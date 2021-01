Глава минздрава Турции обсудил с послом России сотрудничество по «Спутник V» Израильский телеведущий привился «Спутником V» В Минздраве разъяснили отличие вакцины «Спутник V» от «ЭпиВакКорона» 19 января 2021, 20:30

Препарат «Спутник V» использует два непатогенных вируса, на которые насажены синтетические кусочки коронавируса, а вакцина «ЭпиВакКорона» полностью синтетическая, сказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов. В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» по результатам первой и второй фаз клинических исследований имеет 100-процентную иммунологическую эффективность. Привиться данным препаратом россияне смогут уже с марта этого года. «Принципиальное отличие вакцины «Спутник V» от «ЭпиВакКорона» заключается в том, что это два совершенно разных подхода. «Спутник V» использует два непатогенных вируса, на которые насажены синтетические кусочки коронавируса. Векторовская вакцина же полностью синтетическая, то есть там нет никаких кусочков», – объясняет Козлов. Врач обращает внимание на то, что обе вакцины, согласно опубликованным данным, обладают высокой эффективностью и безопасностью, поэтому одинаково хороши в использовании. «Кому какую вакцину применить – должны будут определять врачи, анализируя индивидуальные показатели каждого пациента. Дело в том, что есть определенная категория людей, которым подходит и одна, и другая вакцина, но решение, каким препаратом ему лучше воспользоваться, должен принять специалист. Я не вижу каких-то принципиальных различий между двумя вакцинами с точки зрения определения контингента», – говорит собеседник. Также он отметил, что тем, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, все равно следует продолжать соблюдать противоэпидемические меры, которые рекомендованы Роспотребнадзором и оперативным штабом. «Переболевшим пока вакцинироваться не нужно. У них уже, собственно говоря, выработалось определенное количество антител, поэтому введение вакцины может привести к неприятным последствиям. Сначала вакцинируются те контингенты, которые не болели. Переболевшим пока следует немножко подождать. Но, опять же, эти показания определяет врач индивидуально», – резюмировал Козлов. Ранее специалисты рассказали об особенностях трех российских вакцин от коронавирусной инфекции «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и вакцины Центра Чумакова, а также сказали, зачем вообще ученым необходимо разрабатывать разные препараты. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

В Европе начали переходить на обязательное ношение респираторов FFP2 19 января 2021, 01:30

В связи с ситуацией с коронавирусом жителей Германии могут обязать носить не просто защитные маски, а респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2, требование уже вступило в силу в Баварии. С 25 января ношение респираторов, а не масок также станет обязательным в Австрии. В Австрии о такой мере объявил в выходные канцлер Себастьян Курц. Кроме того, режим изоляции в стране продлен до 7 февраля, передает «Интерфакс». В Баварии – крупнейшей федеральной земле Германии – ношение респираторов обязательно в общественном транспорте и при посещении магазинов. До 24 января за соблюдением нового требования следить не станут. Оно также не распространяется на детей младше 15 лет, пишет «Фонтанка» со ссылкой на Guardian и Local. 19 января канцлер Германии Ангела Меркель встретится с руководителями 16 федеральных земель. Планируется обсудить возможность обязательного перехода с масок на респираторы по всей стране. Подобные респираторы стоят дороже обычных масок и цена за штуку доходит до пяти евро. Напомним, Австрия решила продлить жесткий карантин, введенный в связи с распространением нового коронавируса, до 7 февраля из-за мутаций COVID-19, выявленных в Великобритании и ЮАР. Как поясняли в МЧС России, одноразовые медицинские маски «не имеют специального фильтра, неплотно прилегают к лицу», ее следует носить не больше трех часов. Респиратор можно носить до шести часов, он «более плотно прилегает к лицу», «зачастую имеется клапан выдоха», он «наиболее эффективен против вирусов». Существуют респираторы трех основных классов FFP1, FFP2 и FFP3. Они соответственно обеспечивают фильтрацию твердых и жидких частиц в 80% (при максимальной концентрации загрязняющего вещества равным 4 ПДК – предельно допустимые концентрации), 94% (при 12-и ПДК) и 99% (при 50-и ПДК). Вирусолог объяснил отличие респираторов FFP2 от обычных масок 19 января 2021, 14:24

