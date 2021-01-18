Дуров рассказал о борьбе Telegram с пропагандой насилия в США

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19 января, вторник | Последнее обновление — 00:26 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Посол Италии привился «Спутником V»
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Все эта борьба с экстремистскими и прочими агрессивными высказываниями была навязана России исключительно Европой в рамках яростной общеевропейской кампании борьбы против так называемого hate speech. Есть масса международных документов, которые просто обязывают всех бороться с «агрессивными высказываниями».
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Каждый раз накануне Крещения все интересуются – будет ли батюшка окунаться в ледяную воду? И каждый раз удивляются ответу, что этот народный обычай не имеет прямого отношения к Церкви, а значит, делать это православным верующим не обязательно.
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Срежиссированные американские выборы, жесткие баны в социальных сетях, угрозы уголовного преследования инакомыслящих и обещания восстановить пошатнувшийся миропорядок – это не конец войны, а самое ее начало. Да не одной войны, а нескольких – жестоких, затратных и с непредсказуемым исходом.
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Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
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Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
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Дуров рассказал о борьбе Telegram с пропагандой насилия в США
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Модераторы Telegram пресекают работу американских каналов, пропагандирующих насилие, заявил основатель мессенджера Павел Дуров.
Он сообщил, что в начале января модераторы стали «получать все большее количество сообщений» о «связанной с США публичной активности» на платформе. В ответ Telegram действовал «решительно» и «на прошлой неделе модераторы заблокировали сотни публичных призывов к насилию». По словам Дурова, платформа приветствует мирные протесты и дебаты, но запрещает публичные призывы к насилию.
Как отметил Дуров, «доля пользователей из США составляет менее 2% от общего количества», но администрация Telegram «внимательно следит за ситуацией». Дуров заявил, что модераторы продолжают удалять контент, который «непосредственно провоцирует насилие», передают РИА «Новости» и ТАСС.
В воскресенье американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за более безопасный интернет») через суд в штате Калифорния потребовала от Apple удалить из App Store мессенджер Telegram. Аналогичный иск планируется подать к Google. Coalition for a Safer Web обвиняет Telegram в том, что руководство мессенджера не приняло достаточных ограничительных мер против пользователей, которые распространяли расистский контент, сообщения экстремистского характера и призывы к насилию в связи с беспорядками у Конгресса США.
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Пенс в последней речи на посту вице-президента США призвал готовиться к войне
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В своем последнем выступлении на посту вице-президента США Майк Пенс заявил: «Хочешь мира – готовься к войне».
Он выступил перед военными в форте Драм в Нью-Йорке. Речь в телевизионной трансляции представили, как последнее выступление в должности вице-президента. Пенс сказал, что военные США, куда бы ни отправились служить, «возьмут с собой силу и гордость этой нации», а также «молитвы миллионов американцев». Кроме того, Пенс вспоминал свою семью, рассказал про дедушку-ветерана.
Пенс рассказал, что в день теракта 11 сентября 2001 года дочь спросила его, пойдет ли он служить, если начнется война. Тогда политик выразил надежду, что слишком стар для этого. «Спасибо тем, кто отвечал на призыв иначе», – приводит его слова РИА «Новости».
Пенс заявил, что глава американского государства Дональд Трамп «возродил» вооруженные силы США. Вице-президент также подчеркнул, что Трамп выводит войска США из других стран. «Благослови Господь армию и Америку», – сказал Пенс.
Инаугурация избранного президента США Джо Байдена должна состояться в Вашингтоне 20 января. Его вице-президентом будет Камала Харрис. Демократы уверены, что сторонники действующего президента постараются сорвать церемонию.
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В США потребовали удалить Telegram из магазина приложений Apple
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Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за более безопасный интернет») через суд в штате Калифорния потребовала от Apple удалить из App Store мессенджер Telegram. Аналогичный иск планируется подать к Google.
Coalition for a Safer Web обвиняет Telegram в том, что руководство мессенджера не приняло достаточных ограничительных мер против пользователей, которые распространяли расистский контент, сообщения экстремистского характера и призывы к насилию в связи с беспорядками у Конгресса США. По мнению НКО, это нарушает условия пользования App Store. Apple при этом обвиняется «в причинении по неосторожности морального вреда», от компании требуют не только удалить Telegram, но и возместить ущерб.
