЗГЛЯД ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий Урван Парфентьев, комментируя угрозу украинского МИД привлечь компанию «Яндекс» к ответственности за ведение деятельности в Крыму. «В силу российского законодательства у «Яндекса» сложная схема построения – в Нидерландах зарегистрирован не сам «Яндекс», а только компания-учредитель. Поэтому Еврокомиссия если и будет кого-то привлекать к ответственности, то не саму компанию, работающую в Крыму, а ее компанию-учредителя», – объяснил бывший советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко. Теоретически введение санкций возможно, считает собеседник. «Обстановка сейчас очень сложная. Еще год назад риски от угроз МИД Украины были не столь высоки. Но теперь, если будет принято политическое решение насолить России, такой способ сработает. Тогда к ответственности можно привлечь много разных компаний, в том числе Ozon, который доставляет товары в Крым», – отметил Клименко. Что касается конкретных ограничительных мер, то под ними могут подразумеваться те или иные финансовые санкции и штрафы, считает координатор Центра безопасного интернета, ведущий аналитик РОЦИТ Урван Парфентьев. «Причем для таких санкций нужен не политический, а формальный повод, потому что наложение штрафа по чисто политическим причинам является вопросом тщательного изучения тех возможностей, которые предоставляет европейское законодательство», – рассказал собеседник. Второй по степени серьезности санкцией может стать «введение ограничений, связанных с операционной деятельностью» юридического лица. «Среди таких мер могут быть ограничения на финансовые заимствования, на совершение финансовых операций. Теоретически дело может дойти и до полного приостановления деятельности юридического лица на территории Евросоюза», – предположил эксперт, подчеркнув, что такая мера является крайней и возможна только при наличии доказательств распространения сервисом противоправного контента. «Но от блокировки на территории ЕС «Яндексу» будет ни холодно ни жарко, ведь там и так доминируют американские цифровые корпорации. Такие санкции могут затронуть только русскоязычное население Прибалтики, но, как показывает практика, замотивированные пользователи легко обходят такую блокировку благодаря простейшим программно-техническим манипуляциям», – отметил собеседник. «Сейчас сложно сказать, отреагирует ли Евросоюз на обращение Украины. С 2014 года мы не наблюдали никаких резких шагов ЕС в отношении российских сервисов на европейской территории. Нужно ли теперь Европе таскать каштаны из огня по призыву Украины?» – риторически заключил Парфентьев. Ранее МИД Украины заявил, что Киев ищет пути для привлечения к ответственности компании «Яндекс» за работу в Крыму, на которую не распространяются санкции ЕС. МИД признал, что деятельность компании в Крыму «пока не подпадает под действие санкций», но заверил, что работает «в сотрудничестве с европейскими партнерами» над возможными способами наказать «Яндекс». В частности, Киев привлекает Еврокомиссию – «гаранта соблюдения законодательства ЕС». В мае 2017 года Украина ввела санкции в отношении компании «Яндекс». В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский продлил действие санкций. Заблокирован не только сайт «Яндекса», но и сервисы, предоставляемые компанией. На Украине не работает «Яндекс. Такси». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Пушков назвал Зеленского растерянным и слабым человеком 18 января 2021, 22:05

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Сенатор Алексей Пушков назвал президента Украины Владимира Зеленского слабым и неуверенным человеком. Так он прокомментировал тот факт, что Зеленский семь лет назад был противником тотальной украинизации, однако позже отказался от таких взглядов. Телеведущий Владимир Соловьев напомнил, что Зеленский семь лет назад «был противником тотальной украинизации». «Прямым текстом призывал узаконить права русскоязычных», – написал Соловьев в своем Telegram. Также телеведущий опубликовал видео, на кадрах которого Зеленский семь лет назад призывал украинские власти «отцепиться» от людей, желающих говорить на русском языке. Он также призывал дать возможность украинцам законно говорить на русском языке. В свою очередь Пушков, комментируя данное видео, заявил, что «Зеленский был на месте и в своем квартале, и на телеэкране, и в роли «Слуги народа» – там он все говорил в основном верно». «Но роль президента ему совершенно не удалась: растерянный, слабый, неуверенный человек, забывший все, во что он верил прежде», – написал Пушков в своем Telegram. В субботу на Украине вступил в силу закон, по которому вся сфера услуг отныне должна общаться с клиентами исключительно на государственном языке. Новые требования языкового законодательства распространяются на супермаркеты и интернет-магазины, рестораны, кафе, банки, АЗС, аптеки, клиники, библиотеки и спортзалы. В случае неисполнения заведениям грозит штраф на значительную для Украины сумму в 6,8 тыс. гривен (224 доллара). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык. Напомним, 16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. В свою очередь Зеленский обратился к жителям страны с призывом «влюбить» своих друзей и близких в украинский язык. Украину предупредили о возможности дефолта 20 января 2021, 10:36 Текст: Евгения Шестак

