Горбачев призвал Россию и США разработать новый договор по контролю вооружений

Москве и Вашингтону следует начать разработку нового договора о контроле над вооружениями, который бы учитывал новые разработки в этой сфере, заявил первый президент СССР Михаил Горбачев.

«За два-три года можно договориться о более масштабном (по сравнению с договором СНВ-3) договоре. Появились новые виды оружия, идет качественная гонка вооружений», – сказал Горбачев ТАСС.

Он подчеркнул, что работу над новым документом необходимо начать после продления договора СНВ-3, действие которого рассчитано до 5 февраля 2021 года. Он может быть продлен не более чем на пять лет по обоюдному согласию сторон.

В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Джо Байдена, как и заявляла, не станет превращать Договор в заложника своих амбиций.

Горбачев также выразил мнение, что Россия и США должны обсуждать региональные проблемы на систематической основе. «Сейчас надо поставить обсуждение региональных проблем на постоянную, систематическую основу. Думаю, можно было бы договориться об определенных правилах игры и потом уже смотреть, соблюдаются ли они. Если не соблюдаются – откровенно говорить об этом, обсуждать, что не так, в чем проблема», – сказал Горбачев.

По его словам, сложившиеся противоречия нужно решать методами дипломатии.

Комментируя ситуацию в самих США, Горбачев заявил, что Соединенные Штаты должны разбираться с беспорядками в Вашингтоне, а не учить других. «То, что произошло (в Вашингтоне), действительно создает угрозу демократии и стабильности американского государства. Но разбираться в причинах, следствиях, делать выводы - это должны американцы. ... Этим надо заняться, а не учить других», – сказал Горбачев.

Вместе с тем он выразил уверенность, что в американском обществе будет серьезная дискуссия по этому вопросу.

Напомним, 6 января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.