Снегопад сделал Мадрид зоной катастрофы Землетрясение в Индонезии разрушило больницу, есть жертвы 15 января 2021, 06:56 Текст: Антон Никитин

В результате произошедшего в Индонезии землетрясения по меньшей мере три человека погибли, 24 пострадали, разрушена больница, свидетельствуют данные спасателей и Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда подземных толчков составила 6,2, эпицентр землетрясения находился на расстоянии 139 км к северо-западу от города Паре-Паре. Очаг залегал на глубине 8 км, передает ТАСС. По информации портала «Детик», в провинции Западный Сулавеси около 2 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Стихия разрушила более 60 зданий, включая офис местного губернатора и здание отеля. Подземные толчки также вызвали несколько оползней. По сведениям Agence France-Presse, в индонезийском городе Мамуджу обрушилась больница, под завалами находятся люди. «Больница уничтожена. Она обрушилась. Пациенты и персонал больницы оказались под завалами, мы проводим их эвакуацию», – сообщил представитель местной спасательной службы. Он уточнил, что под завалами больницы, расположенной в административном центре провинции Западный Сулавеси, находятся около десяти человек. Напомним, в конце сентября 2019 года в результате землетрясения в Индонезии погибли 30 человек, еще 156 пострадали, около 25 тыс. покинули свои дома.

На Украине запущен флешмоб с требованием по поводу русского языка 14 января 2021, 16:25

Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

На Украине набирает популярность новый флешмоб – украинцы массово призывают требовать обслуживания на русском языке в связи с вступлением в силу с 16 января нормы закона, по которой вся сфера услуг должна перейти на украинский язык. «С 16 числа везде и всегда требуйте обслуживать на русском!», – написал киевский политолог Михаил Павлив в Facebook. С 16 числа везде и всегда требуйте обслуживать на русском! Опубликовано Михаилом Павливом Среда, 13 января 2021 г. C 16 января 2021 года в соответствии со статьей 30 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» обслуживание потребителей возможно только на украинском языке. Вся сфера обслуживания, включая супермаркеты и интернет-магазины, рестораны, кафе, банки, АЗС, аптеки, клиники, библиотеки и спортзалы должны разговаривать с посетителем-клиентом исключительно на украинском языке. Обслуживание на русском или других языках станет возможным только по просьбе клиента. За неисполнение норм грозит штраф до 6800 гривен (244 доллара). Глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Украина Руслан Соболь отметил, что сфера услуг должна говорить на том языке, на котором удобно потребителю. «Самый правильный язык для сферы услуг – это качественно предоставленная услуга. А все, что сейчас создается вокруг украинского языка, – это инструмент для отвлечения внимания от воровства бюджета и прочих схем», – сказал Вести.ua Соболь. По мнению предпринимателей, придерживаться нововведений будет сложно, поскольку множество клиентов русскоязычные. «У меня магазин. С 16 января я должна общаться с клиентами исключительно на украинском. Но так как круг моего общения русскоязычный, то говорю я на украинском плохо. Чтобы не дразнить принципиально настроенных клиентов, я попытаюсь их удовлетворить. Только, боюсь, им мой суржик не понравится. Хотя, верите, до этого никаких претензий не было. Каждый говорил на том языке, на каком хотел», – рассказала жительница Днепра Валерия Сорокина. В свою очередь владелец магазина Марьян в Закарпатье, где жители в речи используют венгерские, украинские и русские слова, выразил мнение, что знание языка надо требовать от молодежи и чиновников. «У нас на Закарпатье говорят на том языке, какой знают, и все друг друга понимают. Я венгр, это мой родной язык. Да, я учил украинский, с приезжими разговариваю сразу на трех языках, у меня и украинские, и русские, и венгерские слова в предложении. Не уверен, что штрафы исправят положение. Знание языка надо требовать от молодежи и чиновников», – сказал он. В июле 2019 года на Украине вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. В США захотели поднять вопрос об импичменте Байдену 14 января 2021, 12:08

Фото: Andrew Harnik/AP/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Новоизбранный член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, представляющая Республиканскую партию, намерена поднять вопрос импичмента избранному президенту США Джо Байдену на следующий день после его инаугурации. «Я хочу объявить от лица американского народа, что мы должны убедиться, что наши лидеры привлекаются к ответственности, у нас не может быть президента США, который готов злоупотреблять властью своего поста и быть легко подкуплен со стороны иностранных правительств, иностранных китайских энергетических компаний, украинских энергетических компаний», – считает Грин, передает РИА «Новости». Об этом она заявила в интервью телеканалу Newsmax, видео которого опубликовала на своей странице в Twitter. On January 21st, I’m filing Articles of Impeachment on President-elect @JoeBiden.



