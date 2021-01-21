Московские школы предупредили о резком ухудшении погоды в ближайшие сутки

Департамент образования и науки Москвы направил руководству образовательных учреждений города экстренное предупреждение о прогнозируемой метеообстановке в столичном регионе в ближайшие дни, возможных опасностях, а также соблюдении мер безопасности и выполнении рекомендаций.

В сообщении говорится, что в период с 13.00 мск четверга до 11 мск пятницы «под влиянием теплого фронта циклона с запада, в г. Москве ожидается снег, во второй половине ночи местами гололед, в утренние часы повышение температуры до нуля градусов». Ожидаются снег, местами гололед, гололедица.

«Прогнозируются повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящие к заторам на дорогах и повреждениям автотранспорта, увеличение количества случаев травматизма населения; ухудшение видимости в осадках, затруднения движения транспорта, увеличение числа ДТП, повышение травматизма населения. Для отдельных видов работ погодные условия являются неблагоприятными (высотные, строительно-монтажные работы и т.п.)», – сказано в предупреждении департамента.

Школы призывают быть готовыми к ухудшениям погодных условий и проведению мероприятий в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями, обеспечить безопасность обучающихся и сотрудников образовательных организаций, особое внимание обратить на целостность кровель, не допустить падения деревьев. Кроме того, школы просят силами подрядных организаций обеспечить уборку снега и наледи с тротуаров, детских игровых и спортивных площадок, кровель веранд, а также малых архитектурных форм.

В департаменте призывают, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. «Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Избегайте внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. Пешеходам рекомендуется быть более внимательными и осторожными», – говорится в сообщении.

Между тем, согласно прогнозу Росгидромета, потепление до плюсовых температур ожидает жителей Центрального федерального округа в пятницу, оттепель продлится до 27 января.