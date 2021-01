Пушков объявил Британию и США проигравшими в «войне вакцин» Прививку от коронавируса сделали более 800 тыс. россиян 2 января 2021, 16:43 Текст: Ольга Никитина

Против новой коронавирусной инфекции в рамках масштабной вакцинации привились более 800 тыс. жителей России, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Тверскую область. Он сообщил также, что в регионы поступило более 1,5 млн доз вакцины против новой коронавирусной инфекции. «Вакцинация идет очень активно», – приводит его слова ТАСС. Кроме того, Мурашко сообщил, что граждане, вакцинировавшиеся против новой коронавирусной инфекции, с 1 января могут получить сертификат о вакцинации в личном кабинете на портале госуслуг. Масштабная добровольная вакцинация россиян от коронавируса началась по поручению президента Владимира Путина в декабре. Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, в России произведено более 2 млн доз отечественной вакцины «Спутник V». Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какими методами Россия в 2021 году победит COVID.

Вассерман дал прогноз по развитию событий в 2021 году 1 января 2021, 20:02

Фото: Николай Галкин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Журналист и телеведущий Анатолий Вассерман предположил, что тема коронавируса в 2021 году продолжит оставаться актуальной, а в мире сложится ситуация, которая может привести к Третьей мировой войне. Вассерман в своем блоге на сайте РЕН-ТВ предположил, что ограничения по коронавирусной инфекции могут отменить ближе к осени 2021 года, а вакцинация будет длиться на протяжении трех лет. По мнению аналитика, в мире складывается ситуация, которая может привести к Третьей мировой войне, ее может усугубить приход в Белый дом демократа Джозефа Байдена и стоящих за ним сил. «Открытым текстом напомню: едва ли не все санкции против Российской Федерации приняты по инициативе демократов. [Барак] Обама, чья тень стоит за спиной теряющего рассудок от старости Байдена, мечтает разорвать нашу экономику в клочья. Потому что задолжавшей у правнуков экономике США, раскручивающей новую Великую депрессию, срочно надо кем-то перекусить», – указал эксперт. По мнению Вассермана, президент Турции Тайип Эрдоган не устраивает США, так как «ведет себя точь-в-точь как американец». «Объявляет зоной своих интересов все, до чего дотянется. Держит в кармане тяжелейшую санкцию против Европейского союза – возможность вытолкнуть туда миллионы беженцев от запущенной США волны переворотов «арабская весна», да еще разбавить их тысячами террористов», – привел пример ведущий. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отношения с избранным президентом США Джозефом Байденом будут во многом зависеть от его новой администрации. Ученые обнаружили необычное влияние COVID-19 на мозг 1 января 2021, 19:19 Текст: Вера Басилая

Группа ученых из Национального института здравоохранения во время исследования влияния коронавируса на мозг выявила признаки повреждений, которые говорят об истончении и протекании кровеносных сосудов, не вызванных прямой вирусной атакой на мозг. Результаты работы опубликованы в New England Journal of Medicine. Специалисты не увидели никаких признаков SARS-CoV-2 в образцах тканей, что дало им основание предположить, что повреждения не были вызваны прямой вирусной атакой на мозг. Ученые обнаружили, что мозг зараженных коронавирусом пациентов может быть восприимчив к повреждению микрососудов. «Наши результаты показывают, что это может быть вызвано воспалительной реакцией организма на вирус», – приводит РИА «Новости» пояснения доктора медицинских наук и клинического директора Национального института неврологических расстройств и инсульта Национального института здоровья и старшего автора исследования Авиндра Ната. Ученые провели углубленное исследование образцов ткани мозга 19 пациентов, умерших после заражения коронавирусной инфекцией с марта по июль 2020 года. Возраст пациентов составлял от пяти до 73 лет. У многих были диабет, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и так далее. Сканирование мозга показало наличие множества ярких пятен, которые говорят о воспалении, а также темных пятен, сигнализирующих о кровотечении. «Мы были удивлены. Изначально мы ожидали увидеть повреждения, вызванные нехваткой кислорода. Вместо этого обнаружили мультифокальные области повреждения, которые обычно связаны с инсультами и нейровоспалительными заболеваниями», – заявил ученый. При этом ученые не нашли признаков инфекции в образцах ткани мозга. Как пояснил исследователь, результаты показывают, что найденные повреждения, возможно, не были вызваны коронавирусом, непосредственно заражающим мозг. В будущем ученые планируют изучить, как коронавирус вредит кровеносным сосудам мозга и вызывает ли это симптомы различной длительности. Ранее сообщалось, что в России за последние сутки установлено 27 тыс. 39 новых случаев коронавирусной инфекции, 39 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 4 тыс. 80 (15,1%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. На Украине подали документы для регистрации российской вакцины «Спутник V» 2 января 2021, 12:29