Глава НКО, экс-посол США в Марокко Марк Гинсберг заявил, что «Telegram сам по себе выделяется из общего ряда в качестве сверхраспространителя» провоцирующего насилие контента «даже в сравнении с Parler», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Издание пишет, что перспективы иска неясны. По закону 1996 года «о приличии в сообщении», онлайн-платформы обладают большим «иммунитетом» от ответственности за большую часть распространяемого контента. Также решение оставить Telegram в магазине приложений защищено правом Apple на свободу слова, передает РИА «Новости».
Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах.
Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что только с 9 по 12 января количество пользователей созданной им системы обмена сообщениями выросло на 25 млн. В целом число землян, зарегистрированных в Telegram, перевалило за полмиллиарда.
Мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler. Гендиректор Parler Джон Матце сообщил, что вынужден скрываться вместе с семьей из-за поступающих угроз.
Соловьев оценил требование американской НКО удалить Telegram из App Store
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«Свобода слова в США может быть любой, если она соответствует высоким требованиям спонсоров Демократической партии», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя требование американской некоммерческой организации Coalition for a Safer Web от Apple удалить из App Store мессенджер Telegram.
«Некоторым американцам не мешало бы вспомнить собственную конституцию и поправки к ней, а также действовать в соответствии с теми принципами, которые они столько лет декларируют и требуют всех вокруг соблюдать», – считает журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
Он напомнил о том, что ко Дню российской печати Госдеп США опубликовал заявление, в котором американские дипломаты критиковали Россию за якобы несоблюдение прав журналистов, представителей неправительственных организаций и за закон об иноагентах. При этом изначально обращение было написано только на русском языке, без дублирования на английский язык.
«Я бы порекомендовал американцам воспользоваться этим переводом и прочесть обращение. Там все очень точно сказано, но не про Россию, а про США. Прежде чем критиковать кого-то, начните с себя!» – призвал собеседник.
«Атака на свободу слова в Америке в очередной раз показывает, что произведение Джорджа Оруэлла «1984» написано не про СССР, как многие полагали, а именно про Запад и западные страны. Кроме того, в нынешней Америке, если у людей взгляды не демократические, а, к примеру, республиканские, они не заслуживают свободы слова, – пояснил собеседник. – А если сети не контролируют эту ситуацию, то они должны быть уничтожены».
«Как говорил Генри Форд – машина может быть любого цвета, если этот цвет черный. Так и свобода в США. Она может быть любой, если она соответствует высоким требованиям спонсоров Демократической партии. Шаг влево или шаг вправо – расстрел», – подытожил Соловьев.
Ранее американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за более безопасный интернет») через суд в штате Калифорния потребовала от Apple удалить из App Store мессенджер Telegram. Аналогичный иск планируется подать к Google.
Глава НКО, экс-посол США в Марокко Марк Гинсберг заявил, что «Telegram сам по себе выделяется из общего ряда в качестве сверхраспространителя», провоцирующего насилие контента «даже в сравнении с Parler», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах.
Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что только с 9 по 12 января количество пользователей созданной им системы обмена сообщениями выросло на 25 млн. В целом число землян, зарегистрированных в Telegram, перевалило за полмиллиарда.
В то же время социальная сеть Twitter временно заблокировала аккаунт республиканки и члена Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.
«Через несколько дней после того, как картель Кремниевой долины начал полномасштабную атаку по заморозке свободы слова в Америке, исключив из онлайн-платформы президента Дональда Трампа и удаляя неизвестное число консерваторов, Twitter решил приостановить мой личный аккаунт, не предоставив объяснений», – заявила Грин.
«Цензура должна прекратиться», – подчеркнула республиканка.
Отметим, что Грин, представляющая Республиканскую партию, ранее заявила о намерении поднять вопрос импичмента избранному президенту США Джо Байдену на следующий день после его инаугурации.
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Twitter заблокировал аккаунт конгрессвумен из Республиканской партии США
Социальная сеть Twitter временно заблокировала аккаунт республиканки и члена Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.
