Снегопад сделал Мадрид зоной катастрофы

По оценке властей Мадрида, ущерб от крупнейшего за много десятилетий снегопада составил почти 1,4 млрд евро. Администрация испанской столицы попросила правительство страны объявить город зоной катастрофы.

«На нынешний момент мы подсчитали разрушительные последствия последних дней, они достигают 1,398 млрд евро», – заявил мэр Хосе Луис Мартинес-Альмейда, пояснив, что «подсчеты велись на основе ущерба, нанесенного экономической деятельности, инфраструктуре и имуществу мэрии Мадрида, как в случае с деревьями в городе».

Мартинес-Альмейда призвал правительство признать Мадрид зоной катастрофы, поскольку для этого «есть обстоятельства», и сделать это как можно скорее, передает РИА «Новости».

Только по предварительным оценкам в городе, не учитывая парки, из-за снегопада были уничтожены или пострадали 150 тыс. насаждений из 800 тыс. В то же время, по словам вице-мэра Бегоньи Вильясис, зданиям нанесен ущерб на 29,75 млн евро. «Масштабы катастрофы такие, какие мы никогда не видели. Ситуация в Мадриде – это ситуация зоны катастрофы», – добавила она. Вице-мэр пояснила, что объявление города зоной катастрофы позволит получить дополнительное финансирование из государственного бюджета на устранение последствий.

При этом столичные власти не исключают, что цифра нанесенного ущерба может вырасти. «В Мадриде выпало 1250 тонн снега, (...) жизнь города была прервана. Это была катастрофа, которую мы не могли предвидеть», – заявил градоначальник. Он также предупредил жителей, что необходимо время, чтобы жизнь в городе полностью вернулась в нормальное русло.

В городе продолжается расчистка улиц, частично восстановлено движение автобусов и сбор мусора, ведется работа по разбору свалившихся деревьев и веток, восстановлено движение пригородных поездов и поездов дальнейшего следования, а также частично работа аэропорта Барахас. Жителям города рекомендовано работать удаленно, если это возможно, а школы до 18 января закрыты.

Тем временем самая низкая температура за последние 70 лет была зафиксирована в испанском городе Хетафе в провинции Мадрид. «13 января, в среду, был побит еще один рекорд абсолютной минимальной температуры: в Хетафе с минус 12 градусами была зафиксирована самая низкая температура (с момента ведения) учета в серии, которая началась в 1951 году. Предыдущий рекорд был минус 9 градусов, он был зафиксирован 9 января 1985 года», – сообщили в Государственном метеорологическом агентстве страны, передает ТАСС.

Холодный фронт пришел в Испанию после самой сильной за последние полвека снежной бури, которая обрушилась на страну в конце прошлой недели. Из-за снегопада был парализован международный аэропорт Мадрид-Барахас, частично приостановлено железнодорожное сообщение, в некоторых регионах отменены занятия в учебных заведениях. При этом муниципальной полиции Мадрида пришлось вмешаться, чтобы заставить разойтись сотни молодых людей, игравших в снежки в самом центре испанской столицы.