Россия призвала новую администрацию США «проявить политическую волю» в вопросе ДСНВ

Москва надеется, что с приходом к власти в США администрации избранного президента Джозефа Байдена Вашингтон проявит политическую волю в вопросе продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Шансы на достижение договоренности до истечения срока действия соглашения 5 февраля 2021 года еще остаются. Хотелось бы надеяться, что новая команда Белого дома продемонстрирует аналогичное стремление и проявит политическую волю», – сказал дипломат в ходе выступления на телесеминаре Академии переговоров по контролю над вооружениями, текст которого приводится в Facebook посольства.

Антонов напомнил, что контакты с администрацией Дональда Трампа по этому вопросу в прошлом году зашли в тупик.

«Наша позиция состоит в том, что любой верификационный режим должен полностью соответствовать предмету и охвату соответствующего соглашения по контролю над вооружениями. Именно об этом нам так и не удалось договориться с уходящей администрацией США», – подчеркнул российский посол. Он отметил, что Вашингтон не готов продлить договор в его нынешнем виде, несмотря на неоднократные предложения Москвы сделать это без предварительных условий.

«Очевидно, что для возобновления регулярного диалога требуется существенная политическая воля. Остается лишь ожидать, пока следующая администрация определиться с подходами к пролонгации Договора и контролю над вооружениями в целом», -– добавил дипломат.

«Дальнейшие отношения с Вашингтоном в области контроля над вооружениями будем выстраивать исключительно на паритетной основе, с опорой на принцип взаимного учета интересов и озабоченностей. Нахождение компромиссов по вопросам контроля над вооружениями – в интересах не только наших двух стран, но и безопасности и стабильности всего мира», – заключил Антонов, добавив, что теперь слово за США, так как Россия «держит карты открытыми».

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что шансы на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) в феврале 2021 года остаются, если команда избранного президента США Джо Байдена, как и заявляла, не будет превращать его в заложника своих амбиций.

Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить советником по национальной безопасности, заявил, что новая администрация США планирует договариваться с Москвой по вопросу продления СНВ-3.