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Китай назвал причину выхода России из ДОН
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Выход России из Договора по открытому небу (ДОН) был неизбежным из-за нежелания США сотрудничать, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
«Как я понимаю, прямой причиной того, что Москва инициировала процедуру выхода из ДОН, стал односторонний выход из него США, несмотря на международную позицию. Это в серьезной степени подорвало двустороннее доверие между вооруженными силами двух стран и прозрачность между соответствующими сторонами», – цитирует ТАСС Чуньин.
Дипломат подчеркнула, что Россия пыталась сохранить договор, однако не получила какой-либо позитивной реакции со стороны США и других его участников.
В пятницу Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США – 22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре, который, по их мнению, устарел.
В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора. В МИД заявили, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в ДОН страны будут передавать данные США после их выхода из соглашения и ограничат полеты России над американскими объектами в Европе.
Назван способ уничтожения авианосца ВМС США у берегов России
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Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» сможет уничтожить авианосец ВМС США, который для нанесения удара по важным объектам страны будет вынужден приближаться к российскому побережью на расстояние 450-500 км, считает заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Сивков пишет в «Военно-промышленном курьере», что для уничтожения авианосца, который «для нанесения ударов по важным объектам в глубине территории нашей страны будет вынужден приближаться к нашему побережью на расстояние 450-500 километров», может быть применена ракета «Циркон», заявленная максимальная дальность которой составляет 1 тыс. километров.
«Альтернативой может стать использование береговых аэродромов подскока для своей авиации. Это, с одной стороны, существенно сократит его оперативные возможности, а с другой – ликвидирует главное преимущество палубной авиации – независимость от береговых аэродромов, которые могут быть разрушены», – отмечает автор.
Другой способ противодействия американским авианосцам эксперт видит в использовании широкополосных мин: «Развитие этого вида оружия в направлении разработки образцов, позволяющих их применять на глубинах до 5 тыс. метров, даст возможность создавать минную угрозу практически во всех районах, из которых могут действовать иностранные авианосцы против объектов на территории России и ее сил флота в море».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что целый класс боевых кораблей США превратился в металлолом.
США потребовали от европейских участников ДОН данные мониторинга за территорией России
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США выставили европейским участникам Договора по открытому небу (ДОН) требование делиться данными мониторинга за территорией России, заявила представитель МИД Мария Захарова.
«По нашей информации из разных источников, Вашингтон в ходе контактов с европейскими союзниками требует от них взять обязательство делиться с американцами данными наблюдения за территорией России», – цитирует ТАСС комментарий Захаровой.
Ранее МИД заявил, что Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора об открытом небе.
22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре по открытому небу, который, по их мнению, устарел. В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора по открытому небу. В МИД заявили, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в Договоре об открытом небе (ДОН) страны будут передавать данные США после их выхода из соглашения и ограничат полеты России над американскими объектами в Европе.
МИД заявил об интересе сторонников Трампа к получению гражданства России
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что часто получает в соцсетях сообщения от сторонников действующего президента США Дональда Трампа с просьбой описать, как можно российское гражданство получить.
«Сейчас самый популярный комментарий, который мне присылают в личку в социальных сетях из Соединенных Штатов Америки, – (...) как можно российское гражданство получить», – сказала Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», отметив, что авторы сообщений выступали в поддержку республиканцев, передает ТАСС.
Захарова считает, что глубинный кризис на сегодняшний день «затронул каждого американца». «Это касается страны, у который самый мощный, объемный, самый масштабный военный бюджет (...) Именно США ввели в практику западного мира незаконные санкции как инструмент управления всеми остальными государствами. Ровно поэтому, исходя из тех процессов, которые там происходят, исходя из того, что именно это государство ведет репрессивную политику в мире, а сегодня она выявилась еще и в отношении собственных граждан, мы и беспокоимся», – отметила она.
По ее словам, сторонники Трампа опасаются гонений из-за своих политических взглядов. «Добро пожаловать в реальность», – заключила дипломат.
Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах.
6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт.
В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Из самолетов «открытого неба» решили сделать разведчиков
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Самолеты Ту-214ОН, которые используются для наблюдений в рамках Договора по открытому небу, дооснастят для использования в разведывательных целях, сообщили военно-дипломатические источники.
