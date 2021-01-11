Грузии предсказали проблемы после ухода Иванишвили из политики

Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе заявил, что «не ожидает ничего хорошего для страны» из-за решения председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили уйти из политики, о чем тот объявил в понедельник.

«Иванишвили всегда испытывал отвращение к публичной деятельности, поэтому величайшего благотворителя Грузии раньше никто не знал в лицо. Он занялся политикой только для того, чтобы возглавить демократическое движение против садистского режима экс-президента страны Михаила Саакашвили», – напомнил эксперт газете ВЗГЛЯД.

«Проблема в том, что в Грузии нет среднего класса, а это значит, что общество не может контролировать власть. Это приходилось делать самому Иванишвили», – сказал аналитик.

Мамрадзе обратил внимание на то, что сейчас «у Грузии колоссальный внешний долг, дефицит внешней торговли, и нет силы внутри страны, которая бы остановила плутократов, грабящих население».

«Поэтому ничего хорошего после ухода Иванишвили не ожидаю. Хотя сначала будет работать инерция – люди будут думать, что он может вернуться. А вот хватит ли у общества сил контролировать власть – на это нет ответа», – сказал он.

«Если у «Грузинской мечты» не найдется сил на ребрендинг, чтобы стать полностью приемлемой для общества, ее рейтинг пойдет вниз. На осенних парламентских выборах сторонники Саакашвили получили 36 мандатов из общих оппозиционных шестидесяти. Это грозное предупреждение», – отметил собеседник.

Ранее экс-премьер-министр Грузии, лидер партии власти «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, которому в феврале исполнится 65 лет, обнародовал открытое письмо об уходе из политики. Об этом сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Миллиардер и меценат считает свою миссию в политике выполненной, поэтому он решил оставить пост председателя правящей партии «Грузинская мечта» и вообще покинуть это движение, открыв дорогу молодым.

На днях состоится съезд партии, которая назовет имя нового председателя.

В своем письме бывший премьер называет «Грузинскую мечту» «лучшей и безальтернативной командой».