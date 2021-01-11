Инфекционист спрогнозировал рост заболеваемости COVID в России

Через одну-две недели в России вырастет заболеваемость коронавирусом, о снижении темпов роста пандемии можно говорить только после того, как иммунная прослойка значительно превысит 80%, сообщил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

«Есть анализ ежегодной заболеваемости острых респираторных вирусных инфекций. Если мы будем брать график 2018-2019 года, 2019-2020 года и тот график, который рисуется сейчас, они вполне сопоставимы. По тем предыдущим годам мы видели значительное снижение заболеваемости ОРВИ в первые две-три недели года», – передает слова эксперта РИА «Новости».

Вознесенский пояснил, что это связано с тем, что в России Новый год – семейный праздник. «У нас нет школьных коллективов, у нас нет коллективов в высших учебных заведениях, у нас нет рабочих коллективов. И благодаря этому цепочка несколько прерывается», – пояснил врач.

Несмотря на это, в России следует ожидать роста заболеваемости COVID через одну-две недели. «Каких он цифр достигнет, тут я не берусь прогнозировать. Но тем не менее, подъем обязательно будет. О значительном снижении темпов роста эпидемии либо пандемии можно говорить, когда иммунная прослойка будет гораздо больше 80%», – сказал Вознесенский.

В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у одного россиянина, вернувшегося из Великобритании, выявили «британский» штамм коронавируса.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что в России скорее всего, есть свой уникальный штамм коронавируса, как в Великобритании, но его пока не выявили.