Фото: Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V» для его производства на территории страны и вакцинации, сообщил глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук. Медведчук сообщил, что 30 декабря компания «Биолек», «являющаяся одним из лидеров фармацевтической промышленности Украины и имеющая достаточные производственные мощности и квалифицированный персонал для производства вакцины от COVID-19, обратилась в министерство здравоохранения Украины и государственный экспертный центр минздрава с заявлением о государственной регистрации медицинского препарата – вакцины от коронавируса «Спутник V» для обеспечения вакцинации ею украинских граждан», передает ТАСС. Он указал, что документы поданы с целью как производства препарата, так и вакцинации граждан Украины. Медведчук добавил, что «Спутник V» является «единственной вакциной, разработчик которой – Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, в отличие от всех других разработчиков в мире, дал разрешение на трансферт технологии и передачу украинскому предприятию клеточной линии для производства вакцины». По его словам, «такую передачу можно осуществить в течение двух недель, а организовать производство вакцины – в срок от трех до шести месяцев». Медведчук также выразил мнение, что отказ украинских властей или «любое препятствование правовой процедуре регистрации вакцины от COVID-19 «Спутник V» на Украине будет свидетельствовать о преступном намерении власти лишить украинских граждан права на получение медицинской защиты от коронавируса – этой чумы XXI века». Ранее украинцы попросили президента страны Владимира Зеленского обеспечить их российской вакциной от COVID-19. Зеленский выражал сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Между тем украинская элита объявила охоту за российской вакциной, а украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V». Василий Лановой и Ирина Купченко заболели COVID-19 2 января 2021, 11:21

Фото: Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Текст: Наталья Ануфриева

Народный артист СССР Василий Лановой и его супруга, народная артистка РСФСР Ирина Купченко заразились коронавирусом, Лановой будет госпитализирован. Купченко сообщила, что «Василий Семенович сдавал 31 декабря тест на антитела, у него их оказалось большое количество», также он «сдавал ПЦР-тест, который показал положительный результат», передает ТАСС. «Было решено сделать повторный тест, результаты которого пришли сегодня, он положительный. Чувствует себя Василий Семенович нормально, но, учитывая возраст (артисту 86 лет), решили не рисковать и положить его в клинику для поддержания состояния здоровья», – добавила она. При этом ее тест на коронавирус также дал положительный результат, но актриса не планирует госпитализироваться. Она добавила, что хочет посетить клинику, чтобы сделать КТ. Спектакли с участием Купченко и Ланового, намеченные на эту неделю в Театре имени Вахтангова, где служат артисты, будут заменены. В Китае выдвинули новую версию источника COVID 2 января 2021, 13:59

Фото: Liu Kun/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Новый коронавирус появился не в Китае, а в нескольких местах по всему миру, хотя республика и стала первой страной, сообщившей о COVID, заявил глава МИД КНР Ван И. Министр заявил, что Пекин поспешил первым заявить об эпидемии, однако это не означает, что коронавирус появился именно в Китае, передает «Царьград». «Все больше и больше исследований показывают, что пандемия, вероятно, возникла во многих местах по всему миру», – отметил Ван И. Он подчеркнул также, что Китай «решительно против» политизации пандемии и не позволит «загрязнить ложью» объективное повествование и коллективную память о борьбе с пандемией. Ранее Китай обвинили в попытках помешать публикациям о происхождении нового коронавируса, которые могут выявить халатность китайских властей. Напомним, канал CNN сообщал о получении доказательств сокрытия Китаем масштабов пандемии COVID-19. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Избранный президент США Джозеф Байден заявил, что не считает нужным принимать в отношении Китая меры из-за распространения по миру COVID-19. Мясников разъяснил цели вакцинирования от COVID-19 1 января 2021, 17:00 Текст: Алексей Дегтярев

