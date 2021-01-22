Путин внес в Госдуму поправки в Жилищный и Земельный кодексы

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22 января, пятница  |  Последнее обновление — 14:54  |  vz.ru
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Как взлетела популярность российских тракторов и комбайнов

Российские трактора, как выяснилось, ничем не хуже импортных Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Кризисный для всей страны 2020 год парадоксальным образом оказался весьма успешным для производства отечественных тракторов и комбайнов. Резко выросли и продажи сельскохозяйственной техники внутри страны, и отправка ее на экспорт. С чем связаны подобные достижения целой отрасли и можно ли будет повторить этот успех в 2021 году? Подробности...
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Почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ

Стратегические ядерные вооружения могут ввести в рамки на ближайшие пять лет Максим Блинов/РИА Новости
Новое руководство Белого дома и Пентагона совершило резкий поворот в затянувшейся истории спасения договора СНВ-3 о сокращении наступательных вооружений. После того, как Трамп практически похоронил ядерный договор с Россией, команда Байдена пообещала его продлить – и не на год, как компромиссно предлагала Москва, а сразу на пять лет. Что заставило новую власть в Вашингтоне изменить подход к главному вопросу международной безопасности? Подробности...
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Нужно ли вводить в России ковид-паспорта

Россияне волей-неволей разделились на тех, кто безопасен для окружающих, и тех, кто может быть заразен Алексей Куденко/РИА Новости
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступила резко против идеи ковид-паспортов – такую инициативу, не дожидаясь решения Москвы, запустили было несколько российских регионов. Социологические опросы также показывают скорее отрицательное отношение граждан. В соцсетях разгоняется волна, что ковидные паспорта – это аналог желтых звезд Давида в еврейских гетто. Однако эксперты указывают на бесспорные преимущества этой идеи. Каковы плюсы и минусы введения ковид-паспортов? Подробности...
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Вакцина от коронавируса заново разделила мир

Самые бедные получат вакцину от коронавируса, скорее всего, самыми последними Ken Ruinard/Reuters
Россия оказалась в числе немногих стран мира, имеющих редкую по сегодняшним дням привилегию: доступ к вакцине от коронавируса. Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу – большинство населения планеты никаких перспектив вакцинации от коронавируса не имеет. Какие последствия будет иметь эта проблема и можно ли с нею справиться? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Текст «расследования» Навальному писали по-английски

Павел Данилин
Павел Данилин, политолог
Когда я начал читать «разоблачение» Навального, обратил внимание, что мне что-то режет глаз. С первых строчек режет. Послушал аудио. Вернулся к тексту и начал всматриваться в него пристальнее. И вот что получилось. Подробности...

Куда бежать из соцсетей

Арсений Гончуков
Арсений Гончуков, режиссер
Быть вне соцсетей – роскошь, позволительная разве что знаменитым писателям или президентам. Да и они там с удовольствием сидят, наслаждаясь силой публичности, управляя общественным мнением. Подробности...
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Как Байден повлияет на отношения России с соседями

Алексей Токарев
Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
Постсоветское пространство останется местом разногласий России и США. Для России регион – пространство реализации национальных интересов, что прямо записано в российских доктринальных документах. Для США – место сдерживания России и Китая. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
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Цыплята важнее людей

В США сменилась власть: главное

НАТО вызывает рак

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Джозеф Байден стал 46-м президентом США

Джозеф Робинетт Байден–младший принес в среду присягу на ступенях Капитолия в качестве 46-го президента США, а Камала Харрис стала вице-президентом страны. Новый глава Америки назвал день своей инаугурации «днем истории, надежды и обновления», призвав американский народ к единению
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Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
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Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Как изменятся отношения между Москвой и Вашингтоном после прихода Джозефа Байдена?
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    Путин внес в Госдуму поправки в Жилищный и Земельный кодексы

    22 января 2021, 14:51

    Текст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект с поправками в Земельный и Жилищный кодексы о приоритете Конституции на территории России.

    Изменения предлагаются в ст. 4 Земельного кодекса РФ и ст. 9 Жилищного кодекса РФ. «В соответствии с указанными Конституционными нормами законопроект уточняет положения, определяющие соотношение правил Земельного кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации и норм международного права», – передает РИА «Новости» текст пояснительной записки к документу.

