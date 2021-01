Аккаунты Евгения Пригожина в Facebook и Twitter заблокированы В ОП оценили стоимость информационной кампании в поддержку незаконных акций 27 января 2021, 12:48 Текст: Олег Исайченко

«Показатели так называемых миллионных просмотров были получены преимущественно искусственным путем», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич, анализируя информационную кампанию в социальных сетях, которая была приурочена к несанкционированным акциям 23 января. «Показатели так называемых миллионных просмотров имеют аномальный характер и были получены преимущественно искусственным путем, в том числе в обход алгоритмов сервиса. Об этом говорят результаты анализа, проведенного рабочей группой Общественной палаты по противодействию распространения недостоверной информации в сети интернет», – рассказал замглавы комиссии Общественной палаты России по СМИ Александр Малькевич. Мониторинговые системы «Медиалогия» и «Крибрум» провели анализ информационной кампании в социальных сетях, которая была приурочена к несанкционированным акциям 23 января. Исследователи выявили признаки масштабной и целенаправленной подготовки. По словам Малькевича, «манипуляции использовались для создания «WOW-эффекта» и включения пользователей через технологию присоединения к популярному событию. Для этого использовались техники челленджей, флешмобов и другие». «Такая ситуация наблюдается на различных сервисах и платформах, где есть встроенные счетчики просмотров. Особенно часто подобные махинации с накрутками используются на YouTube. Что характерно, - подчеркивает Малькевич, – потом в эту историю включаются и западные СМИ, которые впадая в раж, несут полную околесицу, превращая эти фейковые 50–60 млн просмотров в заявления о том, что 50 млн человек посмотрели видео, хотя мы понимаем, что просмотр не равен человеку». «Согласно проведенному анализу, кампания в поддержку несанкционированных акций в соцсетях имела заранее спланированный целенаправленный характер,– отмечает собеседник. Очевидно, что проведение такого рода информационной кампании требовало значительных ресурсов и слаженной команды в сфере SMM», – полагает Малькевич. «Это все не подростковые флешмобы, о которых принято говорить, – убежден эксперт, – а профессиональная работа. И бюджет у подобной искусственно целенаправленной кампании составляет даже не десятки, а сотни млн рублей и десятки профильных высокооплачиваемых специалистов». «Для прекращения подобного рода манипуляций необходимы меры по мониторингу и контролю за алгоритмами рекомендательных сервисов интернет-площадок. Мы должны вместе со специалистами подготовить и предложить подобный пакет действий, потому что в дальнейшем эта технология будет лишь разрастаться», – резюмировал собеседник. Исследование «Медиалогии» и «Крибрума» показало, что за два дня до акций, 21 января в соцсети Tik Tok можно было обнаружить неадекватно высокое количество просмотров роликов, призывающих к участию в несогласованных выступлениях. Если анализировать основные хэштэги, связанные с акцией («митинг», «навальный», «23января» и т.п.), то можно было выявить пользователей Tik Tok с высокими показателями просмотров, в совокупности – 37,6 млн просмотров. В топе находятся авторы, не имеющие отношения к политике, обладающие несопоставимо малой аудиторией и гораздо более низкими показателями просмотров, отмечается в исследовании. К примеру у пользователя @alex.tagin – 3 млн просмотров ролика, посвященного акциям 23 января. При этом у пользователя всего 8,5тысяч подписчиков, обычное количество просмотров от нескольких сотен до 4 тысяч. У другого блогера с адресом @anniemelan – 1,4 млн просмотров агитационного ролика при 18 тысячах подписчиков (максимум просмотров обычных роликов у этого блогера – 7 тысяч). По мнению экспертов «Медиалогии» и «Крибрума», соотношение просмотры/подписчики в Tik Tok, демонстрирует максимальное значение – 1976. Это означает, что на одного подписчика приходится почти 2 тысячи просмотров, что не реалистично. Многие аккаунты были созданы с 19 по 20 января и имеют только ролики о грядущих митингах. Исследователи пришли к заключению – показатели миллионных просмотров в популярной у молодежи соцсети TikTok имеют аномальный характер и получаются преимущественно искусственным путем, через обход алгоритмов сервиса, следовательно, а значит – являются результатом манипуляции. Такая картина наблюдается не только в TikTok, но и на других интернет-платформах и в сервисах со встроенным счетчиком просмотров. Авторы исследования, так же как и Малькевич, отмечают, что чаще всего подобные накрутки отмечались на видеохостинге YouTube. По итогам исследования эксперты делают вывод – проведение подобной информационной кампании требует значительных ресурсов и слаженной команды в сферах SMM и «посева» контента. Бюджет такой целенаправленной кампании может составлять десятки и сотни миллионов рублей с привлечением десятков профильных специалистов. Для противодействия подобным кампаниям необходимо принимать меры по мониторингу и контролю за алгоритмами рекомендательных сервисов интернет-площадок.