Массовое вакцинирование в первую очередь необходимо не привитым от коронавируса людям, а людям из групп риска, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. «Мы что ждем от вакцинации? Правильно – коллективного иммунитета. Понятно, что для его достижения необходимо вакцинировать десятки миллионов людей», – написал врач в своем Telegram-канале. По его словам, коллективный иммунитет, формируемый при помощи вакцинации, нужен не уже вакцинированным людям, а тем, «кто не смог или не захотел получить вакцину» « Аллергики, лица с медотводом, отказники. Создается прослойка вакцинированных людей, где вирус «завязнет» и не будет передаваться и поражать вышеупомянутые категории незащищенных людей», – пояснил он. Эксперт добавил, что уже вакцинированные люди получают защиту сразу по выработке антител, и им коллективный иммунитет уже не нужен, поскольку они уже защищены. «Меня часто спрашивают: стоит делать вакцину? Я отвечаю. Группам риска: пожилым, с хроническими болезнями, медикам, соцработникам и людям схожих профессий – несомненно. Коллективный иммунитет – это стратегическая задача (и, думаю, ее разрешит сам вирус, судя по скорости его распространения), а вот персональная защита людей, потенциально подверженных тяжелому течению болезни – задача «здесь и сейчас», – заключил Мясников. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сравнила российские вакцины от коронавируса. Кроме того она призвала россиян «потерпеть» и не пить алкоголь при вакцинации. Вяльбе обвинила сборную Норвегии в неуважении 2 января 2021, 14:56

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе обвинила сборную Норвегии, отказавшуюся от многодневной лыжной гонки Tour de Ski из-за коронавируса, в неуважении к коллегам. Вяльбе заявила, что «это неуважительно по отношению к коллегам, Международной федерации лыжного спорта (FIS) и большой лыжной семье», передает ТАСС со ссылкой на издание VG. «Если Норвегия участвует в прыжках на лыжах с трамплина, двоеборье, биатлоне, почему они отказываются соревноваться в лыжных гонках? Да, существует опасность, но нужно рискнуть. Жаль, что норвежцев нет (на Tour de Ski), всегда интересно, когда участвуют сильнейшие сборные», – добавила она. Напомним, сборная Норвегии в полном составе отказалась от участия в многодневной лыжной гонке Tour de Ski из-за риска заразиться коронавирусом. Также норвежские лыжники не участвовали на декабрьских этапах Кубка мира. Гонка Tour de Ski стартовала 1 января, завершится 10 января. Россиянам начали выдавать сертификаты о вакцинации против COVID-19 2 января 2021, 14:26

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Текст: Ольга Никитина

Граждане, вакцинировавшиеся против новой коронавирусной инфекции, с 1 января могут получить сертификат о вакцинации в личном кабинете на портале госуслуг, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Тверскую область. «С 1 января заработал новый функционал в системе маркировки лекарственных препаратов и ведения пациентов, вакцинированных против коронавирусной инфекции. На сайте госуслуг в личном кабинете тот человек, который прошел вакцинацию, может получить дистанционный сертификат, прививочный сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса. Это уже в автоматическом порядке с 1 января начало работать», – приводит его слова ТАСС. Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург поддержал введение «ковид-паспортов». По его словам, это необходимо делать с началом вакцинации населения. Масштабная добровольная вакцинация россиян от коронавируса началась по поручению президента Владимира Путина в декабре. Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, в России произведено более 2 млн доз отечественной вакцины «Спутник V». Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какими методами Россия в 2021 году победит COVID. В Турции выявили первые 15 случаев заражения «британским» штаммом коронавируса 1 января 2021, 20:48 По меньшей мере 15 случаев заражения штаммом коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании, выявлено в Турции, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. «В ходе проведенных исследований был выявлен мутировавший вариант коронавируса у 15 человек, въехавших в нашу страну из Великобритании. Въезды на территорию Турции из этой страны временно приостановлены», – передает ТАСС слова главы турецкого минздрава. Напомним, 31 декабря 2020 года «британский» штамм коронавируса обнаружили в Китае. В тот же день Британия установила новый рекорд по суточному приросту случаев коронавируса. С 31 декабря большая часть Великобритании перешла в наивысший режим угрозы распространения коронавируса, при котором гражданам рекомендуется оставаться дома, запрещается ходить в гости, закрыты непродовольственные магазины, театры, рестораны, пабы, парикмахерские и спортзалы. 14 декабря глава минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение вызываемого им заболевания в юго-восточной части Англии. Премьер-министр Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый штамм может быть на 70% более заразен. При этом британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Пушков объявил Британию и США проигравшими в «войне вакцин» 2 января 2021, 15:55

