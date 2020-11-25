Таксист избил женщину в центре Москвы

На Большой Садовой в Москве таксист избил 34-летнюю женщину, пострадавшая госпитализирована.

Инцидент произошел вечером 24 ноября. Неизвестно, была ли женщина пассажиркой или нет. Пострадавшую увезли в больницу с ушибами, с подозрением на сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, передает «Рен ТВ».

По данному факту проводится проверка, правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее в Магнитогорске водитель такси напал на женщину, которая находилась на восьмом месяце беременности.