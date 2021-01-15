Выяснено, где больше всего доверяют российской вакцине от COVID-19

Подруга художественного руководителя детского юмористического киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского актриса Лариса Преториус считает, что причиной смерти режиссера стало неправильное лечение, которое он получал онлайн.

Преториус рассказала, что кроме Грачевского заболела и его супруга Екатерина Белоцерковская. «Боря с Катей были дома, болели. Мы созванивались, и он мне рассказывал: «Ларик, у меня есть врач, лечит онлайн, так что, если тебе надо, она за небольшие деньги тебе поможет». Вот она их и налечила!.. Какая-то тетка консультировала их по телефону. Катя говорит, что после ее советов пошло ухудшение», – рассказала актриса.

По ее словам, дней 10-12 до больницы Грачевский и его супруга лечились дома. «А эта врач, которая консультировала по телефону, отговаривала их делать КТ. Но они ее не послушали все-таки и поехали на КТ, а там увидели ужас… И после КТ они в машине срочно решали, куда его положить. Им помогли Виторганы, потому что племянница Виторгана – замглавврача 52-й больницы, куда его и положили в итоге. Нормальная больница», – рассказала Преториус «Московскому комсомольцу».

Она добавила, что Грачевский поступил в больницу с 85-процентным поражением легких.

Преториус отметила, что была на связи с Грачевским до последнего. «Мы с внучкой разговаривали с ним, когда он уже был в реанимации. Последние его слова перед тем, как Борю ввели в кому: «Хреново, нечем дышать!», – вспомнила актриса.

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, боровшийся с COVID-19, умер в четверг на 72-м году жизни. Звезды эстрады и артисты прокомментировали смерть Грачевского, отметив, что мир «покидают лучшие».