Респираторы наиболее эффективны против коронавируса и других вирусов, нежели медицинские маски, поэтому в России было бы правильнее их тоже ввести, как это начали делать в Европе, сказал газете ВЗГЛЯД российский ученый-вирусолог, академик РАН Феликс Ершов. В связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией в Германии решили обязать всех граждан носить не медицинские маски, а респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2. Данное требование уже действует в Баварии, а 19 января канцлер Германии Ангела Меркель планирует обсудить данное нововведение с руководителями 16 федеральных земель. Также с 25 января ношение респираторов станет обязательным в Австрии. «Эти респираторы однозначно эффективнее защищают человека от коронавируса. Те марлевые маски, которые сейчас все используют, это, конечно, фиговые листочки – они не особо защищают от вирусов. Тем более, что многие граждане их применяют несколько раз, хотя разрешено носить не более трех часов, хранят просто в кармане, что не гигиенично, и так далее», – говорит Ершов. По мнению вирусолога, марлевая маска скорее играет психологическую роль, нежели защитную. То есть, действительно, если в маске находится болеющий человек, то она какие-то частицы вируса задерживает, но здорового человека она должным образом не защищает. Он объясняет, что пропускную способность хирургической (медицинской) маски можно сравнить с волейбольной сеткой, через которую летит горошина (она в данном сравнении выступает в роли вируса). Респиратор же более плотно прилегает к лицу, а также способен задерживать более мелкие частицы, что обеспечивает лучшую степень защиты. «Конечно, было бы правильнее и у нас ввести эти респираторы, по крайней мере в местах особого риска (больницах, транспорте и т. д.). Но тогда поднимается ряд других вопросов: в каких количествах придется их производить, будут ли гражданам доступны цены и другие», – рассуждает академик. При этом вирусолог не исключает, что здесь присутствуют и интересы бизнеса, как и везде. Но поскольку в данном случае респираторы действительно более эффективны, нежели медицинские маски, такой ход вполне оправдан. Ранее в МЧС рассказали, что от вирусов хорошо защищают многослойные маски, а также специальные респираторы с хорошими фильтрами. При этом респираторы «более плотно прилегают к лицу», а также зачастую имеют специальный фильтр, что обеспечивает наибольшую эффективность против вирусов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД После вакцинации Pfizer в Эстонии скончались два пожилых человека 18 января 2021, 21:46 Текст: Елена Мирошниченко

В Эстонии после вакцинации от коронавируса скончались два пожилых человека, в пресс-службе лекарственного департамента республики отметили, что побочных эффектов после вакцинации у них не возникло. Также после проведения вакцинации было зафиксировано 87 жалоб на побочные действия вакцины Pfizer/BioNtech, рассказали в пресс-службе лекарственного департамента республики, сообщает РИА «Новости». Уточняется, что в период с 27 декабря по 17 января вакцинацию от коронавируса прошли 18 275 человек, из которых 66 уже получили вторую дозу вакцины. За это время о побочных эффектах сообщили 87 человек. «Три сообщения касаются стрессовых реакций, связанных с вакциной. Реакции возникли через 10–40 минут после вакцинации. В качестве симптомов называли чувство жара и потоотделение, скачки давления, расстройства чувствительности, дрожь, расстройство чувства баланса, повышенный аппетит, головокружение. Несмотря на то, что в одном случае человеку потребовалось лечение, все симптомы потом прошли. Расстройства чувствительности лица (онемение кожи лица, губ или языка, мурашки, зуд) были названы в шести сообщениях. Все симптомы прошли без необходимости лечения спустя пару дней», – перечислили симптомы в департаменте. Напомним, в декабре сообщалось о том, что эстонское предприятие Icosagen не может закончить клинические испытания лекарства от коронавируса из-за нехватки денег. В Совфеде назвали новую категорию россиян с правом досрочного выхода на пенсию 19 января 2021, 08:37

Работающие с больными COVID-19 медики смогут выйти на пенсию раньше срока, заявила зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко. «Сейчас один месяц работы с коронавирусными больными равняется трем месяцам. Поэтому возможность выхода на пенсию будет пересчитана», – заявила Кусайко в комментарии НСН.. Она также уточнила, что таким сотрудникам положена льгота на покупку автомобиля стоимостью до 1,5 млн рублей, выплата может доходить до 375 тыс. рублей. Кроме того, медицинские сотрудники получили возможность приватизировать жилье при наличии определенного профессионального стажа. Такая программа действует на региональном уровне и пользуется большой популярностью, отметила Кусайко. Ранее лидер партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов заявил о внесении в нижнюю палату парламента законопроекта, предусматривающего выплату пенсий семьям медработников, погибших от коронавируса. Еврокомиссар выразил тревогу по поводу растущего неравенства внутри ЕС 18 января 2021, 22:10 Текст: Елена Мирошниченко

