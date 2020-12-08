Путин подписал пакет законов о верховенстве Конституции

Президент Владимир Путин подписал пакет законов, закрепляющих дополнительные гарантии верховенства Конституции и приоритета ее действия на территории России.

В пакет входит пять инициатив с поправками в более 110 законодательных актов России, в том числе в шесть кодексов: Гражданский, Семейный, Уголовно-процессуальный, Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы и Кодекс административного судопроизводства. Президентом подписаны четыре федеральных закона, поправки в Семейный кодекс в настоящее время прошли первое чтение в Госдуме, передает РИА «Новости».

Как отмечал ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, в законодательстве закрепляется, что исполнение решений межгосударственных органов, принятых на основании международных договоров, как и применение правил таких договоров в истолковании, противоречащем Конституции, не допускается, передает ТАСС.

При этом в законе «О международных договорах Российской Федерации» прописывается полномочие Конституционного суда выносить заключение о возможности исполнения противоречащих Основному закону решений межгосударственных органов, а также решений иностранных, международных судов, в том числе третейских, если они противоречат основам публичного правопорядка.

Клишас отдельно подчеркивал, что Россия последовательно выполняет ратифицированные международные договоры и выступает за соблюдение норм международного права. Но в случаях, когда в результате толкования нормам международного права придается новое значение, отличное от принятого на момент ратификации международного договора, и такое толкование приводит к их противоречию Конституции Российской Федерации, имплементация в российскую правовую систему таких решений осуществляется в соответствии с российским законодательством, пояснял глава комитета Совфеда.

По его словам, практика отказа от безусловного исполнения решений межгосударственных органов является актуальной и для зарубежных правопорядков. Обращение государств к подобным инструментам предварительного контроля выступает необходимым способом защиты собственной национальной конституционной идентичности, отмечал Клишас.