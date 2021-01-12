Взрыв метеорита над Камчаткой попал на видео

Ученые зафиксировали взрыв метеорита в атмосфере Земли над Камчаткой, небесное тело было менее 10 метров в диаметре, сообщил директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров.

По его словам, специалисты начали искать сигнал вхождения метеорита в атмосферу после того, как получили видео от очевидцев. На видео зафиксирован полет метеорита и его взрыв, передает РИА «Новости».

«Специалисты по данным инфразвуковой станции, расположенной в поселке Начики, выделили сигнал от вхождения в атмосферу метеорита в районе западного побережья Камчатки 11 января в 8.09 по камчатскому времени (23.09 мск 10 января). Перед разрушением его движение в плотных слоях атмосферы продолжалось 55 секунд», – сказал Чебров.

Чебров уточнил, что по предварительной оценке сигнала можно сделать предположение, что диаметр объекта был менее 10 метров. На видео, снятом очевидцами, с большой вероятностью запечатлено вхождение в атмосферу именно этого метеороида.

Ранее в Красноярском крае камеры видеонаблюдения и регистраторы запечатлели падение метеорита.