75 million Americans are fed up with inaction.



It’s time to take a stand.



#ImpeachBiden#QuidProJoe #BidenCrimeFamily pic.twitter.com/E83s1iOoVF — (@mtgreenee) January 14, 2021 Ранее в среду импичмент президенту США Дональду Трампу из-за подстрекательства к мятежу прошел голосование в Палате представителей. Спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента. При этом процедуру импичмента, вероятно, не удастся завершить до инаугурации Джо Байдена. В прошлый четверг избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден В прошлый четверг избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий , а участников этих событий назвал террористами. Сам Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия. Грузинские футбольные болельщики назвали Сочи частью Грузии 14 января 2021, 11:17 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

В соцсетях Грузии критикуют тбилисское «Динамо» за выбор российского клуба «Сочи» в качестве спарринг-партнера во время турецких сборов, начинающихся 20 января, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Почему играете с клубом из России?», «Надеемся, хотя бы из престижа не проиграете!», – пишут пользователи. «Сочи – это Грузия», – заявил один из комментаторов, намекая на то, что в 1918-1919 годах этот российский город контролировался грузинскими войсками. При этом часть комментаторов предлагает критикам «отказаться от псевдопатриотических лозунгов». Матч динамовцев, чемпионов Грузии по футболу, и команды «Сочи», которая занимает сейчас 4-е место в РПЛ, состоится 8 февраля. До этого грузинские спортсмены сыграют в Турции товарищеские игры с двумя украинскими и двумя сербскими клубами. Лучший учитель России найден мертвым в Москве 14 января 2021, 10:59 Текст: Алина Назарова

Многократный победитель конкурса «Лучший учитель России», 67-летний биолог Андрей Квашенко найден мертвым в Москве. Тело учителя было обнаружено в его квартире на улице Гиляровского 13 января. Когда Квашенко нашли, он был мертв уже около недели, сообщает РЕН ТВ. Андрей Квашенко преподавал в московской гимназии 1543, а также на малом мехмате МГУ. С 2012 по 2015 год он признавался лучшим учителем России в номинации «Наставник будущих ученых». ОМОН Росгвардии пресек беспорядки в центре временного содержания иностранцев на Урале 14 января 2021, 14:34

Фото: кадр из видео

Текст: Наталья Ануфриева

МВД и Росгвардия пресекли беспорядки в центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Екатеринбурге, инициатором которых стал 32-летний мужчина из одной из бывших союзных республик, сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Горелых сообщил, что «сотрудниками полиции Екатеринбурга и бойцами ОМОН Росгвардии ночью 14 января пресечена попытка дестабилизации обстановки в центре временного содержания иностранных граждан, дислоцирующегося на улице Горнистов», передает РИА «Новости». Инициатором стал «32-летний гражданин одной из бывших союзных республик», его доставили в ЦВСИГ «по решению Верх-Исетского суда для ожидания процедуры выдворения за нарушение миграционного законодательства». «Ранее мужчина уже имел проблемы с законом и привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью», – добавил пресс-секретарь ГУ МВД. Отмечается, что в конце ноября мужчина освободился из исправительной колонии № 2 Екатеринбурга, где провел два с половиной года. Причиной его недовольства стало то, что сотрудники полиции обнаружили и изъяли из посылки для него спиртные напитки в пластиковых бутылках, которые были спрятаны в буханки хлеба. Около полуночи зачинщик и трое его сокамерников устроили дебош, призывая присоединиться к акции протеста других находящихся в центре правонарушителей. Участники инцидента стали повреждать мебель, двери, запорные механизмы, электроприборы и средства видеонаблюдения. Также они подожгли картонную коробку. Для недопущения совершения противоправных действий, а также восстановления порядка в спецучреждении в центр направили дополнительные силы из числа представителей МВД и Росгвардии. ОМОН вынужден был применить спецсредства. Госпитализация потребовалась одному участнику дебоша, у него поврежден палец на руке. ЦВСИГ продолжает работать в штатном режиме, отметил Горелых.

