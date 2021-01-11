В Германии от коронавируса вакцинировались более 600 тыс. человек

В Германии более 613 тыс. человек получили вакцину от коронавируса разработки фармкомпаний Pfizer и BioNTech. Доля вакцинированных составляет 7,4 в расчете на тысячу человек, то есть 0,74% населения, сообщает Институт Роберта Коха.

Самая высокая доля привитых от коронавируса – в федеративной земле Мекленбург – Передняя Померания: там вакцинировались 1,56% населения. Около 1% привились в регионах Саксония – Анхальт и Шлезвиг – Гольштейн, примерно 0,5% населения – в Саксонии и Тюрингии, передает РИА «Новости».

Вакцинация в Германии и в других странах Евросоюза началась 27 декабря. Пока используется вакцина Pfizer/BioNTech, в понедельник ожидается доставка в ФРГ препарата от американской компании Moderna.

Напомним, ранее Германия продлила карантин до конца января. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что с середины января может наступить третья волна пандемии новой коронавирусной инфекции в Германии.

Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что предстоящие недели могут стать самыми тяжелыми для страны за весь период пандемии.