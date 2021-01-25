Путин и президент Мексики обсудили поставки вакцины «Спутник V»

Президент России Владимир Путин и глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе телефонного разговора обсудили вопросы организации поставок вакцины «Спутник V», сообщила пресс-служба Кремля.

«Предметно обсуждена проблематика противодействия распространению коронавирусной инфекции и обеспечения эпидемической безопасности. Рассмотрены вопросы организации поставок в Мексику российской вакцины «Спутник V», а также подготовки в России профильных мексиканских специалистов-медиков», – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, с обеих сторон отмечен конструктивный и взаимовыгодный характер российско-мексиканских отношений, которые успешно развиваются по различным направлениям.

Кроме того, в связи с диагностированием у президента Мексики коронавируса Путин пожелал ему скорейшего и полного выздоровления.

Ранее Обрадор сообщил в соцсетях, что заразился коронавирусом.

Накануне в Кремле подтвердили планирующийся на 25 января телефонный разговор Владимира Путина с президентом Мексики.

Напомним, по данным британской компании YouGov, российская вакцина от коронавируса вызывает наибольшее доверие у жителей Мексики, Индии и Китая.