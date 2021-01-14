Смарт-часы с функцией скрытой съемки захотели запретить в России

Смарт-часы могут быть признаны специальными техническими средствами, ввоз которых на территорию России ограничен, если их функционал позволяет осуществлять скрытую фото- и видеосъемку, следует из ответного письма руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимира Булавина на запрос депутата Госдумы Антона Горелкина.

Ответ опубликован в Telegram-канале Горелкина. В ФТС напомнили, что к специальным техническим средствам, предназначенным для негласного получения информации, относятся устройства, которым «намеренно приданы свойства», позволяющие скрытно собирать данные.

При этом гаджет не считается «шпионским», если функции фото- и видеосъемки прописаны в паспорте изделия как стандартные, объектив встроенной камеры не скрыт, а также имеются «элементы индикации», отображающие режим съемки.

В ведомстве считают, что «возможность отнесения смарт-часов к категории специальных технических средств зависит от встроенного функционала и технических характеристик конкретной модели устройства».

«В случае если функционал и технические характеристики смарт-часов позволяют отнести их к категории специальных технических средств, ввоз таких устройств физическими лицами в качестве товаров для личного пользования запрещен (в том числе путем оформления заказа на зарубежных интернет-площадках)», – разъяснили там.

В свою очередь Горелкин отметил, что один и тот же производитель гаджетов может выпускать как легальные, так и нелегальные в России смарт-часы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в следующей серии умных часов Apple Watch может появиться камера. 17 декабря Горелкин направил обращения директору ФСБ и главе ФТС с просьбой разъяснить, будет ли считаться законным ввоз в Россию таких часов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, какие гаджеты могут следить за своими владельцами.