«Через несколько дней после того, как картель Кремниевой долины начал полномасштабную атаку по заморозке свободы слова в Америке, исключив из онлайн-платформы президента Дональда Трампа и удаляя неизвестное число консерваторов, Twitter решил приостановить мой личный аккаунт, не предоставив объяснений», – передает РИА «Новости» заявление Грин, размещенное в Telegram и Facebook.
Она заявила, что конгресс должен «действовать быстро для защиты свободы слова в Америке».
«Цензура должна прекратиться», – подчеркнула республиканка.
Как заявил представитель Twitter телеканалу CNN, блокировка была сделана из-за «многочисленных нарушений» политики компании. Доступа к аккаунту у республиканки не будет в течение 12 часов.
Как указывает канал, Грин – сторонница теории заговора QAnon, согласно которой демократы будто бы организовали сеть социальной эксплуатации несовершеннолетних в вашингтонском ресторане, а Трамп борется с этим заговором. Первоначально эта теория, не имеющая подтверждения, появилась на малоизвестных форумах, но впоследствии проникла в политику.
Отметим, что Грин, представляющая Республиканскую партию, ранее заявила о намерении поднять вопрос импичмента избранному президенту США Джо Байдену на следующий день после его инаугурации.
Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конспирологической сети Америки QAnon.
Лавров о планах заблокировать Telegram на Западе: Это будет интересно
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что ему известно о намерениях заблокировать мессенджер Telegram на Западе.
«Я уже слышал, что пригрозили Telegram лишить возможности предоставлять свои услуги. Это будет интересно», – заметил Лавров, передает ТАСС.
Ранее Лавров заявил, что последние события в США показали, что технологические гиганты ни в грош не ставят конституцию страны.
В воскресенье американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за более безопасный интернет») через суд в штате Калифорния потребовала от Apple удалить из App Store мессенджер Telegram. Аналогичный иск планируется подать к Google.
Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах. Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что только с 9 по 12 января количество пользователей созданной им системы обмена сообщениями выросло на 25 млн. В целом число землян, зарегистрированных в Telegram, перевалило за полмиллиарда.
РОЦИТ защитит пользователей соцсетей от неправомерной блокировки
Региональный общественный центр интернет технологий (РОЦИТ) заявил об открытии горячей линии для пользователей, которых неправомерно заблокировали в соцсетях. Им будет оказана правовая и информационная поддержка, говорится в сообщении организации.
Отмечается, что для обеспечения интересов интернет-пользователей критически важной является нейтральность таких медиаплатформ, как YouTube, Twitter, ВКонтакте, Facebook, TikTok, Видео@Mail.Ru, ЯндексВидео и Instagram – по отношению к распространяемому на платформе контенту и его создателям.
«Иными словами, важно, чтобы платформы самостоятельно не ставили одного пользователя в лучшее или худшее положение в сравнении с другими пользователями, а ранжировали контент в системе рекомендаций только на основании пользовательских предпочтений и популярности и осуществляли блокировки только того контента, который нарушает национальное законодательство», – говорится в сообщении на сайте РОЦИТ.
Организация и бюро «ART DE LEX» осуществляют мониторинг медиаплатформ на предмет нарушения принципа их нейтральности и безвозмездно осуществляют правовую и информационную поддержку пользователей и создателей контента, столкнувшихся с подобными нарушениями.
«Если ваш аккаунт был необоснованно заблокирован, пост или видео удалены или помечены, вы столкнулись с иными проявлениями несправедливого поведения медиаплатформы – вы можете обратиться на Горячую линию Рунета», – добавили в РОЦИТ.
Между тем Роскомнадзор выявил и внес в базу данных ALERT Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 1768 доменных адресов сайтов – злостных нарушителей авторских прав.
«В базу ALERT внесены адреса сайтов, на которых неоднократно и неправомерно размещалась информация, содержащая объекты авторских и (или) смежных прав. По каждому из ресурсов Мосгорсудом были приняты решения об ограничении доступа на постоянной основе на территории России в соответствии со статьей 15.6 Федерального закона №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Доменные адреса внесены в базу в октябре-декабре 2020 года в рамках реализации Меморандума о взаимопонимании, подписанного между Роскомнадзором и ВОИС в сентябре прошлого года.
