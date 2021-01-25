В Архангельске налетчика вычислили по необычной походке

Полицейские раскрыли разбойное нападение на банк в Архангельской области с ущербом более 21 млн рублей, вычислив преступника по «особенностям поведения», которые характерны для тяжелоатлета, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Неизвестный 30 декабря проник в служебное помещение и с использованием газового баллончика открыто похитил у сотрудника банка инкассаторскую сумку, в которой были рубли и иностранная валюта – ущерб превысил 21 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»), передает РИА «Новости».

Волк сообщила, что подозреваемые в разбойном нападении на отделение кредитной организации задержаны. По ее словам, ходе оперативной работы полицейские, просмотревшие записи с камер видеонаблюдения, обратили внимание «на особенности поведения злоумышленника, которые характерны для спортсмена, занимавшегося тяжелой атлетикой». «Изучая личности возможных фигурантов преступления, сотрудники полиции установили человека с подобным увлечением», – сказала она.

Представитель МВД отметила, что была установлена причастность к преступлению двух жителей Архангельска, один из них – руководитель службы безопасности торгового центра, другой – сотрудник частного охранного предприятия, которое обслуживало отделение банка.

«Большая часть похищенных денег изъята при обысках в квартире родственников одного из злоумышленников. Тайник был оборудован внутри пианино. У его возможного соучастника крупная сумма была обнаружена в подкапотном пространстве принадлежащего ему автомобиля», – добавила Волк.

Подозреваемые задержаны, решается вопрос о мере пресечения. По данным местных СМИ, ограблено было отделение «Сбербанка» на проспекте Ломоносова в Архангельске.

Ранее СУ СК по Марий Эл сообщало, что дело подозреваемого в нападениях на женщин в Йошкар-Оле с ножом и в их ограблении отправили в суд, его вычислили по окуркам и шапке.