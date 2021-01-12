В центре Москвы женщина-водитель такси напала на пассажира

Женщина-водитель такси ударила пассажира электрошокером после того, как тот отказался рассчитываться наличными, оплатив поездку картой, происшествие случилось на улице Большая Якиманка в Москве, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.

Накануне в полицию поступило сообщение о хулиганстве по адресу: Большая Якиманка, дом 28/30.

«По прибытии на место происшествия полицейскими были установлены двое граждан, между которыми произошел конфликт на почве неоплаты счета за проезд. Так, пассажир такси, 1988 года рождения, оплатил проезд через мобильное приложение, водитель такси, 1975 года рождения, заблокировала двери и требовала оплатить поездку наличными, на что пассажир отказался и хотел выйти из автомашины, во время чего таксистка ударила его электрошокером», – передает РИА «Новости» сообщение главка.

Таксистка и пострадавший мужчина были доставлены в полицию, проводится проверка.

Напомним, в конце ноября на Большой Садовой в Москве таксист избил 34-летнюю женщину, пострадавшая госпитализирована.