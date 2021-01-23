В Москве начались задержания участников несогласованной акции в поддержку Навального

Журналист Александр Жирнов раскритиковал действия российской несистемной оппозиции, которая через соцсети пытается вовлечь несовершеннолетних в участие в незаконных акциях протеста в поддержку заключенного под стражу Алексея Навального.

«Не прошло и трех дней после возвращения в Россию «берлинского пациента», как 13-летняя дочь засыпала меня вопросами о том, кто такой Навальный, почему его нужно защищать и зачем вынимать «симку» из телефона, отправляясь на митинг 23 января. ...Заботливые «буревестники революции» не только активно выгоняют наших детей на митинг, но и подробно инструктируют их, как лучше подготовиться. Советов масса: не брать с собой паспорт (если он есть), надеть неприметную одежду и удобную обувь (чтобы легче было прятаться и убегать), скрыть все «особые приметы» (тату, цветные волосы и так далее), быть в масках и защитных очках, «запаролить» телефон (а лучше – оставить его дома или вынуть «симку»), взять молоко (для защиты от слезоточивого газа), «следить за обстановкой» и «стараться смотреть на 360 градусов». Если поймают, говорить, что еще нет 18 лет», – пишет Жирнов в статье для «Ридуса».

По его словам, авторы призывов в TikTok давят на неокрепшую психику подростков призывами типа: «Жить надо так, чтобы из-за тебя разворачивали самолеты и закрывали аэропорты». Журналист уверен, что основная идея таких сообщений проста: «Мы не можем молча сидеть дома, пока Навальный сидит в СИЗО». «Моя дочь и ее одноклассники тут немного впали в ступор – они не знают, что такое «СИЗО». Пришлось объяснить, что это следственный изолятор, в котором содержат преступников, нарушивших закон. Параллельно рассказав про «художества» «популярного блогера» и объективные причины его нахождения в данном заведении. Этим удалось погасить революционный порыв, хотя детки признались, что Путин им нравится, честно говоря, намного больше», – добавил Жирнов.

«К чему это я? Дорогие мамы и папы, если вы любите ваших отпрысков, посмотрите, что они сейчас читают в своих «мобильниках». Дайте им на выходные интересное дело, сходите вместе в лес на лыжах, на каток, в кино, почитайте книги. Если такой вариант «не катит», действуйте жестче. Отберите смартфоны, деньги и проездные документы. Дайте задание выучить новую теорему или первую главу «Евгения Онегина». И проверьте потом. А еще лучше – проведите разъяснительную беседу и объясните подросткам, кто и зачем на самом деле зовет их на митинги. Не дайте педофилам от политики украсть наших детей!» – призвал он.

Сторонникам Навального он напомнил, что за вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных акциях, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, грозит штраф 30-50 тыс. рублей, обязательные работы на срок от 20 до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток. «Это – статья 20.2 КоАП РФ. Надеюсь, государство о вас не забудет. Обо все «штабах» без исключения. Лично от себя хочется напомнить еще и про народные методы воспитания педофилов. Типа «штраф лопатой по стеклу», но, надеюсь, до этого не дойдет», – заключил Жирнов.

Его поддержал политолог Алексей Мухин. «Признаюсь, испытал неприятные ощущения от информационных атак последователей донатенфюрера на восприятие мира наших детей. Понимаю тех родителей, которые оказались возмущены такой незамысловатой схемой: вовлечь детей, чтобы воздействовать на взрослых. Эти специфические технологии по вовлечению молодежи в сомнительные мероприятия: будь то политический активизм, криминальная деятельность и сектантство (причем в случае Навального, это все сразу) – циничны и опасны», – написал эксперт в Facebook.

«Рону Хаббарду приписывают слова, что если хочешь разбогатеть, основывай секту. Так вот, Навальный и Ко, собственно, воплощают в жизнь этот тезис. И, к сожалению, дело тут не совсем в деньгах (донатах), дело в детских душах, которые ФБК-сектанты корежат почем зря. Думаю, что тут мы должны быть максимально, хирургически точны и беспощадны», – заключил он.

Ранее Генеральная прокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых размещены призывы к участию в незаконных акциях в субботу, 23 января.

Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. После задержания Навальный призывал своих сторонников к уличным акциям протеста.