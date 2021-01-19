Кремль заявил о грубом давлении США в отношении «Северного потока – 2»

Проект строительства «Северного потока – 2» сталкивается с грубым незаконным давлением со стороны Вашингтона, в Москве об этом сожалеют, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Продолжает этот международный проект сталкиваться с грубым незаконным давлением со стороны Соединенных Штатов Америки. Действия, направленные на введение незаконных с точки зрения международного права ограничений в отношении экономических операторов, в том числе имеющих отношение к этому проекту, продолжается и растет. Мы сожалеем в этой связи», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Ранее во вторник Газпром не исключил приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации.

Ранее во вторник Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) подтвердило поступление жалобы со стороны немецких экологических организаций на выдачу разрешения на строительство «Северного потока – 2» в водах Германии и теперь ожидает ее обоснования.

В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну».

Между тем США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.