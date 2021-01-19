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Кремль заявил о грубом давлении США в отношении «Северного потока – 2»
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Проект строительства «Северного потока – 2» сталкивается с грубым незаконным давлением со стороны Вашингтона, в Москве об этом сожалеют, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Продолжает этот международный проект сталкиваться с грубым незаконным давлением со стороны Соединенных Штатов Америки. Действия, направленные на введение незаконных с точки зрения международного права ограничений в отношении экономических операторов, в том числе имеющих отношение к этому проекту, продолжается и растет. Мы сожалеем в этой связи», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Ранее во вторник Газпром не исключил приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации.
Ранее во вторник Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) подтвердило поступление жалобы со стороны немецких экологических организаций на выдачу разрешения на строительство «Северного потока – 2» в водах Германии и теперь ожидает ее обоснования.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну».
Между тем США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.
Назван способ уничтожения авианосца ВМС США у берегов России
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Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» сможет уничтожить авианосец ВМС США, который для нанесения удара по важным объектам страны будет вынужден приближаться к российскому побережью на расстояние 450-500 км, считает заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Сивков пишет в «Военно-промышленном курьере», что для уничтожения авианосца, который «для нанесения ударов по важным объектам в глубине территории нашей страны будет вынужден приближаться к нашему побережью на расстояние 450-500 километров», может быть применена ракета «Циркон», заявленная максимальная дальность которой составляет 1 тыс. километров.
«Альтернативой может стать использование береговых аэродромов подскока для своей авиации. Это, с одной стороны, существенно сократит его оперативные возможности, а с другой – ликвидирует главное преимущество палубной авиации – независимость от береговых аэродромов, которые могут быть разрушены», – отмечает автор.
Другой способ противодействия американским авианосцам эксперт видит в использовании широкополосных мин: «Развитие этого вида оружия в направлении разработки образцов, позволяющих их применять на глубинах до 5 тыс. метров, даст возможность создавать минную угрозу практически во всех районах, из которых могут действовать иностранные авианосцы против объектов на территории России и ее сил флота в море».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что целый класс боевых кораблей США превратился в металлолом.
МИД заявил об интересе сторонников Трампа к получению гражданства России
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что часто получает в соцсетях сообщения от сторонников действующего президента США Дональда Трампа с просьбой описать, как можно российское гражданство получить.
«Сейчас самый популярный комментарий, который мне присылают в личку в социальных сетях из Соединенных Штатов Америки, – (...) как можно российское гражданство получить», – сказала Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», отметив, что авторы сообщений выступали в поддержку республиканцев, передает ТАСС.
Захарова считает, что глубинный кризис на сегодняшний день «затронул каждого американца». «Это касается страны, у который самый мощный, объемный, самый масштабный военный бюджет (...) Именно США ввели в практику западного мира незаконные санкции как инструмент управления всеми остальными государствами. Ровно поэтому, исходя из тех процессов, которые там происходят, исходя из того, что именно это государство ведет репрессивную политику в мире, а сегодня она выявилась еще и в отношении собственных граждан, мы и беспокоимся», – отметила она.
По ее словам, сторонники Трампа опасаются гонений из-за своих политических взглядов. «Добро пожаловать в реальность», – заключила дипломат.
Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах.
6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт.
В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Россия и США обменялись в СБ ООН цитатами Мартина Лютера Кинга
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На заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя процитировал Мартина Лютера Кинга, призвав США прекратить гонку вооружений.
Дипломат постпредства США Родни Хантер раскритиковал «режимы Сирии и Ирана» и процитировал Кинга: «Ненависть не может вытеснить ненависть, и только любовь может сделать это». Небензя вспомнил другую цитату Кинга: «Нация, которая год за годом тратит больше денег на военные нужды, чем на социальные программы, приближается к духовной гибели». Небензя заявил, что нужно «прекратить бряцание оружием, провоцировать гонку» на Ближнем Востоке и напомнил о российской концепции коллективной безопасности в Персидском заливе. «Это приглашение к миру в противовес приглашению к войне», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, лидер движения за гражданские права чернокожих в США Мартин Лютер Кинг родился 15 января. В США День Мартина Лютера Кинга отмечается ежегодно в третий понедельник января и является федеральным праздником.