СМИ: Через биткоин-кошелек штаба Навального прошло более 1,5 млрд рублей 26 января 2021, 20:09 Текст: Елизавета Булкина

В соцсетях опубликован видеоролик с инструкцией о том, как можно проверить текущий баланс любого биткоин-кошелька. Выяснилось, что в момент съемки видео через счета штаба Алексея Навального прошло более 1,5 млрд рублей. В видео, которое публикует «Ридус», говорится, что для проверки баланса необходимо знать номер биткоин-кошелька, на который переводят пожертвования сторонники Навального. Его можно найти на сайте ФБК. После этого необходимо зайти на любой сервис мониторинга электронных кошельков и ввести туда нужный номер.



В ходе съемки ролика выяснилось, что на счета ФБК поступило более 1,5 млрд рублей. «Выходит, что в среднем один перевод на биткоин-кошелек оппозиционера составляет 450 тысяч рублей. Похоже ли это на обычные донаты – вопрос риторический», – полагают авторы ролика, исходя из количества транзакций. Они напоминают, что помимо переводов на биткоин кошелек штабы Навального имеют и другие доходы – стандартные переводы, доходы с Youtube-канала и т. д. Ранее юрист Илья Ремесло заявил, что Навальный получил несколько миллионов рублей в биткоинах за призыв ввести новые антироссийские санкции. По его данным, на биткоин-кошелек блогера пришла сумма, равная 1 BTC – около 2,7 млн рублей. Напомним, 17 января Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. Хинштейн отозвал запросы о возбуждении уголовного дела против ударившего женщину полицейского 26 января 2021, 14:28

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Ольга Никитина

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что отозвал запросы о привлечении к уголовной ответственности сотрудника ГУМВД Санкт-Петербурга, применившего физическую силу к женщине в ходе акции 23 января. «Подробно обсудил ситуацию с руководством МВД и прокуратуры. Полицейский, действительно, перед этим подвергся нападению, потому и воспринял бежавшую наперерез ему женщину, как реальную угрозу, жестко на нее среагировав. Это серьезно меняет дело, поэтому отзываю свои запросы», – сообщил депутат в Twitter. Напомним, 23 января в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как полицейские сопровождают задержанного молодого человека. Им навстречу выбежала женщина, она попыталась остановить правоохранителей, один из них сделал резкий выпад в ее сторону, и пострадавшая упала на землю. В воскресенье полицейский с цветами навестил женщину в больнице и извинился перед ней. Он рассказал, что за несколько минут до случившегося кто-то из участников акции применил в отношении него газ. Из-за этого защита глаз и лица запотела, и он не видел происходящего. Силовик признался, что для него эта ситуация оказалась шоковой и он воспринял ее как личную трагедию. Пострадавшая сказала, что понимает, поскольку в тот момент у силовика был выброс адреналина. Она добавила, что «ничего страшного, главное, все живы». Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального. Президент Владимир Путин, комментируя прошедшие в ряде регионов России протестные акции, заявил, что граждане имеют право на выражение своих мнений законными методами. При этом глава государства отметил, что выход за рамки закона не просто контрпродуктивен, а опасен. Путин также назвал недопустимым привлечение к участию в несогласованных акциях несовершеннолетних. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников. Названо число возбужденных уголовных дел по итогам незаконных акций в России 26 января 2021, 20:17 Текст: Ксения Панькова