Фото: flickr.com/photos/sf_press

Текст: Ольга Никитина

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание представителя Британии в ООН Карен Пирс о том, что Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии коронавируса. В комментарии Bloomberg Пирс заявляла, что победителями должны стать «открытые общества». По словам Пирс, Лондону и Вашингтону следует сделать так, чтобы «было видно, что открытые общества процветают и восстанавливаются после пандемии коронавируса». «Иными словами, борьбу с пандемией она видит только через призму конкуренции с Китаем и Россией. А остального вообще не видит», – написал Пушков в своем Telegram-канале. «Остальное же состоит в том, что США с 20 миллионами заболевших и Британия с ее рекордным для Европы уровнем смертности эту конкуренцию уже проиграли. Посол Пирс осталась где-то в прошлом – том самом, в котором системы здравоохранения в Британии и США еще не прошли испытание на прочность и считались самыми лучшими в мире. Но «считались» американскими и британскими «считателями», которые навязывали такую оценку всему миру. Теперь же весь мир увидел, насколько они эффективны. Конкуренция уже проиграна. Причем мы, в отличие от них с ними не соревновались – они сами ее проиграли. Только Пирс этого не осознала. Зато осознал почти весь мир», – заключил сенатор. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что «война вакцин» уже идет. По ее словам, сила России в этом информационном противостоянии заключается в правде об отечественных достижениях. Напомним, в Британии выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% более заразен обычного и требует от населения еще большей осторожности. С 31 декабря большая часть Англии перешла в наивысший режим угрозы распространения коронавируса, при котором гражданам рекомендуется оставаться дома, запрещается ходить в гости, закрыты непродовольственные магазины, театры, рестораны, пабы, парикмахерские и спортзалы. Более 70 государств, включая Россию, большинство стран ЕС, Австралию, Аргентину, Канаду, Китай и Турцию, объявили о том, что временно прекращают пассажирское авиасообщение с Великобританией. 31 декабря в Британии был установлен новый рекорд по числу новых случаев коронавируса – 55,9 тыс., что стало максимальным показателем с начала пандемии. Между тем в США число случаев коронавируса превысило 20 млн. Число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. Франция решила ужесточить ограничения по коронавирусу 1 января 2021, 19:52 Текст: Алексей Дегтярев

Французское руководство объявило, что в 15 департаментах страны планируется ввести более ранний комендантский час из-за ситуации с распространением коронавируса. Официальный представитель правительства Габриэль Атталь сообщил, что культурные учреждения страны не смогут открыться 7 января, передает ТАСС. Со 2 января планируется ввести запрет на передвижение по улице без уважительной причины после 18.00 в департаментах: Арденны, Верхние Альпы, Верхняя Сона, Верхняя Марна, Вогезы, Ду, Маас, Марна, Мерт и Мозель, Мозель, Ньевр, Приморские Альпы, Территория Бельфор, Сона и Луара, Юра. Список департаментов может корректироваться в зависимости от распространения заболевания, отметил Атталь. Он добавил, что в регионах с высоким уровнем распространения вируса разрешено проводить вакцинацию медицинских работников старше 50 лет. Ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что власти начнут кампанию по вакцинации населения от коронавируса 27 декабря. Регулятор Индии разрешил применять вакцину AstraZeneca 1 января 2021, 17:29 Текст: Алексей Дегтярев