Странам еврозоны надо бороться с нарастающим материальным неравенством своих граждан из-за кризиса, вызванного коронавирусом, считают в Совете министров финансов стран еврозоны. Как заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, еврозоне необходимо избежать дальнейшего роста, вызывающего беспокойство неравенства в обществе, передает РИА «Новости». Он также добавил, что на уровне всей еврозоны необходимо избежать неравномерности восстановления экономик стран-членов валютного блока, внутри каждой страны также важно сглаживать неравенство, вызванное кризисом. Еврокомиссар считает, что на данном этапе оценить последствия сложившейся ситуации сложно. Напомним, судя по документам, украденным хакерами у Европейского агентства лекарственных средств (ЕMA), утверждение использования вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса проходило под давлением. В Германии власти начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer. Россию предупредили об угрозе распространения «британского» COVID-19 19 января 2021, 08:35

«Британский» штамм COVID-19 к марту имеет все шансы стать самым распространенным штаммом коронавируса в России, сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. «Британский» штамм COVID-19 на 56% более эффективен в смысле заражения, чем тот штамм, который был обнаружен ранее. В США сейчас найдено уже много пациентов с «британским» штаммом. Американский центр CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний) дал прогноз, что к марту в США именно этот штамм станет основным. Я думаю, что для России такой же прогноз можно дать», – цитирует РИА «Новости» Баранову. По словам биолога, в случае с «британским» штаммом те контакты, которые по длительности раньше были условно безопасными, теперь смогут привести к заражению. «Допустим, раньше вы могли до пятнадцати минут поговорить с зараженным и не заразиться, а при «британском» штамме этот период может сократиться, скажем, до пяти минут. Точно никто не считал минуты, но процесс вытеснения старого вируса новым выглядит примерно так. Люди будут подхватывать «британский» штамм, а следующие будут уже заражаться от них, причем новый вирус будет побеждать старый в скорости «захвата» новых носителей. А далее, как снежный ком. Одна надежда на вакцину, что она этот снежный ком перегонит», – пояснила Баранова. Она пояснила, что несмотря на то, что в России подтвержден только один случай «британского» штамма у пациента, который находится в изоляции, вряд ли в стране только один зараженный. Перелеты не сократили до нуля, а «британский» штамм уже обнаружен во многих странах, из которых в Россию прилетают люди. «Я не верю, что только один человек с новым штаммом прилетел в Россию за целых три месяца», – отметила Баранова. Ранее Роспотребнадзор счел преждевременными разговоры о симптомах «британского» штамма. Посол Италии привился «Спутником V» 19 января 2021, 00:26

Итальянский посол в России Паскуале Терраччано сообщил, что после прививки вакциной от коронавируса «Спутник V» у него не было побочных эффектов. Он выступил в онлайн-формате на конференции «Важные исторические связи между Россией и Бари». Терраччано рассказал, что «сделал укол российской вакциной» и «не испытал никаких особых побочных эффектов». Он собирается «сдать тест, чтобы определить уровень антител в организме», передает ТАСС. Терраччано отметил, что «это наводит на несколько горькие мысли» – даже в «тяжелое драматичное время», в ситуации с распространением коронавируса, «наблюдались попытки политизации темы вакцинации и оказываемой помощи». Он сказал, что не будет сравнивать разные вакцины и определять лучшую. Как заявил посол, правительство Италии «считает важным сотрудничать со всеми странами в этой области». Напомним, посол США в Москве Джон Салливан отказался от предложения МИД России привиться российской вакциной. Он поблагодарил российское внешнеполитическое ведомство за предложение вакцины, но заявил, что «не хотел бы забирать дозу «Спутник V», предназначенную для гражданина России». Британия установила антирекорд по числу смертей от COVID на душу населения 18 января 2021, 22:57 Текст: Антон Антонов

На прошлой неделе Великобритания установила мировой антирекорд по суточному числу смертей от коронавируса на душу населения, сообщают СМИ. Для страны этот показатель в среднем за неделю составил 16,5 смертей на 1 млн человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на Sky News. Минздрав Великобритании сообщил, что всего коронавирус в стране подтвердился у более чем 3,4 млн человек (за сутки их число выросло на 37535 человек), скончались 89860 человек (плюс 599 человек за сутки), передает РИА «Новости». В декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм коронавируса, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Трамп и Байден поспорили об отмене ограничений на въезд в США 19 января 2021, 04:26