По итогам несанкционированных акций в России, которые прошли 23 января, возбуждено 20 уголовных дел, проводится ряд процессуальных проверок, сообщила пресс-служба СК России. «По итогам несанкционированных мероприятий возбуждено 20 уголовных дел, проводится ряд процессуальных проверок, по итогам которых будут приняты процессуальные решения», – говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что основная масса противоправных действий квалифицируется по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношение представителя власти). В рамках расследуемых уголовных дел задержаны лица, причастные к совершению преступлений, добавили в ведомстве. В свою очередь председатель СК России Александр Бастрыкин, по данным пресс-службы, указал руководителям на «необходимость установления всех лиц, причастных к совершенным преступлениям, поручив подключиться криминалистам Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России». Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального. Президент Владимир Путин, комментируя прошедшие в ряде регионов России протестные акции, заявил, что граждане имеют право на выражение своих мнений законными методами. При этом глава государства отметил, что выход за рамки закона не просто контрпродуктивен, а опасен. Путин также назвал недопустимым привлечение к участию в несогласованных акциях несовершеннолетних. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников. Эксперт объяснил сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp 26 января 2021, 18:10

Фото: Debarchan Chatterjee/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Татьяна Косолапова

«Судя по тому, что доступ удалось восстановить в достаточно сжатые сроки, проблема скорее всего была на программном уровне», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель группы сопровождения клиентов КРОК Облачные сервисы Ренат Сайфутдинов, комментируя сбой в соцсетях Facebook, Instagram и мессенджере WhatsApp. Согласно данным сервиса Downdetector, который отслеживает отключения популярных интернет-ресурсов, в работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджере WhatsApp у российских пользователей зафиксировали сбой. «Facebook, Instagram и WhatsApp интегрированы между собой. Поэтому совершенно ясно, что сервисы, отвечающие за авторизацию пользователей российского и северо-европейского региона, расположены в одном дата-центре. На сбои жаловались как раз жители России, Финляндии и Эстонии. И может быть миллион причин этого сбоя. Но судя по тому, что доступ удалось восстановить в достаточно сжатые сроки, проблема скорее всего была на программном уровне. Устранение неисправностей вычислительного оборудования заняло бы гораздо больше времени», – говорит Сайфутдинов. Он отмечает, что подобные инциденты не редкость, и, как правило, все они краткосрочные. Это популярные каналы коммуникации, в которых люди проводят по несколько часов в день, поэтому любая неполадка в инфраструктуре на виду. Одни из последних глобальных сбоев в работе Facebook, Instagram и WhatsApp случились весной и летом 2020 года, причиной стало программное обеспечение (ПО), используемое командой разработки. В январе текущего года российские пользователи обнаружили сбои в работе соцсети Twitter. За насилие в отношении полицейских на незаконной акции в Москве задержаны два уроженца Калмыкии 26 января 2021, 13:35

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

В Москве задержали двух участников несанкционированной акции 23 января, их подозревают в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, сообщили в ГСУ СК по столице. «По версии следствия, 23 января мужчина, участвовавший в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Пушкинской площади, нанес находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику полиции несколько ударов в область головы. Также в тот же день на территории Пресненского района другой участник несанкционированной акции в ответ на законные требования сотрудника полиции об остановке автомобиля совершил наезд на последнего», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Оба подозреваемых – уроженцы Калмыкии, их задержали, в скором времени планируется предъявить им обвинение и избрать меру пресечения. Ранее СК попросил суд арестовать другого обвиняемого в насилии по отношению к сотруднику правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции в Москве 23 января. Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. В Москве несанкционированной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Следствие по итогам несогласованных акций в Москве возбудило четыре дела по статье «применение насилия в отношении представителя власти». После несанкционированной акции 23 января в Москве в медицинские учреждения обратились шестеро правоохранителей, всего пострадали не менее 13 силовиков. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов. Массовые неполадки в работе Интернета зафиксированы на востоке США 26 января 2021, 22:11

Фото: Jens Buttner/ZB/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Жители городов на Восточном побережье США во вторник столкнулись с трудностями при попытках получить доступ к сети Интернет, сообщило Associated Press. Неполадки возникли у жителей Вашингтона, Нью-Йорка, Бостона. Представители крупного оператора связи Verizon сообщили, что в нью-йоркском районе Бруклин был перерезан принадлежащей компании кабель. Однако нет ясности относительно того, является ли это причиной происходящего, передает ТАСС. Согласно оценкам на портале Downdetector, отслеживающем работу популярных интернет- ресурсов, в указанном районе США имеют место массовые перебои в работе ряда сетевых сервисов. В их числе поисковая система Google, приложение Zoom, портал YouTube. Ранее во вторник на территории США произошел сбой в работе сервиса видеоконференций Zoom. Кроме того, с проблемами столкнулись российские пользователи социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp. Все три программных продукта принадлежат американской компании Facebook. Напомним, в апреле 2019 года Госдума одобрила в основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа. Эксперт: Осужденный Навальный пользовался привилегиями несудимых граждан 26 января 2021, 18:48 Текст: Ирина Яровая

Нужно абстрагироваться от личности Навального и вспомнить, что он – обычный гражданин и к нему применимы те же законы, что и ко всем остальным россиянам, нарушающим предписания суда. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере безопасности Михаил Аничкин. «ФСИН все сделал согласно закону. В 2014 году суд предъявил Навальному обвинения и вынес приговор. Но к нему тогда применили статью 73 УК «Условное осуждение», согласно которой на блогера были возложены определенные обязанности, которые он должен был выполнять в соответствии со своим физическим состоянием, возрастом, профессией и так далее. В частности, он обязан был регулярно посещать ФСИН и отмечаться. Так как осужденный нарушал этот распорядок, ФСИН подробно объяснил, каковы претензии к нему еще перед его прилетом. Точно такие же претензии предъявляются и всем лицам, нарушающим предписания суда», – заявил президент правления союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество миротворец» Михаил Аничкин. Собеседник напомнил, что Навальному был установлен пятилетний испытательный срок, позже продленный еще на год. «Кстати, не будем забывать, что мы имеем дело с дважды условно судимым человеком. Многие из россиян, кто за такие же преступления отбывает реальный срок, недоумевали, почему они сидят, а Навальный пользуется всеми правами и привилегиями несудимых граждан. Они сидят в местах лишения свободы, а у Навального на руках – загранпаспорт, он летает отдыхать за границу, детей туда на учебу возит», – добавил Аничкин. «Нужно абстрагироваться от личности Навального, от тех излишних эмоций, которые в нас пытаются разжигать в данной ситуации, от нездорового интереса и вспомнить, что он – обычный гражданин нашей страны, и законы страны к нему применимы так же, как и ко всем остальным россиянам», – призывает эксперт. «Скоро пройдет заседание суда, на котором будут рассматривать ходатайство ФСИНа о том, чтобы изменить условный срок Навального на реальный. Стоит напомнить, что замена условного срока на реальный, если она произойдет, коснется не только Навального. За один только прошлый год отношении 15 тыс. граждан нашей страны суды приняли такое же решение – заменили условное наказание на реальное», – заключил собеседник. Напомним, в декабре 2014 года Навальный был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы со штрафом в 500 тыс. рублей за совершение мошеннических действий и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. Суд постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком пять лет. В 2017 году испытательный срок был продлен на год. Однако в течение прошлого года были зафиксированы многократные нарушения осужденным Навальным условий испытательного срока, по которым он был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию два раза в месяц. В частности, дважды нарушения фиксировались в январе 2020 года, по одному разу – в феврале, марте, июле, августе. При этом сотрудники УИИ неоднократно предупреждали осужденного, что данные нарушения могут привести к реальному лишению свободы, отметили в ФСИН. О своем возвращении в Москву из Германии Навальный объявил 13 января, после чего УФСИН по Москве сообщила, что блогер должен быть задержан до решения суда о замене ему условного срока реальным, потому что с конца декабря Навальный числился в федеральном розыске. 17 января Навальный вернулся в Россию из Германии и был взят под стражу в аэропорту Шереметьево. 18 января Химкинский городской суд постановил отправить блогера под арест на 30 суток в СИЗО по ходатайству ФСИН. 2 февраля Симоновский суд Москвы рассмотрит заявление ФСИН об отмене условного осуждения Навальному по делу «Ив Роше». До решения суда он будет находиться под стражей. Отец тиктокеров Милохиных встал на колени перед сыном 26 января 2021, 13:46

