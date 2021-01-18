Россия призвала Германию выплатить компенсации блокадникам Ленинграда всех национальностей

Москва призывает Берлин принять решение о гуманитарных выплатах всем блокадникам вне зависимости от их национальности, говорится в заявлении МИД в канун 77-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Как напомнили в МИД России, власти ФРГ в знак признания своей исторической ответственности за блокаду Ленинграда приняли в 2019 году решение о выделении 12 млн евро на модернизацию «Госпиталя для ветеранов войн» в Санкт-Петербурге, а также на создание в городе российско-германского Центра встреч по поддержке исторической памяти.

«Германское правительство на протяжении многих лет предоставляет выплаты блокадникам еврейской национальности, осуществляемые по линии Международной еврейской конференции по материальным претензиям к ФРГ. При этом люди других национальностей, которые рядом с евреями переживали ужасы блокады, никаких компенсаций как не получали, так и не получают. Считаем, что это не соответствует принципам справедливости и равноправия», – говорится в заявлении министерства.

В МИД добавили, что в Москве неоднократно предлагали Берлину провести специальные консультации для поиска решения, однако германская сторона отвечала отказом. «Считаем неубедительными утверждения Берлина о невозможности индивидуальных выплат из-за опасений создания «нежелательного прецедента», после которого Германию захлестнула бы волна требований компенсаций со стороны других пострадавших и разрушенных в результате гитлеровской агрессии стран. Такая аргументация несостоятельна», – отметили в российском МИД.

Российская сторона подчеркнула, что с учетом исторического признания уникального по степени жестокости и неизбирательности характера Ленинградской блокады все блокадники должны быть выделены в отдельную категорию жертв нацизма без дискриминации по признаку национальности.

«В годовщину освобождения Ленинграда призываем ФРГ принять, наконец, решение о гуманитарных выплатах всем блокадникам вне зависимости от их национальности. Уверены, что такой шаг получит большое символическое звучание в контексте беспрецедентного послевоенного примирения русских и немцев и будет по достоинству воспринят всеми блокадниками Ленинграда», – заявили в ведомстве.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь («Дорога жизни»), по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия – 27 января 1944 года – ленинградцам пришлось ждать еще год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тыс. до 1,5 млн человек.