Названы признаки бессимптомно перенесенного коронавируса 14 января 2021, 10:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Дэн Банстон, главный медицинский специалист в Push Doctor, рассказал, по каким признакам можно понять, что уже переболел коронавирусом. Как пишет Express, хотя COVID-19 может никак не проявлять себя сразу после заражения, оно часто вызывает долгосрочные последствия у организма, в том числе у «бессимптомников». По словам врача, если человек на протяжении трех месяцев чувствует себя вымотанным без объективных причин, то это может указывать на перенесенную болезнь. «Возможные симптомы обширны и вряд ли будут проявляться одинаково у каждого человека, но обычно включают усталость и утомляемость, головные боли и боли в мышцах или суставах», – передает РИА «Новости» слова Банстона. Он напомнил, что в этом случае человеку следует удостовериться в том, что у него уже был COVID-19, сдав тест на антитела. При этом он посоветовал не забывать о других заболеваниях, которые также могут быть причиной недомогания. Напомним, в ноябре группа европейских и сингапурских молекулярных биологов обнаружила, что иммунитет людей, переболевших коронавирусом в бессимптомной форме, необычно сильно реагировал на инфекцию. ЕСПЧ счел недоказанными ряд обвинений Украины в адрес России по Крыму 14 января 2021, 12:45

Фото: Sascha Steinach/

Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) посчитал недоказанным ряд обвинений Украины против России по жалобе, связанной с Крымом, сообщили в пресс-службе Минюста России. «ЕСПЧ сделал вывод о недоказанности целого ряда обвинений, выдвинутых украинскими властями против Российской Федерации, в том числе о якобы имевших место случаях убийства мирных граждан, безосновательного задержания и запугивания иностранных журналистов, незаконного изъятия имущества украинских военнослужащих, дискриминации этнических украинцев, политически мотивированного уголовного преследования проукраински настроенных лиц, отказов в регистрации религиозных и иных организаций», – указали в Минюсте, передает ТАСС. Кроме того, ЕСПЧ не стал рассматривать вопрос, было ли воссоединение Крыма с Россией законным с точки зрения международного права, признав наличие фактической юрисдикции России над Крымом с 27 февраля 2014 года. «Суд признал, что задачей этого дела не было решение вопроса о признании законности вхождения Крыма в состав России с точки зрения международного права. Суд постановил, что в данном деле не был призван вынести решение о том, было ли присоединение Крыма в соответствии с российским законодательством к России законным с точки зрения международного права», – говорится в сообщении. В то же время РИА «Новости» сообщает, что ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины против России и продолжит ее рассмотрение. Как сообщали в пресс-службе ЕСПЧ, жалоба была основана на двух других жалобах, поданных против России в марте 2014 года и августе 2015 года. Оба иска касаются событий в Крыму и Восточной Украине и в 2018 году они были объединены в одну жалобу Украины против России по Крыму. Сама жалоба касается утверждений украинской стороны о якобы систематических нарушениях российской стороной статей Европейской конвенции по правам человека. Киев в своей жалобе указывает на нарушение статьи 2 (право на жизнь), статьи 3 (запрещение бесчеловечного обращения и пыток), статьи 5 (право на свободу и безопасность), статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство), статьи 8 (право на уважение частной жизни), статьи 9 (свобода религии), статьи 10 (свобода выражения мнения) и статьи 11 (свобода собраний). Киев также заявил, что Москвой якобы нарушены статья 14 (запрещение дискриминации), статья 1 Протокола 1 (защита собственности), статья 2 Протокола 1 (право на образование) и статья 2 Протокола 4 (свобода передвижения). Летом прошлого года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу крымского рыбкомбината, понесшего значительный ущерб из-за перекрытия Северо-Крымского канала со стороны Киева. Раскрыты сроки завершения строительства «Северного потока – 2» 14 января 2021, 21:40

