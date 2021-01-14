Импорт в Россию из дальнего зарубежья за год снизился на 5,4%

Импорт в Россию из дальнего зарубежья в 2020 году снизился на 5,4% по сравнению с предыдущим годом – до 205,1 млрд долларов, следует из сообщения Федеральной таможенной службы (ФТС).

В ФТС сообщили, что «по предварительным данным таможенной статистики в январе-декабре 2020 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 205 (млрд) 146,5 млн долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 5,4%», передает РИА «Новости».

При этом в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года импорт из стран дальнего зарубежья возрос на 5,2%.

Стоимостной объем импорта товаров в декабре 2020 года составил 21,598 млрд долларов и по сравнению с ноябрем 2020 года вырос на 8,9%.

Вместе с тем импорт текстильных изделий и обуви увеличился на 14,6%, до 1,026 млрд долларов, химической продукции – на 12,8%, до 4,132 млрд долларов, продовольственных товаров и сырья для их производства – на 12,3%, до 2,418 млрд долларов, машиностроительной продукции – на 5,7%, составив 11,315 млрд долларов.

В импорте продовольственных товаров и сырья для их производства закупки зерновых культур возросли в 2,7 раза, овощей – на 34,8%, фруктов и орехов – на 27,2%, рыбы – на 5,9%, мяса и субпродуктов – на 4,9%, табака – на 4,2%, молочных продуктов – на 1%.

Однако поставки растительного масла сократились на 12,4%, сахара – на 10,8%, алкогольных и безалкогольных напитков – на 3,2%.

Кроме того, в импорте машиностроительной продукции в декабре закупки железнодорожных локомотивов возросли к ноябрю на 43,8%, механического оборудования – на 21,9%, инструментов и оптических аппаратов – на 15,1%, средств наземного транспорта – на 2,3%.

При этом сократились поставки летательных аппаратов – на 22,8%, судов и плавучих средств – на 16,5%, электрооборудования – на 4,5%.

Ранее сообщалось, что товарооборот России и Китая в 2020 году упал на 2,9%.