Фото: Пусть говорят/YouTube

Текст: Ольга Никитина

Отец известных тикток-блогеров Дани и Ильи Милохиных Вячеслав Крапчин в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале на коленях попросил прощения у одного из сыновей. «На Новый год я загадывал два желания: увидеть красивый белый снег, который редко выпадает на юге, где мы живем, и встретиться с сыновьями. Наконец-то мои желания стали исполняться», – приводит слова Кравчина Life.ru. Мужчина признался, что ради наследников в свое время ему даже приходилось идти на преступления, например, воровать, из-за чего несколько лет он провел за решеткой. Позднее Вячеслав завел новую семью. «Я знал, что дети добились успеха, очень гордился ими. Связаться с ними не пытался по очень простой причине: люди бы не так это поняли. Все бы подумали, что мне нужны пиар и деньги, а мне это не нужно», – сказал он. В эфире Первого канала уточнили, что Крапчин встретился с Ильей впервые за 17 лет. Что же касается матери братьев Милохиных, то она, поняв в какой-то момент, что на супруга надеяться бессмысленно, решила на время оставить детей под опекой государства, но так за ними и не вернулась. Впоследствии она во второй раз вышла замуж и родила еще двоих детей. Из всех родственников о Дане и Илье вспоминала лишь их бабушка Антонина, которая иногда забирала детей к себе. Илья выразил надежду, что его знаменитый младший брат, который не пришел на шоу, когда-нибудь все же решится встретиться с биологическими матерью и отцом. Ранее Даня Милохин, на которого подписаны 7,5 млн человек, похвастался, что меньше чем за месяц потратил 1 млн 400 тыс. рублей. Кремль заявил о беспрецедентном уровне насилия со стороны участников акций 23 января 26 января 2021, 13:15 Текст: Ольга Никитина

Столкновения в ходе прошедших в России незаконных субботних акций были спровоцированы исключительно агрессией самих протестующих, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Уровень насилия со стороны участников этих акций был достаточно беспрецедентным. Они вели себя чрезвычайно агрессивно», – сказал представитель Кремля, подчеркнув, что такие протестующие и провоцировали насилие. Он отметил, что ему в связи с этим «не кажется странным», что в отношении ряда протестующих были заведены уголовные дела, а против сотрудников правоохранительных органов – нет. «Крайняя напряженность ситуации в определенных городах была спровоцирована исключительно агрессивными участниками этих акций, здесь не может быть и не должно быть ни сомнений, ни вопросов ни у кого», – приводит его слова ТАСС. Песков подчеркнул, что реакция руководства правоохранительных органов на случаи необоснованной грубости своих сотрудников в ходе незаконных акций 23 января была моментальной. Он отметил, что случаев агрессии митингующих в отношении сил правопорядка «было несравнимо больше, чем нежелательных проявлений в том, как действовали полицейские и омоновцы». «Действительно, были печальные моменты, где была необоснованная грубость со стороны представителей органов правопорядка. На это моментально отреагировало и руководство полиции, и руководство ОМОНа, сами сотрудники, которые допустили такие действия», – сказал Песков, подчеркнув, что ведутся также «служебные разбирательства». Песков подчеркнул, что вышедшие на несогласованные акции в субботу и нападавшие на правоохранителей – нарушители закона. «Те, кто вышел на незаконную акцию протеста, участвовал в беспорядках и нападал на органы охраны правопорядка, это уже серьезное правонарушение, которое должно преследоваться по закону. С ними диалога быть не может. И я убежден, не будет», – приводит его слова РИА «Новости». Он подчеркнул, что граждане, имеющие вопросы, могут задать их в рамках закона. «Для этого существуют и средства массовой информации, и так далее, где можно выступать и озвучивать свою позицию», – добавил он. Песков отметил, что способы выражения своего мнения посредством различных акций серьезно регламентируются законом во многих странах мира, это делается с целью обеспечить общественную безопасность. По его словам, регламентация акций «не означает, что как-то сужаются или отсутствуют площадки для выражения мнения, но здесь приоритет – это обеспечение безопасности и общественного порядка». Все остальное «больше носит социологический и философский характер», подчеркнул Песков. Кроме того, Песков сравнил с террористами тех, кто в ходе акций протеста в российских городах прикрывался детьми. Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального. Президент Владимир Путин, комментируя прошедшие в ряде регионов России протестные акции, заявил, что граждане имеют право на выражение своих мнений законными методами. При этом глава государства отметил, что выход за рамки закона не просто контрпродуктивен, а опасен. Путин также назвал недопустимым привлечение к участию в несогласованных акциях несовершеннолетних. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников. В США через суд потребовали удалить Telegram из магазина приложений Google 26 января 2021, 13:53 Текст: Алина Назарова