Один из источников РИА «Новости» сообщил, что после выхода России из ДОН «оба самолета Ту-214ОН планируется переквалифицировать для других задач». Как заявил источник, «речь идет в первую очередь о разведывательных функциях и контроле защищенности собственных военных объектов». Кроме того, Ту-214ОН могут быть использованы для объективного контроля результатов испытаний различных вооружений и оценки эффективности учений.
При этом другой источник указал, что Ту-214ОН «потребуется установка на оба борта самого современного радиоэлектронного и радиотехнического разведывательного оборудования». По его словам, «предварительное решение на этот счет» уже принято. Как подчеркнул источник, возможность широкой модернизации Ту-214ОН была заложена при проектировании. Он отметил, что «разбрасываться такими ценными самолетами никто не будет».
Пока Россия не вышла из ДОН, оба самолета, выпущенные в 2011 и 2013 годах, будут оставаться в резерве. Сертификацию для выполнения наблюдательных полетов в рамках ДОН они прошли в 2018 году. Самолеты построены компанией «Туполев» на базе пассажирских Ту-204, оборудование разработали предприятия Ростеха.
В пятницу Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США – 22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре, который, по их мнению, устарел.
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Россия решила выйти из Договора по открытому небу
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Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора об открытом небе после аналогичного решения США, заявили в МИД.
«22 ноября 2020 года Соединенные Штаты Америки под надуманным предлогом вышли из Договора по открытому небу (ДОН). Тем самым был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора, нанесен серьезный ущерб его действию, подорвана роль ДОН как инструмента укрепления доверия и безопасности», – говорится в сообщении на сайте МИД.
На этом фоне российская сторона выдвинула конкретные, соответствующие фундаментальным положениям договора, предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях.
«С сожалением констатируем, что они не получили поддержки со стороны союзников США. В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН», – указали в МИД.
По завершении процедур соответствующее уведомление будет направлено депозитариям, добавили в ведомстве.
22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре по открытому небу, который, по их мнению, устарел. В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора по открытому небу. В МИД заявили, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в Договоре об открытом небе (ДОН) страны будут передавать данные США после их выхода из соглашения и ограничат полеты России над американскими объектами в Европе.
В Совфеде назвали виновных в прекращении Договора по открытому небу
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Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что вина за прекращение действия Договора по открытому небу целиком и полностью лежит на Вашингтоне и его союзниках по Североатлантическому альянсу.
«МИД России подтвердил, что наша страна начинает процедуры по выходу из Договора по открытому небу. Новость из разряда вполне предсказуемых. Напомню, что первыми из договора вышли США. Но его еще можно было бы спасти, будь к этому воля не только России (а мы ее четко обозначили), но и других участников соглашения, прежде всего из НАТО», – написал сенатор в Facebook.
По словам политика, союзникам США нужно было принять на себя исчерпывающие обязательства не передавать Вашингтону никакую информацию, получаемую в результате реализации договора, а такое обязательство в отношении третьих стран из соглашения напрямую вытекает. При этом Косачев пояснил, что договор запрещает передавать информацию США от остальных натовцев, а Вашингтонский договор их к этому обязывает.
«Выход из этой правовой коллизии могли бы найти страны НАТО, если бы они хотели бы спасти от американцев Договор по открытому небу. Но они предпочли спасать евроатлантическое партнерство. Вина за происходящее, а это очень прискорбный сценарий, целиком и полностью на США и их союзниках по НАТО. И точка», – резюмировал Косачев.
Ранее МИД заявил, что Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора об открытом небе.
22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре по открытому небу, который, по их мнению, устарел. В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора по открытому небу. В МИД заявили, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в Договоре об открытом небе (ДОН) страны будут передавать данные США после их выхода из соглашения и ограничат полеты России над американскими объектами в Европе.
СМИ назвали назначение Нуланд курсом на ухудшение отношений с Россией
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Назначение Виктории Нуланд на должность заместителя госсекретаря может быть сигналом того, что правительство избранного президента США Джо Байдена не готово идти по пути улучшения отношений с Москвой, пишет The National Interest.
По мнению издания, назначение Нуланд на должность замгоссекретаря США являются для России знаком, что шансы на сближение Вашингтона и Москвы при администрации Байдена сокращаются. Об этом сообщает РИА «Новости».