База данных ALERT представляет собой механизм, который позволяет государствам-членам ВОИС и их учреждениям обмениваться списками сайтов, нарушающих авторские права, с целью предостережения рекламодателей от размещения рекламы на таких сайтах. Созданная в 1967 году Всемирная организация интеллектуальной собственности является самофинансируемым учреждением системы ООН.
Штаб Байдена оценил предложение закрыть Трампу доступ к разведданным
Предложение закрыть действующему президенту США Дональду Трампу доступ к разведбрифингам требует изучения экспертами, заявил Рон Клайн, будущий глава аппарата сотрудников Белого дома в администрации Джо Байдена.
На вопрос о том, как в штабе Байдена относятся к соответствующему предложению, Клайн ответил, что новые власти США будут «отталкиваться от тех рекомендаций, которые озвучат специалисты по части разведки». Команда Байдена «хотела бы выслушать рекомендации своих специалистов», но те еще «не приступили к выполнению своих обязанностей». Клайн выразил надежду, что Сенат США быстро утвердит в должности сотрудников новой администрации, передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Напомним, председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США демократ Адам Шифф заявил, что Трампу после завершения его президентского срока необходимо закрыть доступ к разведбрифингам, которые обычно проводятся для бывших глав государства.
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Лавров оценил блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что последние события в США показали, что технологические гиганты ни в грош не ставят конституцию страны.
«Последние события, в том числе в Соединенных Штатах, и в принципе в ситуации, когда полдюжины человек, создавших свои технологические империи, даже знать не хотят о том, какие права у них есть в своем государстве. Они сами определяют свои права на основе так называемых корпоративных норм и ни в грош не ставят конституции своих государств. Мы это наглядно видели в Соединенных Штатах. Это, конечно же, вызывает серьезную озабоченность», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».
9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Трампа. Там пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации.
В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter.
Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что блокировка аккаунтов Трампа в крупнейших социальных сетях стала ударом по декларируемым Западом демократическим ценностям.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа.
Лавров заявил о странностях при голосовании в США
Глава МИД Сергей Лавров рассказал о странностях на выборах президента США, отметив, что соцсети формировали общественное мнение в стране и мире «в одни ворота».
«Невозможно не вспомнить, как соцсети сопровождали голосование на выборах президента США и как они обеспечивали формирование общественного мнения и у себя, и в мире «в одни ворота». Когда за два месяца до дня выборов начинают рассылаться бюллетени в некоторых Штатах, чтобы голосовать по почте. Девяносто пять миллионов бюллетеней разослали, из которых две трети оказались заполнены. Треть просто навязывали, но люди на это не реагировали», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
По его словам, уже само это мероприятие «по насильственному распространению бюллетеней не вполне вписывалось в американские избирательные нормативы». «Когда больше 40% голосов за обоих кандидатов были голосами по почте - знаете, это достаточно серьезная вещь», – отметил он.
Лавров напомнил, что рассылка бюллетеней велась в течение нескольких недель. «Все это покрывалось соцсетями, все это одобрялось людьми, которые выступали с жесточайшей критикой нашего голосования по поправкам в Конституцию РФ. Голосование «на пеньках» бледнеет по сравнению с тем, что сделали с механизмом голосования в США», – добавил министр.
В последний день 2020 года действующий президент США Дональд Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232.
6 января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
В среду импичмент Трампу из-за подстрекательства к мятежу прошел голосование в Палате представителей. Пелоси подписала обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента. При этом процедуру импичмента, вероятно, не удастся завершить до инаугурации Джо Байдена.
Мэр Вашингтона заявила об угрозе беспорядков в жилых районах
Меры безопасности в Вашингтоне усилены только в центре, заявила глава города и округа Колумбия Мюриэл Боузер, высказав опасения в связи с возможными беспорядками в других районах столицы США.
Она заявила, что усиление мер безопасности распространяется только на «федеральный анклав», где расположены правительственные учреждения, включая Конгресс и Белый дом. Ситуация в жилых районах вызывает у Боузер беспокойство, передает ТАСС со ссылкой на NBC.