Это не первый подобный обмен цитатами в СБ ООН. Так, в 2018 году Небензя и представитель Великобритании Карен Пирс обменялись цитатами из книг Льюиса Кэррола «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье».
В Газпроме допустили полную отмену проекта «Северный поток – 2»
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Газпром не исключает приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации.
«При реализации наших крупных международных проектов, таких как «Турецкий поток» и «Северный поток – 2», мы сталкивались и продолжаем сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической ситуации в различных регионах, что приводит к напряжению между странами и изменению позиций наших партнеров и регулирующих органов по отношению к различным аспектам проектов», – говорится в меморандуме к новому размещению бондов холдинга, передает ТАСС.
В компании отметили, что в ряде случаев такие изменения могут привести к тому, что реализация проекта станет невозможной или нецелесообразной, «а значит, привести к приостановке или отмене проекта».
Ранее во вторник Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) подтвердило поступление жалобы со стороны немецких экологических организаций на выдачу разрешения на строительство «Северного потока – 2» в водах Германии и теперь ожидает ее обоснования.
15 января BSH выдало разрешение на строительство трубопровода «Северный поток – 2» в водах ФРГ до конца мая. Речь идет о работах по прокладке труб в германской исключительной экономической зоне, общая протяженность участка – около 30 км.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну».
Между тем США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.
Планы США по санкциям против «Фортуны» вызвали сожаление у властей Германии
Власти Германии «с сожалением приняли к сведению» сообщение США о планах ввести санкции против российского трубоукладчика «Фортуна», участвующего в строительстве «Северного потока – 2», заявили в Минэкономики ФРГ.
Как передает DPA, в понедельник посольство США в Берлине сообщило немецким властям, что собирается ввести санкции против «Фортуны». Handelsblatt пишет, что санкции введут также против компании «КВТ-Рус», которой принадлежит судно, передает РИА «Новости».
В декабре 2020 года строительство «Северного потока – 2» возобновилось силами укладчика «Фортуна». Оператор проекта уложил один из двух недостроенных участков газопровода в водах Германии.
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В Германии отклонили предложение США приостановить «Северный поток – 2»
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В Бундестаге назвали «неуместным» предложение советника избранного президента США Джо Байдена Николаса Бернса о приостановке строительства «Северного потока – 2».
«Я по-прежнему считаю совершенно неуместным, чтобы мы с США обсуждали нашу энергетическую политику. Поэтому я отвергаю это предложение», – заявил глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст («Левые»), отметив, что строительство «Северного потока – 2» – дело сугубо европейское, имеет все необходимые разрешения и поэтому должно быть быстро завершено», передает РИА «Новости».
Ранее советник избранного президента США Джозефа Байдена Николас Бернс, консультировавший политика во время предвыборной кампании, предложил ему приостановить действие санкций в отношении проекта «Северный поток – 2» при условии, что Европа приостановит строительство газопровода.
Напомним, США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Сам факт принятия новых ограничений неожиданностью не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.
Из самолетов «открытого неба» решили сделать разведчиков
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Самолеты Ту-214ОН, которые используются для наблюдений в рамках Договора по открытому небу, дооснастят для использования в разведывательных целях, сообщили военно-дипломатические источники.
Один из источников РИА «Новости» сообщил, что после выхода России из ДОН «оба самолета Ту-214ОН планируется переквалифицировать для других задач». Как заявил источник, «речь идет в первую очередь о разведывательных функциях и контроле защищенности собственных военных объектов». Кроме того, Ту-214ОН могут быть использованы для объективного контроля результатов испытаний различных вооружений и оценки эффективности учений.
При этом другой источник указал, что Ту-214ОН «потребуется установка на оба борта самого современного радиоэлектронного и радиотехнического разведывательного оборудования». По его словам, «предварительное решение на этот счет» уже принято. Как подчеркнул источник, возможность широкой модернизации Ту-214ОН была заложена при проектировании. Он отметил, что «разбрасываться такими ценными самолетами никто не будет».
