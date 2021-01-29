Работы по созданию экипировки «солдата будущего» четвертого поколения начались в России

Научно-исследовательские работы (НИР), цель которых – создать задел и определить технические требования для боевой экипировки «солдата будущего» четвертого поколения, начались в России, сообщили в пресс-службе Ростеха.

«Ростех» по заданию Минобороны приступил к научно-исследовательским работам по созданию боевой экипировки четвертого поколения для солдата будущего. Ее планируется разработать для замены экипировки третьего поколения «Сотник». В НИР участвуют структуры «Ростеха» ЦНИИточмаш и концерн «Калашников», а также ряд других компаний», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.

В рамках данных работ будут проанализированы передовые боевые комплекты армий мира и определены перспективы развития новейшей экипировки. Итогом НИР станет формирование межведомственной комплексной целевой программы развития боевой экипировки военнослужащих до 2035 года.

«Экипировка четвертого поколения – принципиально новый комплекс, для создания которого необходимо заглянуть в будущее. Сегодня мы приступили к первому этапу разработки – определению тактико-технических требований», – заявил индустриальный директор «Ростеха» Бекхан Оздоев.

Напомним, 15 января в Ростехе рассказали, что ЦНИИточмаш (входит в «Ростех») начнет опытно-конструкторские работы по созданию экипировки солдата будущего «Сотник» на замену «Ратнику» в 2021 году.