Названы риски в связи с ростом популярности Telegram

Мессенджер Telegram может столкнуться с проблемами из-за резкого роста популярности: западные IT-компании могут удалить его из своих магазинов приложений, а ФБР ввести санкции против основателя Павла Дурова, сообщил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

«Мы видим, что на фоне совершенно безобразно прогрессирующей цензуры на западных площадках, о чем предупреждала Общественная палата РФ, растет популярность российского Telegram. Но я вижу в этом большую угрозу для популярного мессенджера, потому что у нас перед глазами судьба Parler, удаленного из Google (Google Play), из App Store, и Amazon отказался обслуживать сервер этой социальной сети», – сказал РИА «Новости» Малькевич.

По его мнению, в случае взрывного роста полярности мессенджер может оказаться «под двойным ударом в США». В частности, не исключено «жесткое отношений IT-монстров, которые начнут выбрасывать приложение из своих магазинов».

«И второе, даже более опасное, – это тщательное, пристальное внимание ФБР, которое начнет прессовать не столько мессенджер, сколько Павла Дурова. Возможно, введут против него санкции, обвинив его в покровительстве террористов», – добавил Малькевич.

Ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. После этого обновления от его использования уже отказалась администрация президента Турции. СМИ сообщили, что Telegram со среды по воскресенье был скачан более 545 тыс. раз, что в три раза больше показателя скачиваний за аналогичный период на предыдущей неделе.

Британская газета Telegraph сообщила, что Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США после того, как туда устремились сторонники Дональда Трампа.