Пока Россия не вышла из ДОН, оба самолета, выпущенные в 2011 и 2013 годах, будут оставаться в резерве. Сертификацию для выполнения наблюдательных полетов в рамках ДОН они прошли в 2018 году. Самолеты построены компанией «Туполев» на базе пассажирских Ту-204, оборудование разработали предприятия Ростеха.
В пятницу Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США – 22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре, который, по их мнению, устарел.
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Швейцарская компания отказалась страховать «Северный поток – 2» из-за санкций США
Швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group решила прекратить страхование строительства газопровода «Северный поток – 2», опасаясь санкций со стороны США, сообщает Bloomberg.
Источники агентства сообщили, что существует угроза попасть под санкции Вашингтона, направленные против компаний, предоставляющих услуги страхования и технической сертификации для строительства газопровода, передает РИА «Новости».
В самой компании ситуацию никак не прокомментировали.
США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Сам факт принятия новых ограничений неожиданностью не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.
Ранее стало известно, что компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором проекта газопровода «Северный поток – 2», решила отложить начало работ по завершению строительства.
СМИ назвали назначение Нуланд курсом на ухудшение отношений с Россией
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Назначение Виктории Нуланд на должность заместителя госсекретаря может быть сигналом того, что правительство избранного президента США Джо Байдена не готово идти по пути улучшения отношений с Москвой, пишет The National Interest.
По мнению издания, назначение Нуланд на должность замгоссекретаря США являются для России знаком, что шансы на сближение Вашингтона и Москвы при администрации Байдена сокращаются. Об этом сообщает РИА «Новости».
The National Interest отмечает, что Нуланд одобряла политику Барака Обамы в отношении Украины и России. Авторы статьи считают, что назначение Нуланд на должность понравилось Киеву, ведь она поддерживала протесты на Майдане в 2014 году: раздавала еду митингующим, встречалась с новым правительством Украины.
Напомним, избранный президент США Джозеф Байден выдвинул кандидатуру бывшего главного чиновника Госдепа по России и странам бывшего СССР Виктории Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам.
Нуланд работала помощником госсекретаря по вопросам Европы и Евразии. Это включало и решение вопросов, связанных с Россией. Кроме того, она была официальным представителем Госдепа, постпредом при НАТО. В январе 2018 года она была назначена гендиректором вашингтонского Центра новой американской безопасности. В 2019 году Нуланд выступила на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США и предложила «болезненные санкции» против России.
Газпром сообщил о намерении продолжить инвестиции в «Северный поток – 2»
Газпром намерен завершить строительство газопровода «Северный поток – 2», как только «это станет разумно возможным», говорится в проспекте к размещению новых евробондов.
Аналогичное заявление Газпром сделал относительно ввода газопровода в эксплуатацию. Сообщается, что уже проложили свыше 2,3 тыс. км «обеих веток газопровода в Балтийском море». Газпром отметил, что «Северный поток – 2» остается одним из приоритетных инвестиционных проектов холдинга в 2021 году. Газпром намерен продолжать инвестиции в «Северный поток – 2», а также в мощности по производству и транспортировке СПГ, передает ТАСС.
Как указывает Газпром, если «добыча газа или спрос на него в Европе изменятся относительно ожиданий», нет «гарантии того, что новые альтернативные проекты не будут конкурировать» с российскими поставками. Это может «оказать негативное влияние» на «операционные результаты, денежный поток и финансовые условия».
Также Газпром сообщил, что международный арбитраж при Торгово-промышленной палате России в полном объеме удовлетворил иск о взыскании с «Молдовагаза» 246,4 млн долларов задолженности за поставленный газ.
Напомним, в Германии отклонили предложение США приостановить «Северный поток – 2». США 1 января ввели новые санкции против «Северного потока – 2». В МИД России заявляли, что Москва не сомневается в успешной реализации газопровода «Северный поток – 2», несмотря на давление США.