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страна шаг за шагом движется к дефолту, бюджет на 2021 год принят с большим дефицитом – 5,5% ВВП. Эксперт указал, что изначально проект бюджета готовился с дефицитом 6%, однако после замечаний МВФ о чрезмерности этой цифры дефицит уменьшили, хотя и несущественно. Приемлемым считается показатель в 3%, отмечает «Главред». Такой дефицит способствует наращиванию внутреннего и внешнего госдолга. Последний надо будет обслуживать, отдавая значительную часть доходов, и уже на данный момент каждая третья гривна бюджета направлена именно на это, заявил Суслов. Вместе с тем Украина по требованию западных кредиторов вынуждена отказываться от выгодного для нее сотрудничества, говорится в материале от 18 января. Изменить ситуацию, по мнению экс-министра, смогло бы сокращение зарплат чиновников и их количества, а также введение в стране прогрессивной системы налогообложения личных доходов. Кроме того, Суслов считает, что спасти Украину от дефолта сможет отказ от «проедания» иностранных кредитов и средств от выпуска своих долговых обязательств и направление их на модернизацию промышленности, повышение конкурентоспособности украинских предприятий, проведение импортозамещения и т.д. Тогда расплачиваться по кредитным обязательствам Киев смог бы за счет дополнительных доходов бюджета и увеличения валютных поступлений в казну. Ранее депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что на Украине может произойти дефолт из-за неправильных мер правительства по борьбе с пандемией коронавируса. Россиянина с затонувшего у берегов Турции сухогруза спасли в Черном море 17 января 2021, 22:59

Фото: Euronews по-русски/Youtube

Текст: Антон Антонов

Среди шести спасенных членов экипажа сухогруза «Арвин», затонувшего в Черном море, есть россиянин, сообщила пресс-атташе посольства России в Турции Ирина Касимова. Касимова сообщила, что «по официальным данным турецких властей», в экипаж входили 10 граждан Украины и двое россиян. Один из российских граждан – «старший техник судна» Николай Кринов – сейчас «находится в госпитале города Бартын, состояние стабильное, угрозы жизни нет». Судьба второго россиянина «остается неизвестной». Кринов, которого в больнице посетили сотрудники посольства, сообщил, что сухогруз затонул «из-за плохих метеоусловий». Кринову «оказана консульская помощь, приобретены предметы первой необходимости». Кроме того, украинским морякам оказано содействие по установлению связи с родственниками, передает РИА «Новости». Как сообщил источник ТАСС, «шесть членов экипажа по-прежнему числятся пропавшими без вести». При этом «поисково-спасательная операция приостановлена по причине неблагоприятных погодных условий и наступления темного времени суток». Напомним, в Черном море у берегов Турции затонул сухогруз украинской компании. Сообщалось, что подтверждена гибель одного человека, шестеро спасены. Информации о национальности погибшего на данный момент нет. Лавров назвал уступкой участие России в подготовке дорожной карты по «Минску-2» 18 января 2021, 14:45 Текст: Евгения Шестак

Участие российской стороны в составлении дорожной карты по Минским договоренностям уже является серьезной уступкой, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. «Мы не видим другого пути, кроме выполнения Минских договоренностей. И чем сейчас занимались советники лидеров нормандского формата – они пытались в который раз уже составить дорожную карту движения к этой цели. В том, что мы участвуем в составлении или в попытке составить дорожную карту, уже проявляется серьезная уступка с нашей стороны, уступка со стороны Донецка и Луганска», – цитирует ТАСС Лаврова. Также министр отметил, что прогресса в урегулировании в Донбассе нет из-за того, что Берлин и Париж не могут повлиять на Киев. «Можно долго сокрушаться по этому поводу, но главная причина заключается, я убежден, в неспособности или нежелании Берлина и Парижа заставить их подопечных в Киеве прекратить подрывать Минские договоренности», – сказал он. Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Позже, после срыва в сентябре совместной инспекции позиций украинских силовиков в районе поселка Шумы, ЛНР и ДНР обвинили Киев в сознательном выходе из договоренностей о дополнительных мерах по перемирию и заявили о резкой эскалации конфликта в Донбассе. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что переговоры Донецкой народной республики (ДНР) с президентом Украины Владимиром Зеленским возможны только при условии выполнения Минских соглашений. Производство сельхозпродукции на Украине упало на 11,5% 19 января 2021, 07:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Украина в 2020 году произвела на 11,5% меньше сельскохозяйственной продукции, чем в 2019 году, соответствующие данные приводит госстат страны. В 2019 году сельхозпроизводство в стране выросло на 1,4% по сравнению с 2018 годом. «В 2020 году индекс сельскохозяйственной продукции по сравнению с 2019 годом составил 88,5%», – передает РИА «Новости» сообщение госстата. Напомним, агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов рассказал газете ВЗГЛЛЯД, что запрет на поставки российского картофеля приведут к росту цен на этот продукт на Украине. Украина отказалась применять антидемпинговые меры к колесным дискам из России 19 января 2021, 11:00 Текст: Алина Назарова