При этом мэр заверила, что полиция «работает с партнерами из федеральных органов правопорядка и вооруженными силами США». По словам Боузер, у них «на самом деле тоже есть план, которого они будут придерживаться на случай, если в жилых районах произойдут какие-либо атаки».
На прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс. В ходе протестов погибли четыре человека. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
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Facebook и Instagram анонсировали открытие представительств в Турции
Facebook и Instagram намерены открыть представительства в Турции в соответствии с новым законом республики о регулировании соцсетей, сообщил замглавы турецкого министерства транспорта и инфраструктуры Омер Фатих Сайян.
«За день до введения запрета на рекламу хочу сообщить нашим гражданам хорошие новости. Facebook и Instagram сообщили, что откроют представительства в нашей стране в соответствии с законом 7253 (о регулировании соцсетей), который вступил в силу с 1 октября 2020 года», – передает заявление Сайяна РИА «Новости».
Власти Турции в ноябре оштрафовали соцсети Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Periscope и TikTok на 10 млн турецких лир (около 1,2 млн долларов) за то, что они не представили в срок информацию о своих представителях в стране.
В июле парламент Турции принял законопроект о регулировании социальных сетей, согласно которому крупные соцсети с числом пользователей более 1 млн обязаны иметь представительство в Турции, глава которого должен быть ее гражданином.
Сообщения, которые власти республики сочтут оскорбительными и клеветническими, должны будут удалены без решения суда в течении 48 часов. При неисполнении требований по удалению контента и назначению представителей соцсетей будут назначаться крупные штрафы, также предусмотрены значительные сокращения трафика. Также компании должны хранить все данные своих турецких клиентов на территории Турции.
Ранее антимонопольный комитет Турции начал расследование в отношении WhatsApp и Facebook из-за их новой политики конфиденциальности.
Женщину задержали при попытке обманом попасть в закрытую зону в Вашингтоне
В Вашингтоне задержана женщина, которая, выдав себя за сотрудницу полиции, хотела попасть в зону, закрытую перед инаугурацией избранного президента США Джо Байдена, сообщают СМИ.
Полиция остановила машину, которой управляла 63-летняя женщина. Та представилась сотрудницей правоохранительных органов. Когда ее попросили предоставить документы, подтверждающие право управлять автомобилем, женщина попыталась уехать, но ее задержали. Ее обвиняют в попытке выдать себя за сотрудницу полиции, неповиновение полиции и попытку скрыться, передает ТАСС со ссылкой на NBC.
Накануне полицией Капитолия в центре Вашингтона был задержан вооруженный мужчина, который пытался попасть на охраняемую территорию по «поддельным документам». Сам он заявил, что просто забыл выложить оружие из машины и потерялся в Вашингтоне.
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Стало известно о кибератаках на сайт ФСИН
Массированные кибератаки на официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний велись в течение 13 часов с расположенных за рубежом серверов, сообщил источник во ФСИН.
«Массированные Ddos-атаки происходили с 18.00 17 января до 07.00 18 января. Наиболее сильные атаки были зафиксированы между 20.45 – 22.30, 23.00 – 00.30 и 04.00 – 06.00», – рассказал источник ТАСС.
По словам источника, атаки происходили с зарубежных серверов, расположенных в Китае, США, Турции и ряде других стран. Восстановить работу ресурса удалось к 7.00 понедельника.
Ранее в понедельник ФСИН попросила суд арестовать Алексея Навального до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу «Ив Роше». Выездное судебное заседание по ходатайству ФСИН проведет в УВД «Химки» судья Химкинского районного суда.
Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН».
Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера Алексея Навального в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны.
В России спрогнозировали суверенизацию интернета
«Теперь во многих странах начнется процесс, в рамках которого соцсети будут обязаны подчиняться национальному законодательству», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ Никита Данюк, говоря о последствиях блокировки аккаунтов уходящего главы США Дональда Трампа со стороны крупнейших интернет-платформ.
«Блокировка аккаунтов Трампа – это настоящий ядерный взрыв в информационном пространстве. Социальные сети обладают большим влиянием на общественное сознание и на экономические процессы. Но сейчас получается так, что они могут иметь большое влияние на политику», – отметил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.