The National Interest отмечает, что Нуланд одобряла политику Барака Обамы в отношении Украины и России. Авторы статьи считают, что назначение Нуланд на должность понравилось Киеву, ведь она поддерживала протесты на Майдане в 2014 году: раздавала еду митингующим, встречалась с новым правительством Украины.
Напомним, избранный президент США Джозеф Байден выдвинул кандидатуру бывшего главного чиновника Госдепа по России и странам бывшего СССР Виктории Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам.
Нуланд работала помощником госсекретаря по вопросам Европы и Евразии. Это включало и решение вопросов, связанных с Россией. Кроме того, она была официальным представителем Госдепа, постпредом при НАТО. В январе 2018 года она была назначена гендиректором вашингтонского Центра новой американской безопасности. В 2019 году Нуланд выступила на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США и предложила «болезненные санкции» против России.
Эксперт: В ситуации с ДОН Москва продемонстрировала США свою готовность идти до конца
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«Сказывается традиция России – а до нее и Советского Союза – ужесточать свою позицию с приходом в Белый дом демократической администрации. Вот почему Москва именно сейчас бросает вызов Вашингтону», – сказал газете ВЗГЛЯД академик Алексей Арбатов. Так он расценил решение России объявить о выходе из Договора об открытом небе.
Заявление МИДа о запуске процедуры по расторжению Договора об открытом небе (ДОН) неслучайно прозвучало накануне инаугурации Джо Байдена, намеченной на 20 января. Тем самым Москва показывает свою готовность при необходимости идти до конца, повышать ставки, считает руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов.
Демократы всегда воспринимались в Москве как более либеральные, сдержанные и менее воинственные – в отличие от консервативных и зачастую непредсказуемых республиканцев, пояснил он. Поэтому в Москве нередко исходили из того, что с ними будет проще договориться, чем с республиканцами. Однако чтобы добиться выгодной для себя сделки, необходимо демонстрировать партнеру свою готовность идти до конца, причинить ему неприемлемый ущерб в результате конфронтации.
«Нужно оговориться, что проблему в данном случае все же создали сами США. Это они вышли из договора, вместо того чтобы урегулировать возникшие недоразумения конструктивным путем», – считает Арбатов.
Собеседник напомнил, что во время избирательной кампании многие однопартийцы и либеральные политологи призывали Байдена в случае победы вернуть США в договор. «Но ничего определенного Байден на этот счет не сказал», – подчеркнул эксперт. Впрочем, в Москве вряд ли рассчитывают на возвращение США в ДОН, полагает Арбатов. «Американцы никогда не идут на уступки. Скорее всего, их позиция по этому поводу теперь только ужесточится», – заверил эксперт. По его мнению, если достичь договоренностей и удастся, то по каким-то иным направлениям.
В пятницу МИД России заявил о начале процедуры по выходу из Договора об открытом небе, указав в качестве причины аналогичное решение США, принятое два месяца назад. Как отметили в ведомстве, американцы существенно нарушили «баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора». При этом была «подорвана роль ДОН как инструмента укрепления доверия и безопасности».
Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков в пятницу выразил сомнение в том, что при Байдене американцы вернутся в ДОН. «Вы видите, какая политика сейчас у США – диаметрально противоположная любым договоренностям в области контроля над вооружениями», – посетовал дипломат.
Согласно заключенному в 1992 году Договору по открытому небу, страны-участницы проводят воздушную инспекцию в небе друг друга с целью контроля военной деятельности и соблюдения договоров в области контроля над вооружениями. За все это время Россия и США провели более 165 полетов. Формальным поводом выхода из ДОН в США называли якобы использование Россией во время облета запрещенной аппаратуры, с помощью которой могла вестись разведка.
Напомним, в мае, еще будучи кандидатом в президенты, Джо Байден осудил решение Вашингтона о выходе из ДОН. По словам Байдена, разрывая договор, «президент Трамп упорствует, претворяя в жизнь недальновидную политику односторонних действий и отказа от глобального лидерства США». «Вместо того, чтобы разрывать договоры, которые обеспечивают нам и нашим союзникам больше безопасности, президент Трамп должен показывать здравый смысл при решении вопросов об обеспечении безопасности американцев», – говорил Байден.