Киев отказался вводить антидемпинговые меры в отношении российских колесных дисков из алюминия, сообщает Минпромторг России. «16 января 2021 года межведомственная комиссия по международной торговле Украины приняла решение о завершении без введения соответствующей меры антидемпингового расследования в отношении импорта на Украину российских автомобильных колесных дисков из алюминия», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Антидемпинговое расследование в отношении колесных дисков из России и Китая было начато Украиной 17 июля 2019 года. По данным Минпромторга, объемы поставок из России на Украину колесных дисков из алюминия в 2019 году составили порядка 900 тыс. долларов, что почти вдвое выше объемов поставок аналогичной продукции в 2017-2018 годах, передает РИА «Новости». Ранее украинское министерство экономического развития и торговли сообщало, что согласно исследованиям, с четвертого квартала 2015 года по третий квартал 2018 года рост импорта алюминиевых колесных дисков из Китая и России на Украину в абсолютных показателях составил 175,6% и 16,9%, а относительно производства – на 240,3% и 44,3% соответственно. Министерство также уточняло, что общая стоимость импорта алюминиевых колесных дисков из этих двух стран в 2018 году составила почти 7 млн долларов. В администрации Байдена поддержали поставки оружия Украине 20 января 2021, 02:55

Фото: Serg Glovny/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Кандидат в госсекретари США в новой администрации Энтони Блинкен и кандидат на пост главы Пентагона отставной генерал Ллойд Остин на слушаниях сенатском комитете по иностранным делам поддержали поставки американского оружия Украине. «Я решительно поддерживаю программу поставок на Украину оборонительного оружия и программу подготовки военнослужащих. Эти программы были действительно успешными при нескольких американских администрациях», – приводит мнение Блинкена ТАСС. «Находясь на государственной службе, я много времени уделял вопросу об Украине. Я разделяю мнение о необходимости помощи Украине, в первую очередь для того, чтобы противостоять агрессии со стороны России в том, что касается попытки аннексии Крыма и, конечно же, ситуации в Донбассе, на востоке Украины», – выступил с утверждением кандидат в госсекретари США в новой американской администрации Джозефа Байдена. «Я поддерживал инициативу об оказании помощи поставками оружия, но следует учитывать и то, что, в то время как Россия является внешним врагом, внутренними врагами [Украины] являются коррупция, отсутствие четко функционирующих органов, способных эффективно управлять страной», – добавил Блинкен. «Мы должны оказать помощь Украине в этом вопросе, поскольку даже в том случае, если нам будет сопутствовать успех в том, чтобы сдерживать Россию, сохранение внутренней угрозы будет мешать построению демократии», – считает кандидат на пост госсекретаря США. По словам Блинкена, «на первом этапе конфликта на Украине Россия сумела весьма эффективно использовать информацию как оружие». «Россия весьма эффективно использовала информацию для того, чтобы скрыть реальную картину происходящего и снять с себя ответственность. После этого Госдепартамент США получил средства и возможности для того, чтобы противодействовать такой кампании, и в случае, если моя кандидатура будет утверждена, я добьюсь того, что у Госдепартамента будут эффективные средства для деятельности и мы привлечем таланты и опыт для использования этого потенциала», – заявил Блинкен. В свою очередь кандидат на пост главы Пентагона отставной генерал Ллойд Остин в письменных ответах на вопросы членов комитета Сената США по делам вооруженных сил также поддержал предоставление военной помощи Украине со стороны США. «Усилия США по оказанию помощи в деле наращивания потенциала украинских сил должны оставаться приоритетными. В случае [моего] утверждения [на пост главы Пентагона] и при условии продолжения прогресса в реформах в области управления и борьбы с коррупцией я буду решительно поддерживать усилия по обеспечению подготовки, предоставлению техники и консультативной поддержки, чтобы помочь украинским силам сохранить территориальную целостность страны в условиях продолжающейся агрессии со стороны России», – заявил Остин. Он подчеркнул, что «поддерживает предоставление военной помощи летальным вооружением для обеспечения Украины необходимой техникой для самозащиты». При этом Остин выразил мнение, что «существует хороший баланс между военной помощью летального и нелетального характера» для Украины. Он пообещал «активно анализировать потребности Украины в военной помощи и при необходимости вносить коррективы». По версии отставного генерала, «Соединенные Штаты в настоящее время в состоянии удовлетворить самые насущные оперативные потребности [ВС] Украины». В декабре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что избранный глава американской администрации США Джо Байден поспособствует прекращению войны в Донбассе и положит конец «оккупации» территории Украины. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает на продолжение поставок американского оружия после инаугурации Байдена. Согласно докладу Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности США, в 2020 году Украина получила от США оружия на 510 млн долларов. В МИД России выразили уверенность, что в случае прихода к власти новой американской администрации США продолжат «накачивать» Украину оружием. Отметим, Россия неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта. В Москве подчеркивали, что все обвинения в ее адрес бездоказательны. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.