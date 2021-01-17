Саммит G7 решили провести в июне в Корнуолле

С 11 по 13 июня в английском графстве Корнуолл состоится саммит лидеров стран G7, сообщил офис британского премьера Бориса Джонсона.

Саммит пройдет в Карбис-бэй. На нем планируется обсудить «общие проблемы – от борьбы с коронавирусом и изменением климата до обеспечения того, чтобы люди по всему миру могли пользоваться благами открытой торговли, технологическими достижениями и научными открытиями».

В качестве стран-гостей пригласили Австралию, Индию и Южную Корею. В заявлении говорится, что вместе 10 государств «будут представлять более 60% людей, живущих в демократических странах по всему миру». Лондон намерен «использовать председательство» в G7 для «объединения лидирующих демократий мира для восстановления мира после коронавируса и обеспечения более экологичного будущего», передает РИА «Новости».

Великобритания назвала G7 «важнейшим объединением демократических стран» и «катализатором решительных действий в международной сфере, направленных на решение крупнейших проблем». «Начиная с отмены долга развивающимся странам до осуждения международным сообществом аннексии Россией Крыма, мир наблюдает за тем, как G7 применяет наши общие ценности и дипломатическое влияние на обеспечение большей открытости и процветания нашей планеты», – говорится в сообщении.

Саммит G7 в Корнуолле должен стать первым «очным» за почти два года. Он также может стать первым крупным международным мероприятием для нового президента США Джо Байдена. В качестве логотипа саммита выбран знак G7, под ним – надпись «Соединенное Королевство 2021», еще ниже – волнистые линии трех оттенков синего цвета, символизирующие волны, омывающие Корнуолл.

Напомним, президент США Дональд Трамп выступал за возвращение России в G8. МИД России заявил об исчезновении у России желания присоединяться к G7. В Кремле отмечали, что возвращение в «Большую восьмерку» не является для России самоцелью. Президент России Владимир Путин говорил, что не против восстановления формата «Большой восьмерки», однако констатировал, что эпоха Запада подходит к концу.