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Строительство «Северного потока – 2» планируется завершить в июне 2021 года, сообщают западные информационные агентства со ссылками на источники и график работ. Трубоукладчик «Фортуна» закончит работу в водах Дании в конце мая, после чего продолжит работы в Германии, они должны закончиться в июне, сообщил Bloomberg, передает ТАСС. Немецкий и датский регуляторы пока не прокомментировали эти сведения, также оператор проекта Nord Stream 2 пока не ответил на запрос. Ранее в четверг датская сторона сообщила, что строительство газопровода «Северный поток – 2» в водах Дании возобновится на этой неделе. В МИД России заявляли, что Москва не сомневается в успешной реализации газопровода «Северный поток – 2», несмотря на давление США. В Тбилиси возмущены согласием Ананиашвили быть «русской балериной» 14 января 2021, 19:00

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Грузинская балерина Нино Ананиашвили, которая ранее уже подвергалась осуждению в Тбилиси за согласие работать в Новосибирске, вновь раскритикована – на этот раз из-за сообщений, что она должна была направиться в Россию как «русская балерина», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Грузинский эксперт Яго Качкачишвили, профессор Тбилисского университета, сказал, что имидж Ананиашвили «пострадал вдвойне». «Несмотря на то, что как балерина она выросла в русском балете, оскорбительно такое предусловие. В культуре, естественно, присутствует политика», – сказал он телекомпании «Палитра». Он заявил, что все это «негативно настраивает по отношению к Нино Ананиашвили, так как ее согласие быть русской балериной нивелирует ее идентичность». «То есть она не могла бы говорить, что является грузинской балериной, – сказал Качкачишвили. – Я очень рассержен. Как она могла на такое согласиться? Получается, ради карьеры она была готова отказаться от своей грузинской идентичности». По словам Качкачишвили, «история получилась печальной». Ранее руководство Новосибирского театра оперы и балета расторгло контракт с 57-летней грузинской примой-балериной Ниной Ананиашвили после появления в соцсетях Грузии резкой критики этого назначения. До этого театр приостановил действие заключенного с артисткой контракта после преждевременного появления в Сети информации о ее назначении. В НОВАТе посчитали, что «оглашать имя руководителя до официального представления коллективу – крайняя степень неуважения к артистам труппы». В конце 2020 года Ананиашвили дала устное согласие на предложение возглавить труппу Новосибирского театра оперы и балета. Такое решение балерины подверглось резкой критике в социальных сетях Грузии. Кроме того, экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили заявил о неприемлемости решения Ананиашвили, которая также является крестной матерью одного из его сыновей. Кроме того, пуанты Нино Ананиашвили, приобретенные на аукционе, выбросила в мусор журналистка просаакашвилевского телевидения «Мтавари архи» («Главный канал») Майя Ломидзе. Сама Нино Ананиашвили, которая сказала, что также продолжит работать в тбилисском Театре оперы и балета, заявила, что «готова к нападкам». По ее словам, «искусство не должно быть настолько политизировано». «Знаю, что меня будут критиковать, однако я танцевала в России, была российской балериной, и из-за этого моя любовь к Грузии не уменьшилась», – говорила она. Руководитель НОВАТа Владимир Кехман в одном из интервью сказал, что «просил и договорился с ней (Ананиашвили) о том, что для меня принципиальный момент, что она – русская балерина». По его словам, Нино Ананиашвили согласилась принять приглашение в Новосибирск после долгих раздумий. Названа причина блокировки аккаунта «Спутник V» в Twitter 14 января 2021, 21:58 Текст: Алексей Дегтярев

Аккаунт российской вакцины «Спутник V» блокировали в американской соцсети Twitter из-за возможной попытки взлома, сообщается в официальном аккаунте вакцины в Twitter. «Twitter восстановил доступ к аккаунту и объяснил, что ограничил доступ из-за возможного взлома из Вирджинии, США», – сообщается в официальном аккаунте Sputnik V в соцсети Twitter. Напомним, несколько часов назад Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины «Спутник V», позже профиль был разблокирован. 7 января Twitter временно заблокировал личный аккаунт действующего президента США Дональда Трампа. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова. В центре Гамалеи спрогнозировали дату окончания эпидемии COVID-19 в России 14 января 2021, 09:57