    Согласно действующим нормам названных кодексов, если международным договором России установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены российским законодательством, применяются правила международного договора. «Законопроект дополняет указанное правило в данных кодифицированных актах положениями, согласно которым не допускается применение правил международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации», – уточняется в документе.

    В прошлом году были приняты и подписаны президентом четыре из пяти проектов из пакета инициатив о приоритете действия Конституции России на территории страны. Кроме того, на рассмотрении палаты имеются поправки в Семейный кодекс о приоритете в семейном законодательстве Конституции, основ правопорядка и нравственности над международными актами. В первом пакете проектов о приоритете Конституции предлагались поправки в 110 законодательных актов, в том числе в пять кодексов, помимо Семейного: Гражданский, Уголовно-процессуальный, Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы и Кодекс административного судопроизводства.

    В декабре президент Владимир Путин подписал пакет законов, закрепляющих дополнительные гарантии верховенства Конституции и приоритета ее действия на территории России.


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    Белый дом оценил возможность разговора президентов России и США

       21 января 2021, 07:26
    Фото: White House/
    via Globallookpress
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла ответить на вопрос о том, планируется ли проведение телефонного разговора между президентами России и США Джо Байденом и Владимиром Путиным.

    «Мне нечего озвучить относительно планов о телефонном разговоре с президентом Путиным», – приводит слова Псаки РИА «Новости».

    Пресс-секретарь Белого дома заметила, что первые телефонные переговоры Байдена ожидаются «с партнерами и союзниками». «Первый телефонный разговор с иностранным лидером предстоит в пятницу с премьер-министром (Канады Джастином) Трюдо», – сказала Псаки. Она также сообщила, что в ходе контакта ожидается обсуждение отношений с Канадой и решения Байдена о блокировке строительства трубопровода Keystone XL на границе двух стран.

    Накануне Байден вступил в должность 46-го президента США, после чего прибыл в Белый дом. После прибытия в резиденцию американского президента в Вашингтоне Байден через интернет привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой администрации.

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    Песков назвал «расследование» Навального про «дворец» Путина чушью и компиляцией

    20 января 2021, 13:40

    Текст: Ольга Никитина

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя псевдорасследование Алексея Навального о якобы «дворце» Владимира Путина в Геленджике, назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам.

    Песков подтвердил, что в Кремле ознакомились с публикацией Навального о «дворце» Владимира Путина. По его словам, в этом материале «ничего нового не представлено». «Вы знаете, что эта тема была вброшена года три-четыре тому назад. И здесь в данном случае из пустого в порожнее переливаются, и уже неоднократно пытались использовать вот эти вот инсинуации. Причем зачастую даже не обременяя себя – это было и четыре года назад, и сейчас, – не обременяя себя какими-то хотя бы минимальными попытками как-то что-то хотя бы не то что доказать, но хотя бы проиллюстрировать», – приводит его слова РИА «Новости».

    «В конце этого материала чудесного указаны номера счетов с просьбой туда перечислять деньги. Мне кажется, что вот это, наверное, главная задача подобных материалов, подобных таких псевдорасследований, вот это как раз и есть главный такой лохотрон», – отметил Песков.

    «И мы предупреждаем всех граждан, тем более, с учетом такого большого количества просмотров: подумайте перед тем, как переводить деньги вот таким на самом деле жуликам. Потому что способы изъятия денег у населения у этих жуликов постоянно совершенствуются. Подумайте десять раз», – добавил представитель Кремля.

    По словам Пескова, «единственной новинкой» в этом расследовании стало использование «монтажных историй». «Там в бассейн в некоем дворце вписываются кадры Путина, который плавает в Енисее, – кадры, которые, когда Путин плавал в Енисее, обошли весь мир. Это такая сухая констатация», – добавил пресс-секретарь президента.

    На просьбу уточнить, заинтересовались ли в Кремле данными о том, что ФСО охраняет «дворец», о котором идет речь в материале Навального, Песков пояснил: «Никакого отношения ни к президенту, ни к Кремлю, понимаете, поэтому у нас нет ни малейшего желания этим заинтересовываться».