Руководитель американской некоммерческой организации Coalition for a Safer Web Марк Гинзберг подал иск к компании Alphabet – материнской компании Google, с требованием удалить мессенджер Telegram из магазина приложений Google Play. Гинзберг в понедельник обратился с жалобой в калифорнийский суд. Он утверждает, что Telegram способствует распространению сообщений о насилии, экстремизме и антисемитизме. В иске указано, что мессенджер также использовался для подстрекательства и координации насилия расистского характера, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg. «Google не приняла никаких мер против Telegram, сравнимых с действиями этой компании против (приложения) Parler, чтобы заставить мессенджер улучшить политику модерирования контента», – говорится в иске. В воскресенье американская НКО Coalition for a Safer Web («Коалиция за более безопасный интернет») также через суд в штате Калифорния потребовала от Apple удалить из AppStore мессенджер Telegram. Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах. Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что только с 9 по 12 января количество пользователей созданной им системы обмена сообщениями выросло на 25 млн. В целом число землян, зарегистрированных в Telegram, перевалило за полмиллиарда. Песков сравнил с террористами тех, кто прикрывается детьми на акциях протеста 26 января 2021, 13:04 Текст: Ольга Никитина

Люди, которые прикрываются детьми, похожи на террористов, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя незаконные акции, прошедшие в ряде российских городов в минувшую субботу. «Разве террористы не прикрываются женщинами и детьми? Прикрываются. Давайте вспомним много таких случаев в печальные дни нашей истории, через которые мы все нашей страной прошли. Очень плохо, когда на подобные акции провоцируют детей. К сожалению, действительно, есть и дети, задержанные на этих акциях», – приводит его слова РИА «Новости». Представитель Кремля подчеркнул, что зачастую дети посещают подобные незаконные акции из-за любопытства. «Абсурдное желание поучаствовать в шумной тусовке», – добавил Песков. Он призвал объяснять детям, что участие в незаконных акциях представляет опасность. «Мы видели достаточно большое количество провокаторов из среды так называемых «несогласных». Многие почувствовали их прямое воздействие физическое, и многие из правоохранителей почувствовали», – сказал Песков. Он привел в пример водителя, который лишился глаза. «В этом вся опасность. Именно об этом говорил президент», – подчеркнул он. Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального. Президент Владимир Путин, комментируя прошедшие в ряде регионов России протестные акции, заявил, что граждане имеют право на выражение своих мнений законными методами. При этом глава государства отметил, что выход за рамки закона не просто контрпродуктивен, а опасен. Путин также назвал недопустимым привлечение к участию в несогласованных акциях несовершеннолетних. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников. Президент Татарстана опубликовал мем с собой и Шаймиевым 27 января 2021, 08:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Татарстана Рустам Минниханов разместил в соцсетях мем, посвященный Дню студента. На фотографии глава региона изображен со своим предшественником, первым президентом республики Минтимером Шаймиевым, который что-то рассказывает своему внимательно слушающему преемнику, широко разведя при этом руки. «Когда старшекурсник рассказывает, каких размеров конспекты он писал в свое время», – говорится в подписи к фотографии, размещенной в Twitter. С Днем студента! pic.twitter.com/15yLHLr4Mw — Рустам Минниханов (@RusMinnikhanov) January 25, 2021 Также Минниханов в своем посте поздравил студентов с праздником. Также Минниханов в своем посте поздравил студентов с праздником. Юрист предсказал замену условного срока Навальному на реальный 27 января 2021, 11:48 Текст: Ольга Никитина

Суд обязательно заменит условное наказание Алексею Навальному на реальное: такое решение будет логичным и обоснованным, поскольку своим поведением блогер сделал для этого все возможное, считает юрист Илья Ремесло. «На мой взгляд, суд ему обязательно заменит условное наказание на реальное, и это никак не связано с субботним несогласованным митингом. Там и без этого у него накопилось достаточно всего: Навальный не являлся в уголовно-исполнительную инспекцию, не отмечался там, неоднократно совершал административные правонарушения все это время. Он сделал все, чтобы в соответствии с законом ему сейчас было назначено реальное лишение свободы», – приводит его слова РАПСИ. Напомним, 17 января Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение, и был задержан в аэропорту Шереметьево. Суд отправил блогера под арест на месяц. По данным ФСИН, в течение 2020 года зафиксированы многократные нарушения осужденным Навальным условий испытательного срока, по которым он был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН России по городу Москве два раза в месяц в определенные дни. При этом, сообщили в ведомстве, сотрудники УИИ неоднократно предупреждали осужденного, что данные нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок лишения свободы Генеральный прокурор Игорь Краснов указал на веские причины считать Навального виновным. «С учетом вынесенного в отношении него несколько лет назад обвинительного приговора, вступившего в законную силу, есть все основания называть его лицом, совершившим преступление. Кроме того, в настоящее время он является подсудимым по уголовному делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны», – заявил Краснов. Адвокат, доктор юридических наук Александр Арутюнов разъяснил, что оставить условный срок Навальному по делу «Ив Роше» невозможно, поскольку суд однажды уже ранее давал осужденному шанс на исправление вне мест лишения свободы. Гендиректора TikTok в России пригласили для беседы в Госдуму 27 января 2021, 11:47 Текст: Алина Назарова