Действующий глава американского государства Дональд Трамп отменил связанные с коронавирусом ограничения на въезд в США для стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии. В команде избранного президента США Джо Байдена уже заявили, что не позволят снять ограничения. Ограничения касались не граждан этих стран, а всех, кто побывал там в последние две недели. В прокламации Трампа сказано, что решение об отмене ограничений согласовано с минздравом – 12 января принято распоряжение, которое требует от въезжающих в США отрицательного теста на коронавирус. Трамп также подчеркнул, что страны Шенгена, Великобритания, Ирландия и Бразилия сотрудничали с США в реализации мер контроля по коронавирусу. По словам Трампа, их поведение «сильно контрастирует с поведением властей и государственных компаний» Китая и Ирана, которые отказываются сотрудничать с Вашингтоном и «делиться своевременной, точной информацией о распространении вируса», передает РИА «Новости». Решение Трампа должно вступить в силу 26 января. Однако представитель Байдена Джен Псаки уже заявила, что его администрация, руководствуясь «советом своей команды по здравоохранению», не собирается «снимать эти ограничения». Более того, планируется «ужесточить меры по общественному здравоохранению в международных поездках, чтобы сократить распространение COVID-19». Псаки подчеркнула, что ситуация с коронавирусом «ухудшается, а более заразные варианты (вируса) появляются по всему миру», поэтому сейчас «не время снимать ограничения на международные поездки». В декабре Трамп высказался против введения в стране жестких ограничительных мер в связи с распространением коронавируса по примеру Великобритании. Трамп заявлял, что берет на себя полную ответственность за ситуацию с коронавирусом в США, но при этом вновь возложил вину за начало пандемии на Китай. В России за сутки зарегистрировали 21,7 тыс. случаев коронавируса 19 января 2021, 11:14

За минувшие сутки в России выявлено 21 734 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 21 734 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 11,2% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 3281, Москве – 3115, Московской области – 1072. Всего в стране выявлено 3 612 800 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 002 026 человек, из них 23 262 человека вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 586 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 66 623 человека. Накануне, 18 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 22 857. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 1123. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. В Минздраве объяснили, почему Петербург обогнал Москву по количеству заболевших COVID-19 19 января 2021, 19:05

Коронавирусная инфекция имеет определенные периоды подъема и спада заболеваемости, к тому же в Москве раньше началась вакцинация, поэтому по количеству зафиксированных случаев Санкт-Петербург обогнал столицу, сказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов. Северная столица России обошла Москву по суточному числу новых случаев коронавирусной инфекции. По данным на 19 января в Санкт-Петербурге выявлено 3 281 случай, в то время как в Москве – 3 115. «На мой взгляд, здесь ничего катастрофического нет. Мы должны четко понимать, что это вирусная инфекция, которая имеет определенные периоды подъема и спада заболеваемости. Поэтому в настоящий момент времени действительно идет естественный биологический процесс изменений заболеваемости: в некоторые периоды времени в некоторых городах могут наблюдаться определенные повышения заболеваемости», – говорит Козлов. Врач подчеркивает, что всем гражданам России, вне зависимости от количества заболевших в их городе, следует соблюдать все рекомендации оперативного штаба и Роспотребнадзора, чтобы не допустить резкого роста заражений. «И также нужно понимать, что фактически единственный путь реально взять инфекцию под контроль – провести вакцинацию. Поэтому, конечно, на снижение количества заболевших в столице могла повлиять вакцинация, которая там началась раньше», – подытожил микробиолог. Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве замечено снижение заболеваемости коронавирусом и назвал ситуацию «позитивной». Роухани обвинил Трампа в отсутствии вакцины от коронавируса у Ирана 19 января 2021, 18:04 Текст: Елена Мирошниченко

Роухани считает санкции Трампа в отношении Тегерана главной причиной, по которой в Иране до сих пор не началась вакцинация от коронавируса. «Если бы не санкции террористического правительства Трампа, не создание препятствий и ограничений обеспечения источниками, необходимыми для покупки вакцины, мы могли бы начать вакцинацию значительно раньше», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение президента Ирана Хасана Роухани, размещенное на его официальном сайте. Роухани подчеркнул, что вакцинация населения начнется, как только у Тегерана появится вакцина от коронавируса. Напомним, Иран планирует закупить 2 млн доз вакцины от коронавируса у России, Китая или Индии до конца года по иранскому календарю, то есть до 21 марта. В ноябре иранские ученые начали испытания собственных двух вакцин от коронавирусной инфекции. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД При поставке вакцины Pfizer в Эстонию произошел сбой 19 января 2021, 05:55 Текст: Антон Антонов

