Страны Евросоюза пока не договорились о форме сертификата вакцинации от COVID-19

Представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что страны Евросоюза продолжают консультации по поводу будущего сертификата вакцинации от COVID-19, но договоренностей по деталям пока нет.

«Сегодня мы не можем предоставить какие-либо детали о форме будущего документа и по правам, по доступу, которые будут иметь обладатели такого документа. Это все важнейшие политические и юридические вопросы, которые мы хотим сначала прояснить с государствами-членами. Еврокомисся пока прорабатывает вопрос, но пока не может раскрыть детали диалога», передает РИА «Новости» слова Спинант.

Ожидается, что вопрос сертификатов о вакцинации от коронавируса для Евросоюза, а также другие темы, связанные с вакцинацией, будут обсуждаться на предстоящей 21 января видеоконференции глав государств и правительств ЕС.

Ранее представитель комиссии заявлял, что существует необходимость сертификатов о вакцинации от коронавируса, соответствующие обсуждения идут на уровне европейских институтов, рекомендации появятся к середине января. Также, он пояснил, что основное внимание уделяется именно цифровым документам, но помимо сертификатов о вакцинации, государствам ЕС также рекомендовано создать электронные информационные системы по иммунизации населения для регистрации информации по текущей и будущей вакцинации жителей Евросоюза.

Ранее пресс-служба премьера Греции Кириакоса Мицотакиса сообщила, что он предложил ЕС ввести стандартный цифровой сертификат вакцинации для обеспечения свободы передвижения, надеясь решить этот вопрос до начала туристического сезона. Мицотакис уточнил, что вакцинация не должна быть обязательным условием для путешествий, но люди, ее прошедшие, должны иметь возможность свободно путешествовать.

Между тем, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает хорошей идею создать документ по пройденной вакцинации от коронавируса, который бы признавался во всем Евросоюзе.

«Председатель (Еврокомиссии) считает хорошей идеей документ, она приветствует идею иметь документ, который получил бы общее признание в Евросоюзе, поскольку это значительно упростит жизнь для европейских граждан. Она также добавила, что любой доступ или права, которые этот документ дал бы гражданам, – это вопрос для политической дискуссии, это политический и юридический момент», – заявила Спинант.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 20 января рассмотреть вопрос о сертификатах для прошедших вакцинацию от коронавируса, а также о международном признании этих сертификатов в целях осуществления гражданами выезда из Российской Федерации, въезда в Российскую Федерацию и пересечения ими государственных границ иностранных государств.