Гендиректор российского отделения социальной сети TikTok Сергей Соколов приглашен в Госдуму для беседы в преддверии заседания комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России, сообщил глава комиссии Василий Пискарев. «Председатель комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев пригласил на беседу в Госдуму генерального директора ООО «ТикТок РУС» Сергея Соколова», – говорится в сообщении пресс-службы депутата, передает ТАСС. По словам Пискарева, члены комиссии «заинтересованы в том, чтобы работающие на российскую аудиторию зарубежные интернет-ресурсы действовали в российском правовом поле и соблюдали законодательство РФ». «К данной компании у нас накопились вопросы, мы хотели бы обсудить их с главой представительства видеохостинга в России и наладить дальнейшее взаимодействие», – заявил председатель думской комиссии. Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального в соцсетях, в том числе в TikTok. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников. По данным TikTok, каждый месяц новыми пользователями приложения становятся 100 млн человек по всему миру, а число скачиваний превысило 2 млрд. Аналитики компании App Annie, которая занимается мобильными данными, прогнозируют, что в 2021 году число активных пользователей TikTok достигнет 1 млрд в месяц, и приложение сравняется по популярности с Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, YouTube и WeChat. Совфед заявил об узурпации контроля над интернетом со стороны госструктур США 27 января 2021, 10:29 Текст: Алина Назарова

Американские интернет-компании и государственные структуры США установили монопольный контроль над интернетом; ООН, ПАСЕ и Парламентской ассамблее ОБСЕ следует обсудить возможность ограничения «произвола» глобальных интернет-компаний США, говорится в принятом в среду заявлении Совета Федерации. «Особо следует подчеркнуть: речь идет о монопольном контроле над глобальной сетью со стороны интернет-компаний, представляющих одну страну – США и тесно связанных с ее государственными структурами, что чревато утверждением господства одного государства над большей частью общемировых сетевых обменов», – отмечается в документе, передает РИА «Новости». Сенаторы подчеркивают, что «незаконные» решения руководителей американских социальных сетей еще раз подтвердили: «Узурпация контроля над интернетом – не вымышленная угроза, а уже реальность». «Такой контроль представляет собой могущественное оружие, которое используется не только для покушения на гражданские свободы и свободу слова непосредственно в США, но и может быть направлено против других стран, в том числе с целью воздействия на общественные настроения, провоцирования внутриполитических кризисов, влияния на волеизъявление граждан и исход выборов», – говорится в заявлении. Кроме того, Совет Федерации принял заявление, где указал на нарушения принципа свободы слова американскими интернет-компаниями. «Совет Федерации решительно осуждает действия глобальных американских интернет-компаний, которые по политическим причинам, без законных оснований и вопреки нормам международного права ограничивают свободу слова в социальных сетях информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», – говорится в документе. На этом фоне Совет Федерации призвал «генсека ООН, генерального директора ЮНЕСКО, профильные мониторинговые механизмы Совета ООН по правам человека, генсека Совета Европы, действующего председателя ОБСЕ, представителя ОБСЕ в Европе по свободе средств массовой информации уделить первостепенное внимание задаче ограничения произвола американских глобальных интернет-компаний с целью предотвращения угрозы установления ими «цифровой диктатур». Этот вопрос, отмечают сенаторы, должен стать также предметом «самого серьезного рассмотрения» на заседаниях генассамблеи ООН и ее профильных главных комитетов, ПАСЕ и ПА ОДКБ. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя блокировку аккаунтов Дональда Трампа в соцсетях, заявил, что последние события в США показали, что технологические гиганты ни в грош не ставят конституцию страны.