В результате сбоя очередная партия вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech оказалась меньше, чем планировалось, сообщила пресс-служба министерства социальных дел Эстонии. Министерство сообщило, что «прежние поставки составляли 9750 доз каждая», а в новой партии «поступило менее 7 тыс. доз». Ведомство заверило, что «это был разовый сбой в поставке,». Министерство заявило, что «на следующей неделе вакцина придет в ранее запланированных объемах», передает РИА «Новости». Из-за снижения числа доз «пострадали» работники здравоохранения, которые «должны были бы вакцинироваться в конце этой и начале следующей недели», сообщила вице-канцлер министерства Марис Йессе. Их вакцинацию перенесли, она состоится, когда власти «будут уверены в бесперебойных и своевременных поставках вакцины от Pfizer». Напомним, сообщалось, что поставки вакцины Pfizer сокращаются на три-четыре недели из-за строительных работ на заводе в Бельгии. Указывалось, что после их завершения получится увеличить объемы производства в долгосрочной перспективе. В Эстонии после вакцинации от коронавируса скончались два пожилых человека, в пресс-службе лекарственного департамента республики отметили, что побочных эффектов после вакцины Pfizer у них не возникло. Смертельные случаи после прививки Pfizer зафиксированы и в Норвегии, Германии, Израиле, Швейцарии, США, Португалии. Новый эпицентр заражения коронавирусом выявлен в Китае 19 января 2021, 09:45 Текст: Алина Назарова

В Китае зафиксирован новый эпицентр заражения коронавирусом, наибольший рост числа заболевших отмечен на этот раз среди жителей северо-восточной провинции Цзилинь, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. В частности, за прошедшие сутки в Цзилинь было выявлено 43 новых заболевших, в то время как за воскресенье минувшей недели – 30, передает «Интерфакс». Всего за минувшие сутки китайские врачи выявили за минувшие сутки 118 новых случаев инфицирования коронавирусом и 91 бессимптомного носителя. Согласно опубликованному во вторник сообщению Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, летальных исходов за 24 часа не зафиксировано, 32 человека выписаны из медучреждений, передает ТАСС. Среди новых случаев заражения 12 являются ввозными: четыре из них выявлены в Шанхае, по три – в провинциях Чжэцзян и Гуандун, по одному – в провинциях Шаньси и Шэньси. Еще 106 случаев являются внутренними: кроме 43 в Цзилинь выявлены еще 35 в провинции Хэбэй, 27 – в провинции Хэйлунцзян, один – в Пекине. В начале января китайские власти за пять дней создали в провинции Хэбэй специализированное медицинское учреждение на 1,5 тыс. палат для инфицированных коронавирусом нового типа. ВОЗ предупредила о последствиях неравного распределения вакцин между странами 18 января 2021, 20:46 Текст: Ксения Панькова

Вакцин от коронавируса хватит на всех, однако необходимо добиться равного распределения существующих препаратов для вакцинации групп риска во всех странах мира, иначе пандемия может затянуться, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. «Вакцин хватит на всех. Но сейчас мы должны работать вместе, как одна большая семья, чтобы дать приоритет во всех странах тем, кто находится в группе риска серьезно заболеть или умереть», – Гебрейесус, выступая на 148-й сессии исполнительного комитета ВОЗ в Женеве, передает РИА «Новости». Он отметил, что «Ускоритель ВОЗ по обеспечению доступа к вакцинам» (ACT) и программа COVAX заложили основу для равного распределения и поставок вакцин. «Мы обеспечили 2 млрд доз от пяти производителей с возможностью добавить еще 1 млрд, и мы рассчитываем начать поставки в феврале», – сказал глава ВОЗ. Гебрейесус подчеркнул, что страны, заявляющие о равном доступе к вакцинам, продолжают, тем не менее, заключать двусторонние контракты с производителями на поставки лекарств в обход программы COVAX. «Такой подход, когда во главу угла ставятся собственные интересы, не только ставит под угрозу беднейших и наиболее уязвимых жителей планеты, но и бессмыслен. В конце концов, эти действия только затянут пандемию, ограничения, которые необходимы для ее сдерживания, а также человеческие и экономические страдания», – заключил он. Глава ВОЗ добавил, что равный доступ к вакцинам является не только моральным приоритетом, но и стратегической и экономической необходимостью. Ранее Гебрейесус заявил об угрозе «катастрофического морального провала» из-за того, что вакцины от COVID-19 распределяются неравномерно и беднейшие страны практически не получают к ним доступа.