Именно социальные сети, по словам собеседника, во многом способствовали разделению американского общества. «Теперь еще и значительную часть американцев, а именно около 75 млн человек, проголосовавших за Трампа, фактически лишают возможности высказывать свою точку зрения и твердо отстаивать свою позицию», – считает эксперт.
«Все это говорит о том, что самый главный атрибут любого демократического общества – свобода слова и распространения информации – в США больше не работает», – констатировал Данюк. Он пояснил, что «IT-корпорации по каким-то своим неведомым принципам начали определять, кто может высказывать свою точку зрения, а кто говорит якобы фейковые новости и призывает к вражде и нетерпимости. Непонятно, кто наделил компании такими полномочиями».
Эксперт уверен, что события в США станут толчком к большей суверенизации интернет-пространства и технологических платформ. «Во многих странах начнется процесс, в рамках которого соцсети будут обязаны подчиняться национальному законодательству. В этом смысле Россия – пионер этого движения, считая, что соцсети обязаны соблюдать свободу слова», – сказал Данюк.
Он напомнил о принятых недавно в России законах, касающихся запрета для соцсетей использовать элементы цензуры в отношении аккаунтов российских СМИ. «Если цензура все же будет применяться к нашим пользователям – тогда будут приняты ограничительные меры, вплоть до блокировки отдельных соцсетей, но это уже самая крайняя мера», – подчеркнул эксперт. – На мой взгляд, замедление трафика и штрафы более действенны».
Кроме того, собеседник призвал к созданию альтернативных платформ на базе открытого кода, которые позволят составить конкуренцию многим соцсетям.
Напомним, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Потом аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram, однако 16 января они разблокировали его страницы.
Позже аккаунт главы действующей американской администрации заблокировал стриминговый сервис Twitch, аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat.
9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Трампа. Там пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации.
В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter.
Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что блокировка аккаунтов Трампа в крупнейших социальных сетях стала ударом по декларируемым Западом демократическим ценностям. На этом фоне основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров призвал пользователей переходить с операционной системы iOS на Android для сохранения доступа к информации.
«Дуополия Apple и Google представляет гораздо большую проблему для свобод, чем Twitter. Apple является наиболее опасной, так как корпорация может полностью ограничить доступ к приложениям, которые вы используете. Вот почему я призываю пользователей перейти с iOS на Android – это самое меньшее, что они могут сделать для сохранения доступа к свободному потоку информации», – написал Дуров в Telegram.
Он также сообщил, что только с 9 по 12 января количество пользователей созданной им системы обмена сообщениями выросло на 25 млн. В целом число землян, зарегистрированных в Telegram, перевалило за полмиллиарда.
При этом американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за более безопасный интернет») через суд в штате Калифорния потребовала от Apple удалить из App Store мессенджер Telegram. Аналогичный иск планируется подать к Google.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа.
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ФБР устроило проверку нацгвардейцев в преддверии инаугурации Байдена
Сотрудники ФБР проводят дополнительные проверки бойцов Национальной гвардии на предмет того, не представляет ли кто-то из них угрозу в связи с предстоящей 20 января инаугурацией избранного президента США Джозефа Байдена, сообщили источники в Пентагоне.
Министр Сухопутных войск США Райан Маккарти ранее дал указание начальникам подразделений, которые будут нести службу во время инаугурации, провести дополнительные проверки личного состава. «Мы не прекращали следить за этим, и проводим двойные, тройные проверки людей, задействованных в этой операции», – передает ТАСС слова министра. По словам военачальника, к настоящему моменту каких-либо угроз со стороны бойцов Нацгвардии выявлено не было.
Несмотря на это ФБР приняло решение провести собственную дополнительную проверку личного состава. По сведениям источников, этот процесс начался на прошлой неделе. Один из бывших сотрудников ведомства пояснил агентству, что в таких случаях ФБР сверяет имена бойцов по внутренним базам, выявляя их возможные связи с экстремистскими и террористическими группировками, устанавливая судимости и другие факты, заслуживающие внимания. Соответствующие меры были приняты на фоне беспорядков, которые устроили в Вашингтоне 6 января сторонники действующего американского лидера Дональда Трампа.
В понедельник мэр Вашингтона Мюриэл Боузер заявила об угрозе беспорядков в жилых районах.
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