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Глава МИД Польши заявил о победе сторонников «Северного потока – 2» в Германии
Сторонники продолжения строительства проекта «Северный поток – 2» в Германии одержали победу, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью Польскому агентству печати.
По словам министра, он уже «не является таким оптимистом» в вопросе о том, повлияет ли инцидент с блогером Алексеем Навальным на реализацию проекта.
«Отравление» Навального, которое было шоком для западного общественного мнения и политических элит Запада, спровоцировало дискуссию в Германии о том, можно ли доверять россиянам. Однако мы видим, что сторонники продолжения этой инвестиции, очевидно, победили. Видно желание продолжать проект в экономических интересах Германии, без учета интересов других стран, не только в ЕС, но и, например, Украины», – передает слова Реу ТАСС.
Отвечая на вопрос о позиции избранного президента США Джозефа Байдена по вопросу «Северного потока – 2», глава МИД Польши предположил, что новая администрация продолжит линию Дональда Трампа, который ввел санкции в отношении участвующих в реализации проекта компаний.
«Уходящая администрация считала предосудительным позволять России зарабатывать деньги на «Северном потоке – 2», которые впоследствии будут потрачены на вооружение, а это приведет к усилению угрозы для НАТО. Этот аргумент никуда не делся. Следует предположить, что эта политика будет продолжена в новой политической констелляции Вашингтона», – сказал Рау.
Напомним, в Германии отклонили предложение США приостановить «Северный поток – 2». США 1 января ввели новые санкции против «Северного потока – 2». В МИД России заявляли, что Москва не сомневается в успешной реализации газопровода «Северный поток – 2», несмотря на давление США.
Американское генконсульство в Екатеринбурге заявило о продолжении работы
Генконсул США в Екатеринбурге Эми Сторроу сообщила, что консульство в городе продолжит свою работу, но с ограничениями по пандемии COVID-19.
«Я здесь, в Екатеринбурге, как и вся наша команда. Наша деятельность ограничена в связи с пандемией, но я приглашаю вас посмотреть наши онлайн-программы, и мы будем держать вас в курсе новостей», – цитирует Сторроу РИА «Новости».
Ранее в Госдепе подтверждали, что госсекретарь Майкл Помпео «в тесной консультации с послом Джоном Салливаном принял решение закрыть генконсульство США во Владивостоке и приостановить работу генконсульства США в Екатеринбурге».
Напомним, СМИ сообщали, что США рассматривают вариант закрытия генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке. Источник сообщал, что генконсул США в Екатеринбурге Эмили Сторроу выехала на родину, однако ее отъезд не связан с сообщениями о возможном закрытии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в связи с возможным закрытием отношения стран еще больше не испортятся. Посольство США заявило, что ограничения в работе американских дипмиссий были введены из-за коронавируса еще в марте.
Пушков прокомментировал выдвижение Нуланд на должность в Госдепе
Сенатор Алексей Пушков считает, что в случае назначения бывшего главного чиновника Госдепа по России и странам бывшего СССР Виктории Нуланд на пост замгоссекретаря США вероятна активизация использования Украины как военного плацдарма против России.
Сенатор назвал выдвижение этой кандидатуры на пост замгоссекретаря США ожидаемым отметив, что Нуланд – знаковая фигура для американской внешней политики, которая всегда ратовала за «смену режимов» и мобилизацию других стран на борьбу с Россией за счет их же интересов.
«С назначением Нуланд исключены какие-либо поползновения Госдепа в сторону политического реализма, даже теоретические. Но весьма вероятна активизация использования Украины как военного плацдарма против России», – написал Пушков в своем Telegram.
Кроме того, Пушков напомнил, что ее муж – неоконсерватор Роберт Каган активный сторонник «альянса демократий» против Китая и выступает за неизменное сдерживание России.
Ранее сообщалось, что избранный президент США Джозеф Байден выдвинул кандидатуру бывшего главного чиновника Госдепа по России и странам бывшего СССР Виктории Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам.