Эксперты регулятора фармпрепаратов и медизделий Индии одобрили экстренное использование «оксфордской» вакцины от коронавирусной инфекции, созданной компанией AstraZeneca, сообщают СМИ. Эксперты регулятора по контролю стандартов лекарственных средств поставили несколько условий для использования вакцины в стране, которые не раскрываются, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNBC-TV18. Собеседники канала уточнили, что эксперты должны будут в пятницу на заседании одобрить экстренное использование вакцины, разработанной и производящейся индийской компанией Bharat Biotech. Между тем, число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 80 млн. Наибольшее число заражений выявлено в США, Индии и Бразилии. Британские власти Британия заказали 100 млн доз вакцины AstraZeneca, которых, по их мнению, должно хватить для вакцинации всей страны. Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 20 млн 1 января 2021, 22:59 Текст: Антон Никитин

Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в США превысило 20 млн, число летальных исходов достигло 346 тыс., свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. По последним данным, число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в США достигло 20007149, умерли 346043 человека. Больше всего инфицированных в штатах Калифорния (2,30 млн), Техас (1,77 млн), Флорида (1,32 млн), Нью-Йорк (979 тыс.) и Иллинойс (963 тыс). Соединенные Штаты занимают первое место в мире по числу зафиксированных случаев заражения и летальных исходов, передает ТАСС. Согласно последним данным местных властей, в трех американских штатах – Калифорнии, Колорадо и Флориде – выявлены носители нового штамма коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании. Он, предположительно, может быть на 70% более заразен. Напомним, в понедельник число случаев заражения коронавирусом в США превысило 19 млн. 11 декабря число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. В тот же день директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что в течение следующих 60-90 дней суточная смертность от COVID-19 в США, вероятно, будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. Выявлен новый случай побочной реакции на вакцину Pfizer 2 января 2021, 14:39 Текст: Ольга Никитина

Первое заявление о побочной реакции на вакцину, созданную совместно американской компанией Pfizer и германской BioNTech, поступило в Финское агентство по безопасности и развитию в области фармацевтики Fimea, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE. Главврач Fimea Майя Кауконен подтвердила, что заявление получено. При этом в целях сохранения конфиденциальности подробности раскрывать она не стала. «Когда мы получим по меньшей мере пять уведомлений (о побочной реакции на вакцину – прим. ВЗГЛЯД), то сообщим, какого рода побочные эффекты в них указывались», – приводит ее слова РИА «Новости». По данным YLE, в конце 2020 года прививки от коронавируса получили медработники пяти крупнейших больничных округов в финских городах Хельсинки, Турку, Тампере, Куопио и Оулу. Сообщения о гибели людей, привившихся вакциной от коронавируса компании Pfizer, ранее поступали из разных стран. Так, в США погибли шесть человек. Кроме того, смертельные случаи после прививки Pfizer зафиксированы в Израиле, Швейцарии. Добавим также, что восемь сотрудников дома престарелых в Германии при вакцинации по ошибке получили пятикратную дозу антикоронавирусной вакцины Pfizer/BioNTech. Также неоднократно сообщалось об острой аллергической реакции на американо-германскую вакцину. Трамп раскритиковал ряд американских штатов за медленную вакцинацию 2 января 2021, 04:30

Фото: Al Drago/CNP/AdMedia/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ряд американских штатов очень медленно проводит вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. «Некоторые штаты очень медленно прививают реципиентов, несмотря на успешное и очень крупномасштабное распределение вакцин федеральным правительством. Они сделают это!» – написал Трамп в своем Twitter. Накануне число случаев заражения коронавирусом в США превысило 20 млн. Напомним, 11 декабря число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. В тот же день директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что в течение следующих 60-90 дней суточная смертность от COVID-19 в США, вероятно, будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. В середине декабря в США началась вакцинация от коронавируса с использованием препарата, созданного совместно американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. При испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек, еще семь человек пострадали.