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Пандемия коронавирусной инфекции нового типа может полностью прекратиться в России к концу лета 2021 года, предположил доктор медицинских наук, руководитель отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев. Зуев заявил, что «к лету, особенно к концу лета, у нас все это (пандемия COVID-19) не то чтобы будет затихать, а уже, может, полностью затихнет», передает «Ридус». Он подчеркнул, что в данный момент для здоровых людей наибольшую опасность представляют те, кто переносят инфекцию в скрытой форме, так как, несмотря на то, что их здоровью вред не наносится, они активно распространяют вирус. По словам Зуева, определяющим фактором в прекращении пандемии станет вакцинация населения. По его подсчетам, к концу августа получится обеспечить коллективный иммунитет у 60-70% россиян. Профессор убежден, что вакцинация является самой эффективной и единственной на данный момент мерой: «Эффективнее против любой вирусной инфекции, нежели вакцина, человечество еще ничего не придумало. Поэтому и решайте: надо прививаться или нет». Также Зуев выделил три фактора, благодаря которым в России закончится пандемия: во-первых, «за полгода будет увеличено число переболевших», также «возрастет число людей, у которых в организме сформировалась латентная вирусная инфекция, это так называемые бессимптомники, у них тоже сформируется иммунитет», и, наконец, «все пневмотропные вирусы летом чувствуют себя очень плохо, такая же судьба ждет и коронавирус, потому что он типичный представитель пневмотропных вирусов». Ранее ВОЗ предсказала более тяжелый год пандемии коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Эксперт оценил призыв к России экспортировать водород в Европу 14 января 2021, 15:10

Фото: Rolf Schulten/

Global Look Press

Текст: Ирина Яровая

«Несмотря на то, что конкуренция за экспорт водорода будет высокой, Европа будет стремиться к созданию европейского чучхе – полного импортозамещения и самообеспечения», – заявил газете ВЗЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Так он прокомментировал призыв к России лауреата Нобелевской премии мира Рае Квон Чунга экспортировать водород как источник наиболее перспективной энергии в условиях постепенного отказа мировой экономики от углеродных выбросов. «Конкуренция на рынке водорода может быть довольно жесткой. Сейчас она минимальна, ведь и само потребление водорода очень небольшое – про него гораздо больше разговоров, чем реального использования», – объяснил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «Но, во-первых, все производители газа могут производить из него водород и поставлять его в Евросоюз. Во-вторых, те, у кого газа нет, могут установить на своей территории ветряки, солнечные панели и производить для Европы самый желанный зеленый водород, получаемый через электролиз воды с помощью возобновляемых источников энергии. Поэтому участников рынка станет очень много, и предложение будет довольно высоким», – добавил эксперт. При этом собеседник отметил явное преимущество России по сравнению с конкурентами за поставки водородного топлива в Евросоюз. «Прежде всего, у нас есть природный газ – метан, из которого мы можем производить голубой водород. По благосклонности Евросоюза этот тип водорода находится на втором или третьем месте после зеленого», – рассказал Юшков. «Кроме того, у нас и собственная инфраструктура для транспортировки водорода. Россия может просто по газопроводам пускать водород вперемешку с метаном, и, если нужно, модернизировать для этого другие газопроводы», – добавил он. Третьим конкурентным преимуществом России эксперт назвал наличие в стране большого количества атомных электростанций, из энергии которых можно получать еще один тип водорода – желтый. «Такой водород тоже достаточно желанный для Европы, потому что АЭС почти не производят выбросов парниковых газов в атмосферу. Так мы можем поставлять более разнообразный водород по сравнению другими поставщиками», – констатировал собеседник. Среди других потенциальных участников рынка экспорта водорода Юшков упомянул Ближний Восток, в частности, Катар и Саудовскую Аравию, прибрежные страны, наиболее стабильные страны Африки, «где солнечные панели не поколотят молотками». «Однако в этих странах может не быть собственных ресурсов и технологий. Прежде всего им нужно будет привлечь инвестиции, скорее всего, европейские, наладить производство и только после этого продавать водород. Для самого же Евросоюза гораздо выгоднее оставить деньги и производство внутри своих границ, ведь вся эта история в целом сделана для создания своего рода европейского чучхе – полного импортозамещения и самообеспечения», – заключил эксперт. На ваш взгляд Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3? Водород