Напомним, Нуланд работала помощником госсекретаря по вопросам Европы и Евразии. Это включало и решение вопросов, связанных с Россией. Кроме того, она была официальным представителем Госдепа, постпредом при НАТО. В январе 2018 года она была назначена гендиректором вашингтонского Центра новой американской безопасности. В 2019 году Нуланд выступила на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США и предложила «болезненные санкции» против России.
Трамп подписал указ о предотвращении госзакупок беспилотников у России
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Глава американского государства Дональд Трамп подписал указ, в котором говорится о недопустимости госзакупок беспилотников у «иностранных противников США».
В указе говорится, что политикой США является «предотвращение использования денег налогоплательщиков» для подобных закупок. Как сказано в документе, такие беспилотники «представляют собой неприемлемый риск», так как производятся «иностранными противниками» Вашингтона, либо содержат их «программное обеспечение или критические электронные компоненты». Подчеркивается, что нужно способствовать «местному производству БПЛА», передает РИА «Новости».
«Термин «иностранный противник» подразумевает КНДР, Иран, Китай, Россию или, как определит министерство торговли, любую другую страну, территорию, неправительственную организацию, которые причастны к долгосрочным схемам деятельности, неблагоприятной для национальной и экономической безопасности США», – приводит ТАСС текст указа.
Отмечается, что БПЛА в США «используются правоохранительными органами и для оказания помощи при стихийных бедствиях». Использование беспилотников, «произведенных противниками, угрожает национальной и экономической безопасности» страны, говорится в документе.
Напомним, России удалось существенно сократить отставание от США по беспилотникам.
Лавров назвал плюс назначения дипломатов эпохи Обамы в Госдеп
Выдвижение дипломатов эпохи президентства Барака Обамы в Госдеп США позволяет начать переговоры Москвы и Вашингтона «без раскачки», а также даст России понять линию американской стороны, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
«Люди знакомые. Это, с одной стороны, позволяет при наличии встречного желания, при наличии желания откликнуться на те многочисленные предложения по российско-американской повестке дня, которые мы сделали и которые остаются на столе, начать переговоры без большого перерыва и «без раскачки», а с другой стороны – это дает нам возможность примерно представить, какую линию будут проводить старые новые члены внешнеполитической команды новой администрации США. Тем более, что сами они особо и не скрывают своих замыслов, своих планов в регулярных интервью, статьях, да и в тех советах, которые звучат в мозговых трестах, мозговых центров Соединенных Штатов, включая Атлантический совет, другие структуры», – передает слова главы российского внешнеполитического ведомства РИА «Новости».
Между тем, отметил Лавров, суть политики США в отношении России с приходом к администрации избранного президента Джозефа Байдена вряд ли сильно поменяется.
«Видно, что линия доминирования американского государства и американского образа жизни, американского понимания образа жизни других стран продолжится, сдерживание и Китая, и России, безусловно, будет фигурировать во внешнеполитической повестке дня, там уже они рассуждают – «как нам сделать так, чтобы и Россия с Китаем не объединились настолько, что будут более мощно себя чувствовать, чем сама Америка», – сказал глава МИДа, добавив, что все это давным-давно присутствовало в политике Вашингтона.
«На российском направлении, у меня такое ощущение, манеры, может быть, будут чуть-чуть более вежливыми, но суть политики едва ли изменится», – пояснил Лавров.
При этом министр призвал не сбрасывать со счетов и самого Байдена. «Подождем, там все-таки и сам Джо Байден является специалистом в сфере разоружения, в сфере контроля над вооружениями. Я думаю, что он будет заинтересован в том, чтобы команда у него была профессиональная, а не пропагандистская», – добавил он.
Напомним, избранный президент США Джозеф Байден выдвинул кандидатуру бывшего главного чиновника Госдепа по России и странам бывшего СССР Виктории Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам. Нуланд одобряла политику Барака Обамы в отношении Украины и России.
The National Interest отмечает, что назначение Нуланд на должность заместителя госсекретаря может быть сигналом того, что правительство избранного президента США Джо Байдена не готово идти по пути улучшения отношений с Москвой.