    Он согласился, что работа ФСО имеет прямое отношение к президенту. «Это все абсолютно голословные утверждения, понимаете, это чистая чушь и компиляция. И ничего другого там нет», – заявил Песков в ответ на реплику о том, что ФСО в таком случае занимается охраной «дворца», который якобы принадлежит частным лицам.

    «Я в данном случае не могу ответить, я действительно детально с этим не знакомился, я не знаю, о чем точно идет речь», – ответил Песков на вопрос о том, соответствует ли действительности часть фильма Навального, которая связана с документами и фотографиями о якобы бывших и ранее неизвестных сослуживцах Путина.

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    Путин потребовал вновь обсудить проблему с ростом цен на продукты

       21 января 2021, 14:20
    Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Стоимость продуктов в России в 2020 году выросла заметно выше средней инфляции, эта проблема требует дополнительного рассмотрения, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    Он отметил, что инфляция в России в 2020 году составила 4,9%, однако по отдельным группам товаров, прежде всего продовольственным, «цены выросли более заметно – на 6,7%», а по некоторым «скачок был значительным, заметным, в том числе из-за повышения мировых цен на продукты питания и ряда других факторов».

    «Предлагаю в скором времени вернуться к этой теме и подробно рассмотреть ее с учетом итогов января», – сказал Путин, передает ТАСС.

    При этом он отметил, что глубина экономического спада в 2020 году в стране на фоне пандемии оказалась «меньше, чем во многих развитых и развивающихся экономиках». «В конце года ряд макропоказателей вернулся даже к значениям, которые были до эпидемии», – отметил глава государства.

    В то же время президент указал, что факторы нестабильности экономического развития в России и в мире сохраняются, они связаны в том числе с последствиями пандемии коронавируса. Как считает глава государства, в этих условиях важно «максимально оперативно, своевременно принимать решения, которые будут востребованы бизнесом и гражданами, дадут реальный позитивный эффект для предприятий, организаций, регионов и для всей страны в целом».

    Ранее в четверг премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство выделит более 4,5 млрд рублей для сдерживания цен на муку и хлеб.

    Напомним, в начале декабря президент Владимир Путин обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». После этого правительство объявило о комплексе мер, среди них – заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства, которые действуют до 1 апреля 2021 года. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар – 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло – 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице. 

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    Посол России в США назвал условие встречи Путина и Байдена

       21 января 2021, 08:32
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в 2021 году будет зависеть, в том числе, от эпидемиологической ситуации, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    «В условиях пандемии пока трудно говорить о перспективах возобновления очных мероприятий, в том числе на высшем уровне. Исходим из того, что формирование графика политических контактов будет зависеть от нормализации эпидемобстановки, содержательного наполнения таких встреч, возможностей общения на полях многосторонних мероприятий», – сказал дипломат, передает РИА «Новости».

    Антонов добавил, что вне зависимости от чего-либо любые планы подлежат обсуждению и согласованию с новой администрацией США.

    До сих пор контактов между Путиным и Байденом не было, но 15 декабря российский лидер поздравил его с победой на выборах президента США.

    Между тем, бывший главный советник Белого дома по России и свидетель по импичменту Дональду Трампу Фиона Хилл порекомендовала Джо Байдену не относиться к России пренебрежительно, как это, по ее мнению, делала администрация экс-лидера Соединенных Штатов Барака Обамы.

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    Песков назвал материал о «дворце» Путина «качественной клюквой»

       22 января 2021, 13:02
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал враньем и «качественной клюквой» информацию из «расследования» Алексея Навального о якобы принадлежащем главе государства Владимиру Путину «дворце» в Геленджике.

    Песков напомнил, что уже несколько дней назад опровергал опубликованную информацию о «дворце» Путина. «Мы сказали, что это не соответствует действительности и что инсинуации относительного того, что президент Путин имеет отношение к каким-то объектам в Геленджике, не соответствуют действительности. Это просто вранье», – указал пресс-секретарь, передает ТАСС.