МИД усомнился в возвращении США в Договор по открытому небу при Байдене
США при новой администрации вряд ли вернутся в Договор по открытому небу, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.
«Байдену вернуться (в соглашение) практически невозможно, потому что не пропустят в Конгрессе и Сенате. Вернуться Байдену – это заново вступать в этот договор. Вы видите, какая политика сейчас у США – диаметрально противоположная любым договоренностям в области контроля над вооружениями», – сказал дипломат, передает ТАСС.
Ранее МИД заявил, что Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора об открытом небе. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что вина за прекращение действия Договора по открытому небу целиком и полностью лежит на Вашингтоне и его союзниках по Североатлантическому альянсу.
22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре по открытому небу, который, по их мнению, устарел. В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора по открытому небу. В МИД заявили, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в Договоре об открытом небе (ДОН) страны будут передавать данные США после их выхода из соглашения и ограничат полеты России над американскими объектами в Европе.
Американское генконсульство в Екатеринбурге заявило о продолжении работы
Генконсул США в Екатеринбурге Эми Сторроу сообщила, что консульство в городе продолжит свою работу, но с ограничениями по пандемии COVID-19.
«Я здесь, в Екатеринбурге, как и вся наша команда. Наша деятельность ограничена в связи с пандемией, но я приглашаю вас посмотреть наши онлайн-программы, и мы будем держать вас в курсе новостей», – цитирует Сторроу РИА «Новости».
Ранее в Госдепе подтверждали, что госсекретарь Майкл Помпео «в тесной консультации с послом Джоном Салливаном принял решение закрыть генконсульство США во Владивостоке и приостановить работу генконсульства США в Екатеринбурге».
Напомним, СМИ сообщали, что США рассматривают вариант закрытия генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке. Источник сообщал, что генконсул США в Екатеринбурге Эмили Сторроу выехала на родину, однако ее отъезд не связан с сообщениями о возможном закрытии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в связи с возможным закрытием отношения стран еще больше не испортятся. Посольство США заявило, что ограничения в работе американских дипмиссий были введены из-за коронавируса еще в марте.
Пушков прокомментировал выдвижение Нуланд на должность в Госдепе
Сенатор Алексей Пушков считает, что в случае назначения бывшего главного чиновника Госдепа по России и странам бывшего СССР Виктории Нуланд на пост замгоссекретаря США вероятна активизация использования Украины как военного плацдарма против России.
Сенатор назвал выдвижение этой кандидатуры на пост замгоссекретаря США ожидаемым отметив, что Нуланд – знаковая фигура для американской внешней политики, которая всегда ратовала за «смену режимов» и мобилизацию других стран на борьбу с Россией за счет их же интересов.
«С назначением Нуланд исключены какие-либо поползновения Госдепа в сторону политического реализма, даже теоретические. Но весьма вероятна активизация использования Украины как военного плацдарма против России», – написал Пушков в своем Telegram.
Кроме того, Пушков напомнил, что ее муж – неоконсерватор Роберт Каган активный сторонник «альянса демократий» против Китая и выступает за неизменное сдерживание России.
Ранее сообщалось, что избранный президент США Джозеф Байден выдвинул кандидатуру бывшего главного чиновника Госдепа по России и странам бывшего СССР Виктории Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам.
Напомним, Нуланд работала помощником госсекретаря по вопросам Европы и Евразии. Это включало и решение вопросов, связанных с Россией. Кроме того, она была официальным представителем Госдепа, постпредом при НАТО. В январе 2018 года она была назначена гендиректором вашингтонского Центра новой американской безопасности. В 2019 году Нуланд выступила на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США и предложила «болезненные санкции» против России.
В России оценили вероятность возвращения Москвы и Вашингтона в ДОН
Вероятность возвращения России и США к Договору по открытому небу (ДОН) крайне мала, считает программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай», доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Тимофеев.
«Я думаю, что возврат России в договор крайне маловероятен. Если вдруг США вернутся в договор, то Россия, может быть, и подумает. Но не факт, что США вернутся. Скорее всего, этого не произойдет. Поэтому, мне кажется, не стоит ожидать возобновления этого договора», – передает слова Тимофеева ТАСС.