Веселящий

Слезоточивый

Другой (указать в комментариях)

Напомним, лауреат Нобелевской премии мира, председатель Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия» Рае Квон Чунг заявил, что Россия обладает потенциалом стать важным экспортером водорода в условиях постепенного отказа мировой экономики от углеродных выбросов. «Россия является крупным экспортером нефти, ископаемого топлива, поэтому очень важно понять, каким образом российская экономика перейдет от экспорта таких энергоресурсов к производству возобновляемой энергии, новым источникам энергии. Например, к водороду. Предполагается, что именно водород станет энергией будущего, – сказал он, выступая по видеосвязи на Гайдаровском форуме. По словам Чунга, «с технической точки зрения это будет непросто. Россия одна не сможет решить эту проблему, поэтому потребуется помощь других стран – Южной Кореи, стран Евросоюза и других. Они могут взять на себя обязательства по покупке водорода, производимого в России». Как отметил эксперт, снижение выбросов углерода до нуля может стать новым стимулом для мира, мотивируя страны к созданию новой отрасли по развитию углеродно-нейтральной экономики. По словам нобелевского лауреата, сейчас нет сомнений в том факте, что планета стоит перед лицом климатического кризиса. Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что в будущем Россия может использовать «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» для поставок голубого и бирюзового водорода в Европу, а также построить для этих целей «Северный поток – 3». Эксперт сказал, к чему приведет попытка объявить импичмент Трампу 14 января 2021, 11:38

Фото: Susan Walsh/AP/ТАСС

Текст: Ирина Яровая

«Импичмент Трампу не будет доведен до конца, но у демократов есть иной способ предотвратить его приход к власти в 2024 году», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Борис Межуев, комментируя объявленный Палатой представителей США импичмент действующему президенту Дональду Трампу. «Технически нет никакой статьи конституции США, которая запрещает вынести импичмент президенту после истечения срока его полномочий. Но в этом нет ни малейшего смысла, и сенатские республиканцы никогда не поддержат такое решение демократов. Импичмент Трампу им совершенно невыгоден. Думаю, об этом можно забыть», – сказал политолог-американист Борис Межуев. При этом собеседник допустил создание специальной сенатской двухпартийной комиссии по расследованию событий 6 января. «По результатам деятельности этой комиссии может быть или вынесено уголовное обвинение президенту, или введена в действие 14-я поправка к американской конституции, третий пункт которой запрещает государственным деятелям, участвовавшим в мятежах против конституционного строя, занимать государственные посты в будущем. Такой исход, скорее всего, неизбежен, ведь главная задача демократов – не допустить, чтобы Трамп в 2024 году снова баллотировался в президенты», – объяснил политолог. В качестве второй задачи Демократической партии Межуев назвал намерение полностью лишить Трампа поддержки республиканцев. «По задумке, трамписты должны быть вычищены из Республиканской партии, чтобы они не смогли стать самостоятельной силой. Это резко ослабит партию, от которой отвернется большинство избирателей, и в ближайшие несколько лет она едва ли сможет претендовать на какое-то соперничество с демократами», – спрогнозировал эксперт. В целом, по словам политолога, для проведения процедуры импичмента необходимо вынесение обвинения, создание комиссии по расследованию, решение 2/3 Сената, а также подтверждение законности процесса от Верховного суда США. «Но необходимое количество голосов в Сенате точно не наберется, ведь республиканцам не нужно заниматься глупостями и злить собственного избирателя. Уверен, что импичмент Трампу не будет доведен до конца. Но у демократов возникнет иной способ предотвратить его приход к власти в 2024 году», – заключил Межуев. Ранее в среду импичмент Трампу Ранее в среду импичмент Трампу прошел голосование в Палате представителей. Спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента. При этом процедуру импичмента не удастся завершить до инаугурации Джо Байдена, заявил лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл. В минувшую субботу стало известно, что группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении действующего американского президента-республиканца Дональда Трампа. Обвинение состоит из одной статьи – подстрекательство к мятежу. Белый дом предупредил о последствиях такого шага для американского общества. В прошлый четверг избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия. В прошлую среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Снегопад сделал Мадрид зоной катастрофы 14 января 2021, 15:33