    Он заявил, что «Путин не имеет к этому никакого отношения». По мнению представителя Кремля, «вся эта компиляция и компиляционные материалы, которые содержатся в этом материале, это такая хорошая, качественная клюква, которая вызывает большое количество просмотров».

    Песков отметил, что Путин не пользуется этим объектом в Геленджике, и добавил, что у него нет информации о том, что глава государства когда-либо посещал этот объект. «Мне неизвестно, чтобы президент там когда-то был, я такой информацией не располагаю», – сказал представитель Кремля.

    Пресс-секретарь не стал говорить на тему, кому принадлежит дворец в Геленджике. «Это абсолютно не моя забота, кому он принадлежит. У нас много коммерческих объектов, у нас есть много крупных, менее крупных, совсем крупных бизнесменов, которые могут строить любые объекты при условии, что они действуют в рамках российских законов», – объяснил Песков. По его словам, «ассоциировать эти объекты напрямую с президентом и утверждать, что это объект президента, это вранье».

    Представитель Кремля также не стал говорить о возможном участии Управления делами президента в начале строительства объекта в Геленджике. «Дело в том, что Управделами президента – это очень большая организация, которая имеет очень-очень большой объем разных объектов, оперирует объектами государственной собственности, занимается различными стройками, крупными реставрационными работами и так далее, и тому подобное. Это не означает, что президент имеет какое-то отношение к этим объектам», – подчеркнул Песков.

    В то же время он не стал оценивать флешмоб в TikTok с демонстративным снятием портретов Владимира Путина школьниками. «Что касается разных флешмобов, действительно, бывают разные флешмобы – приятные и неприятные. Но знаете, они как приходят, так и уходят. Поэтому здесь нечего говорить, это не вопрос все-таки для наших комментариев», – сказал Песков.

    В ответ на вопрос о том, как в Кремле оценивают вообще наличие портретов Путина в школах, Песков заявил, что это никак не регламентируется. «Этот вопрос нужно, наверное, адресовать каждой отдельно взятой школе. С другой стороны, школьники, конечно, должны знать руководителей государства в лицо. Это тоже вполне естественно», – сказал Песков.

    Ранее Песков, комментируя псевдорасследование Алексея Навального о якобы «дворце» Владимира Путина в Геленджике, назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам.

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    Пользователи соцсетей предложили позвать лидеров G20 на крещенские купания в Россию

    19 января 2021, 19:03

    Текст: Елизавета Булкина

    В социальных сетях прокомментировали видеозапись купания президента России Владимира Путина в проруби на Крещение и предложили российскому лидеру пригласить на крещенские купания лидеров стран «Большой двадцатки».

    «Было бы интересно посмотреть, если б Путин пригласил лидеров G20 на Крещенские купания», – прокомментировал видео пользователь Алексей Юрьевич в Telegram-канале газеты ВЗГЛЯД.

    «Красавчик», – лаконично заключил пользователь под ником Макс.

    «[избранному президенту США Джозефу] Байдену покажите», – посоветовал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале.

    «А Байдену слабо, или еще кому-то из «великих» мира сего», – заметила в Twitter Людмила Бажмина.

    Ранее на сайте Кремля было опубликовано сообщение о том, что «Путин принял участие в крещенских купаниях в Подмосковье сегодня утром». Точное место, где это происходило, не уточняется.

    Православные всего мира 19 января отмечают один из главных христианских праздников – Крещение Господне. Традиционно в ночь на 19 января начинаются крещенские купания.

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    Путин назвал цели России в сфере экономики

    21 января 2021, 14:28

    Текст: Алина Назарова

    Президент Владимир Путин на совещания по экономическим вопросам призвал не только вернуть докризисные макроэкономические показатели, но и выйти на устойчивую траекторию развития.

    «Важно не просто вернуть ключевые макроэкономические показатели на докризисный уровень, а выйти на устойчивую траекторию развития», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Глава государства отметил, что это касается не только национальной экономики, но и социальной сферы, демографии, экологии и других важнейших направлений, которые закреплены в указе о долгосрочных национальных целях.

