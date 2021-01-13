На Конкурс политологов за сутки зарегистрировались больше 1,7 тыс. человек

Менее чем за 24 часа после запуска Конкурса политологов и старта регистрации поступило более 1,7 тыс. заявок на участие, сообщили в пресс-службе АНО «Россия – страна возможностей».

Каждый третий из выразивших желание принять участие уже приступил к выполнению обязательных заданий, говорится в сообщении Telegram-канала «Россия – страна возможностей».

Среди участников на данный момент – 83,7% мужчин и 16,3% женщин. Три четверти зарегистрировавшихся (76,7%) – моложе 40 лет.

Конкурсанты в возрасте от 30 до 40 лет составляют 42,3%, от 20 до 30 – 31,6%. Моложе 20 лет – 2,8% зарегистрировавшихся участников. На конкурсантов в возрасте от 40 до 50 лет приходится 17,4% регистраций, в возрасте старше 50 лет – 5,9%.

Конкурсанты представляют все федеральные округа России и 70 ее регионов. На данный момент больше всего участников из Москвы (30,8%), Санкт-Петербурга (8,5%) и Московской области (7,2%).

Напомним, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко объявил о начале Конкурса политологов. Участники конкурса смогут выступить в качестве экспертов в ходе предстоящих в этом году выборов.

Регистрация на конкурс началась на сайте конкурсполитологов.рф и продлится до 12 февраля включительно.

Организатором конкурса выступил Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), а технологию проведения подготовит платформа АНО «Россия – страна возможностей». Конкурс разбит на два направления: политические эксперты (специалисты в области политического анализа и политической рекламы) и политические менеджеры (управленцы, имеющие способности и потенциал к организации политических или социальных кампаний, их отдельных направлений). Он проводится по модели «Лидеров России» и состоит из четырех основных этапов: регистрация, дистанционный отбор, полуфинал и финал. Участниками могут стать российские граждане в возрасте от 18 лет, имеющие профессиональный опыт.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие цели стоят перед конкурсом, и почему важно решить проблему нехватки политологов.