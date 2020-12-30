В России произвели более 2 млн доз вакцины «Спутник V»

В России произведено более 2 млн доз отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V», до конца года в гражданский оборот поступит более 1 млн доз, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Произведено уже более двух миллионов доз «Спутник V» – это и первого, и второго компонента. До конца года будет введено в гражданский оборот более миллиона доз, что позволяет нам обеспечить ритмичную поставку в регионы нашей страны», – передает его слова в интервью телеканалу «Россия 24» РИА «Новости».

«Если накопительно, то с начала производства по сегодняшний [день] мы произвели даже чуть больше, чем изначально планировали, это произошло за счет нахождения технологий, которые позволяют увеличивать масштабирование в тех средах на том оборудовании, которое сегодня используется нашими компаниями», – отметил Мантуров.

По его словам, сейчас лекарственными средствами, в том числе для лечения коронавируса, обеспечены все регионы.

«Госпитальный и амбулаторный сегмент, это проблема – ее практически и не было, и уже сегодня она точно не стоит на повестке. Все регионы обеспечены в этом направлении по перечню лекарств, по ковидной тематике в частности, причем с запасами на несколько недель», – добавил Мантуров.

Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой.