Таксист-иностранец сбежал после массовой аварии в Москве

Приезжий из ближнего зарубежья устроил в Москве аварию с участием нескольких автомобилей и пострадавшими, а затем скрылся с места происшествия, сообщили в ГУ МВД по столице.

«Водитель автомобиля Kia Rio следовал по Волгоградскому проспекту с двумя пассажирами – 35-летней жительницей столицы и ее 13-летней дочерью. Отвлекшись, мужчина выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с другим автомобилем. От удара обе иномарки отбросило в сторону, после чего в автомобили врезались еще две машины», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

От удара школьница получила тяжелые травмы, ее госпитализировали. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Водитель скрылся с места происшествия. Его задержали на станции метро «Белорусская», подозреваемым оказался 22-летний приезжий из ближнего зарубежья.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», в настоящее время молодой человек арестован.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы женщина-водитель такси ударила пассажира электрошокером после того, как тот отказался рассчитываться наличными, оплатив поездку картой.