    По словам Путина, факторы нестабильности в экономике сохраняются везде на фоне пандемии и нарушений связей. «В этих условиях важно максимально оперативно, своевременно принимать решения, которые будут востребованы бизнесом и гражданами, дадут реальный позитивный эффект для предприятий, организаций, регионов и для всей страны в целом», – подчеркнул президент.

    Кроме того, глава государства обратил внимание, что стоимость продуктов в России в 2020 году выросла заметно выше средней инфляции. По его словам, эта проблема требует дополнительного рассмотрения.

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    Путин и Лукашенко обсудили борьбу с коронавирусом

    20 января 2021, 19:05

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в среду провели телефонные переговоры, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе в контексте взаимодействия в рамках Союзного государства. Затронута тематика противодействия распространению коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко в шутку предложил журналистке Наиле Аскер-заде соединить ее с президентом России Владимиром Путиным, но в итоге решил не отвлекать российского коллегу.

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    Путин призвал разобраться с ростом цен на жилье

    21 января 2021, 14:15

    Текст: Ольга Никитина

    В отдельных регионах возникли дисбалансы на рынке жилья, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Глава государства указал на существенный рост цен на недвижимость и нехватку доступных вариантов квартир.

    «В этой связи предлагаю обсудить, что нужно сделать для того, чтобы выровнять ценовую ситуацию на рынке, в том числе с помощью увеличения предложения жилья», – приводит его слова ТАСС. На совещании он рассчитывает «услышать о конкретных мерах и действиях на этот счет».

    В декабре Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства опубликовало прогноз, в котором говорится об удорожании жилья в 2021 году. В среднем по стране цена за квадратный метр вырастет на 539 рублей, в некоторых регионах – почти на 10 тысяч. Причем наибольший скачок цен произойдет в Москве, а также на Дальнем Востоке. Стоимость каждого квадратного метра увеличится на 8-9,5 тыс. рублей. 

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему в России во время кризиса возник ажиотажный спрос на жилье, как это связано с изменениями в системе ипотечного кредитования и реформой долевого строительства и когда рост цен остановится.

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    Путин поздравил Кадырова с ликвидацией боевиков из банды Бютукаева

    20 января 2021, 13:52

    Текст: Алина Назарова

    Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова и других участников операции с ликвидацией группы бандитов Аслана Бютукаева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Президент Путин имел телефонный разговор с Рамзаном Кадыровым. Поздравил его и других участников операции с уничтожением группы бандитов Бютукаева. Речь идет о так называемом последнем амире Чечни, известном террористе, которого уже долго разыскивают. Его разыскивали и в Ингушетии, и в Чечне в рамках операции под эгидой НАКа», – сказал Песков.

    Он добавил, что все участники этой операции будут представлены к государственным наградам, передает ТАСС.

    Ранее глава Чечни Разан Кадыров доложил президенту Владимиру Путину об успешном уничтожении в регионе шести членов банды Аслана Бютукаева, подчеркнув, что теперь «с бандподпольем в республике полностью покончено».

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    В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина и Трампа в день штурма Капитолия

    20 января 2021, 14:02

    Текст: Наталья Ануфриева

    Телефонных контактов между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в день штурма Капитолия не было, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков отрицательно ответил на вопрос о том, был ли телефонный разговор между лидерами России и США 6-7 января, передает РИА «Новости».

    Ранее экс-кандидат в президенты США, демократ Хиллари Клинтон заявила, что собирается выяснить говорил ли Трамп с Путиным в день штурма Капитолия.

    Напомним, 6 января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов.

    В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт.

    В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.

    ФБР начало расследование показаний о том, что женщина, укравшая ноутбук спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время беспорядков в Капитолии, планировала продать его российским спецслужбам.

    Американист Малек Дудаков заявил газете ВЗГЛЯД, что «поиск тайных игроков за рубежом, которые раскачивают американскую лодку, это лишь попытки США выдать желаемое за действительное».

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    Песков: Идеология Путина связана с процветанием россиян

    20 января 2021, 13:12

    Текст: Алина Назарова

    Идеология президента Владимира Путина связана с процветанием россиян, и идеи либерализма очень близки российскому лидеру, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Нет, идеология Путина не может быть связана с заграницей, основная идеология Путина – это развитие, стабильность и процветание России и каждого россиянина, вот основа идеологии путина, а все остальное уже, как вы понимаете, внешнеполитические цели, внешнеполитическая идеология, развитие наших отношений с другими странами зиждется именно на вот этой основной цели. Все должно быть в интересах России и для россиян», – сказала Песков, передает РИА «Новости».

    Так он ответил на вопрос о публикации бывшего посла США в России Майкла Макфола о том, что Путин якобы является носителем идеологии «антизападного, анотиамериканского антилиберализма».

    Песков добавил, что на самом деле идеи либерализма «очень близки Путину». «Но либерализм либерализму рознь. Можно ли сейчас говорить о том, что кого-то могут привлекать идеи американского либерализма? Весьма сомнительная постановка вопроса, которая как минимум способна стать темой для серьезной дискуссии», – добавил Песков.

    Он подчеркнул, что любой либерализм не может быть универсальным, «поскольку он зиждется на национальных особенностях каждого государства». «Чисто либерального строя нет ни в одной стране мира, но элементы либерализма присутствуют практически в каждом, но не во всех. В нашем присутствуют», – пояснил пресс-секретарь главы государства.

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    Путин рассказал об общих рынках на пространстве ЕАЭС

    20 января 2021, 14:58

    Текст: Алина Назарова

    Государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) одобрили концепцию единого финансового рынка и готовят концепцию развития единого энергетического рынка, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания о реализации интеграционных проектов на пространстве ЕАЭС.

    Глава государства уточнил, что «в большинстве секторов экономики общие рынки уже созданы и успешно работают. По остальным движение в этом направлении, решение практических вопросов, поиск оптимальных моделей продолжается», передает РИА «Новости».

    В пример успешной реализации он привел создание единого рынка, производство и оборот лекарств и медицинских изделий.

    Кроме того, Путин заявил, что в условиях эпидемии нужно эффективно координировать усилия стран ЕАЭС, в том числе в сфере лекарственного оборота.

    «С первого января текущего года регистрация всех лекарственных средств в странах ЕврАзЭС осуществляется по единым правилами и процедурам. Это крайне важно сейчас, мы это все прекрасно понимаем, когда наши страны сталкиваются с общим вызовом – эпидемией коронавируса. Нам нужно эффективно координировать усилия для защиты жизни и здоровья наших граждан», – сказал он.

    В прошлом году Путин заявил, что для упрощения формальностей при пересечении границ между странами Евразийского экономического союза может быть создано специальное мобильное приложение.

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    Песков назвал отпиской полученные от Европы материалы по делу Навального

    20 января 2021, 13:35

    Текст: Алина Назарова

    Материалы, которые Москва получала от европейской стороны по делу Алексея Навального, являются не более чем отпиской, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Никакой информации нашими германскими партнерами предоставлено не было. В протоколах допроса не содержится никакой информации, а там должна быть техническая, технологическая и научная информация о тех веществах, которые якобы были зафиксированы. Но ничего серьезного мы не получили, что помогло бы на в расследовании», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Так он ответил на просьбу прокомментировать содержащуюся в заключении клиники Charite, где лечился Навальный, информацию о якобы найденных отравляющих веществах.

    Отвечая на вопрос о том, можно ли говорить, что для расследования недостаточно улик, фактов и документов, Песков сказал: «Их не то, что недостаточно, их нет. Мы ничего не получили. Фактически, это является ничем более чем отпиской».

    В конце прошлой недели блогер Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. 

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    Путин поинтересовался самочувствием участвовавших в крещенских купаниях

    20 января 2021, 15:01

    Текст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин, открывая совещание по интеграционным процессам в ЕАЭС, поинтересовался здоровьем всех, кто принимал участие в крещенских купаниях.

    «Первый вопрос. Из тех, кто принимал участие в крещенских купаниях, все здоровы? Все в порядке? Все на рабочих местах? Слава Богу», – приводит его слова РИА «Новости».

    Глава государства накануне сам окунулся в прорубь в Московской области. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Путин традиционно принимает участие в крещенских купаниях. «Это его традиция. Традициям он не изменяет», – сказал представитель Кремля.

     

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