Как отметил эксперт, выход Москвы из ДОН оправдан, поскольку складывается ассиметричная ситуация: Россия не может наблюдать за территорией США, а Вашингтон имеет возможность получать информацию от своих союзников по НАТО. По мнению Тимофеева, в случае продолжения участия в договоре Россия сохранила бы возможность инспектировать территорию Европы, но при этом потеряла бы те привилегии, которые у нее были ранее. «Договор по открытому небу был результатом растущего доверия между сторонами. Сейчас его прекращение показывает, что уровень доверия падает», – подчеркнул он, добавив, что, вероятнее всего, договор прекратит существование.
В пятницу Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора об открытом небе после аналогичного решения США.
Напомним, 22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре по открытому небу, который, по их мнению, устарел.
В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора. В МИД заявили, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в ДОН страны будут передавать данные США после их выхода из соглашения и ограничат полеты России над американскими объектами в Европе.
В России предложили, чем компенсировать прекращение полетов по ДОН
Отсутствие наблюдательных полетов, которые проходили в рамках Договора по открытому небу (ДОН), Россия может компенсировать наращиванием возможностей спутниковой разведки, а также за счет деятельности СВР и ГРУ, заявил российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Коротченко заявил, что «в практическом плане для России очень важно компенсировать отсутствие инспекционных полетов над территориями иностранных государств, в частности государств-членов НАТО, усилением возможностей в области ведения всех видов космической разведки, и, прежде всего, оптико-электронной и радиотехнической», передает РИА «Новости».
По его мнению, это позволит заблаговременно реагировать на планы военного строительства и модернизации вооруженных сил тех стран, которые Россия относит к числу потенциальных противников.
Кроме того, необходимо нарастить «возможности получения информации о планах и замыслах иностранных государств и другими методами, реализуя возможности СВР России и Главного управления Генерального штаба ВС РФ (известного, как ГРУ)».
«США уничтожили этот договор, выйдя из него первыми, поэтому в данном случае Россия просто фиксирует сложившийся статус-кво, что договор больше не работает и действовать не будет. Вина за это полностью лежит на стороне Вашингтона», – добавил Коротченко.
Ранее МИД заявил, что Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора об открытом небе.
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что вина за прекращение действия Договора по открытому небу целиком и полностью лежит на Вашингтоне и его союзниках по НАТО.
Напомним, 22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре по открытому небу, который, по их мнению, устарел.
В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора. В МИД заявили, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в ДОН страны будут передавать данные США после их выхода из соглашения и ограничат полеты России над американскими объектами в Европе.
Захарова опровергла мнение о показательном выходе России из ДОН
Москва ничего не пыталась показать администрации избранного президента США Джозефа Байдена своим выходом из Договора по открытому небу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Меня удивило, когда один из главных редакторов нашего средства массовой информации, как раз либерального, сказал, что выход России из Договора по открытому небу – это некая демонстрация для будущей администрации [США]. Это не то, что несерьезный анализ, он просто неправильный», – отметила Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», которая выходит на телеканале «Россия-1», сообщает ТАСС.
В пятницу Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США – 22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре, который, по их мнению, устарел.
Эксперт считает, что приход Байдена не облегчит положение российских СМИ в США
Российские СМИ не почувствуют себя свободнее в США при новой администрации избранного президента Джозефа Байдена, заявил в интервью ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов.
«Нет, я думаю, что нам не надо здесь никаких надежд питать, испытывать и внушать другим. Я думаю, что ситуация будет достаточно турбулентная и в будущем», – сказал Торкунов, отвечая на вопрос о возможности прекращения притеснений российских СМИ в США при новом президенте, передает ТАСС.
По его словам, отношения России и США сейчас находятся «в самой крайней точке с момента распада Советского Союза». «Потребуется немалое время для их, даже не восстановления, а, во всяком случае, выведения на какой- то нормальный уровень. Поэтому я не думаю, что средствам массовой информации следует ожидать, что их жизнь будет более вольготной и им дадут возможность свободно выходить на рынок информации в зарубежных странах», – он заключил.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что отношения Москвы и Вашингтона останутся крайне холодными с приходом новой администрации США, которая продолжит антироссийскую политику.