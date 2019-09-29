При землетрясении в Индонезии погибли 30 человек

В результате землетрясения, которое 26 сентября произошло в Индонезии, погибли 30 человек, еще 156 пострадали, около 25 тыс. покинули свои дома, сообщил сотрудник местного управления по борьбе со стихийными бедствиями.

Режим чрезвычайного положения в городе Амбоне действует до 9 октября. За это время на месте землетрясения будут проводить спасательные и восстановительные работы, передает ТАСС.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в четверг в провинции Малуку. Эпицентр находился в 39 км к северо-востоку от Амбона, в котором живут 356 тыс. человек. Очаг стихии находился на глубине 33 км.