Фото: JesÃ�S Hell/Keystone Press Agency

/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

По оценке властей Мадрида, ущерб от крупнейшего за много десятилетий снегопада составил почти 1,4 млрд евро. Администрация испанской столицы попросила правительство страны объявить город зоной катастрофы. «На нынешний момент мы подсчитали разрушительные последствия последних дней, они достигают 1,398 млрд евро», – заявил мэр Хосе Луис Мартинес-Альмейда, пояснив, что «подсчеты велись на основе ущерба, нанесенного экономической деятельности, инфраструктуре и имуществу мэрии Мадрида, как в случае с деревьями в городе». Мартинес-Альмейда призвал правительство признать Мадрид зоной катастрофы, поскольку для этого «есть обстоятельства», и сделать это как можно скорее, передает РИА «Новости». Только по предварительным оценкам в городе, не учитывая парки, из-за снегопада были уничтожены или пострадали 150 тыс. насаждений из 800 тыс. В то же время, по словам вице-мэра Бегоньи Вильясис, зданиям нанесен ущерб на 29,75 млн евро. «Масштабы катастрофы такие, какие мы никогда не видели. Ситуация в Мадриде – это ситуация зоны катастрофы», – добавила она. Вице-мэр пояснила, что объявление города зоной катастрофы позволит получить дополнительное финансирование из государственного бюджета на устранение последствий. При этом столичные власти не исключают, что цифра нанесенного ущерба может вырасти. «В Мадриде выпало 1250 тонн снега, (...) жизнь города была прервана. Это была катастрофа, которую мы не могли предвидеть», – заявил градоначальник. Он также предупредил жителей, что необходимо время, чтобы жизнь в городе полностью вернулась в нормальное русло. В городе продолжается расчистка улиц, частично восстановлено движение автобусов и сбор мусора, ведется работа по разбору свалившихся деревьев и веток, восстановлено движение пригородных поездов и поездов дальнейшего следования, а также частично работа аэропорта Барахас. Жителям города рекомендовано работать удаленно, если это возможно, а школы до 18 января закрыты. Тем временем самая низкая температура за последние 70 лет была зафиксирована в испанском городе Хетафе в провинции Мадрид. «13 января, в среду, был побит еще один рекорд абсолютной минимальной температуры: в Хетафе с минус 12 градусами была зафиксирована самая низкая температура (с момента ведения) учета в серии, которая началась в 1951 году. Предыдущий рекорд был минус 9 градусов, он был зафиксирован 9 января 1985 года», – сообщили в Государственном метеорологическом агентстве страны, передает ТАСС. Холодный фронт пришел в Испанию после самой сильной за последние полвека снежной бури, которая обрушилась на страну в конце прошлой недели. Из-за снегопада был парализован международный аэропорт Мадрид-Барахас, частично приостановлено железнодорожное сообщение, в некоторых регионах отменены занятия в учебных заведениях. При этом муниципальной полиции Мадрида пришлось вмешаться, чтобы заставить разойтись сотни молодых людей, игравших в снежки в самом центре испанской столицы. Высокопоставленный генерал КСИР убит в Сирии 14 января 2021, 09:54 Текст: Алина Назарова

Высокопоставленный офицер, командовавший бригадой сил «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Азад Хасан Дахан погиб в Сирии. Сирийские мятежники опубликовали видео с автомобилем Дахана, на котором виднеются следы от пуль, передает MIGnews.com. Генерал был атакован неустановленными лицами недалеко от блокпоста проиранской милиции у города Аль-Букмаль на границе с Ираком. Как сообщает портал «Детали», иранского офицера сопровождали двое его помощников. Они также были убиты. По данным сирийских мятежников, генерал убит боевиками «Исламского государства*». В то же время другие источники предполагают, что генерал мог быть застрелен израильским или американским спецназом. Дахан командовал 47-й бригадой КСИР. Это самый высокопоставленный иранский командующий, погибший в Сирии за последние месяцы.