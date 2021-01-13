Инспектор службы безопасности метро ограбил жителя Раменского

Инспектор службы безопасности метро и его безработный друг напали на 21-летнего жителя Раменского и ограбили его, сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, 12 января к полицейским обратился житель Раменского и заявил о преступлении, произошедшем 5 января. Он рассказал, что около 17.00 на него напали двое мужчин 2000 и 1998 годов рождения, и, угрожая ножом, отобрали мобильный телефон стоимостью 7 тыс. рублей, сообщает телеканал «360».

Кроме того, нападавшие избили потерпевшего – врачи диагностировали у него ушибы мягких тканей головы, подкожную гематому левого плеча и ссадины грудной клетки. Заявитель уточнил, что нападавшими были 20-летний инспектор службы безопасности метро и его 22-летний безработный друг.

Правоохранители задержали подозреваемых и доставили их в отделение. У мужчин нашли похищенный мобильный телефон. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия».